COVID-19 : Piñatas.

Malgré la saison de Noël, le chef du gouvernement de Mexico a demandé de ne pas tenir de posadas, car les réunions sont une source importante de contagion du COVID-19

Le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a appelé jeunes pour éviter la contagion de COVID-19[feminine.

Il leur a demandé de ne pas faire la traditionnelle période de Noël posadas.

L’heure est aux réunions et aux posadas, mais cette fois, ne le faisons pas », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

J’en appelle aux jeunes: je sais que nous sommes en décembre et que c’est le moment des rencontres et des posadas, mais cette fois, ne le faisons pas. Il est prouvé que dans ces réunions, il y a un niveau élevé de contagion. Partageons uniquement avec ceux qui vivent à la maison.

#ProtectYouProtectOther – Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 6 décembre 2020

Sheinbaum Pardo a expliqué qu’il est prouvé que les réunions constituent un niveau élevé de contagion du coronavirus.

De cette façon, il a demandé aux jeunes de ne partager qu’avec ceux qui vivent dans leur maison.

La Mexico C’est à un moment critique de forte contagion, alors le chef du gouvernement a assuré que ce n’est qu’avec la participation des citoyens, en restant à la maison, que “nous avancerons”.

N’oubliez pas qu’il est temps de prendre soin de nous et des autres. Nous pouvons avoir un COVID et être asymptomatique mais le transmettre à une personne vulnérable. C’est pourquoi nous devons à nouveau arrêter la chaîne des infections en restant à la maison et en ne sortant que pour ce qui est nécessaire. Ce n’est pas la fête. – Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 6 décembre 2020

Jusqu’au 5 décembre, dans la capitale, il y a 229 mille 418 cas confirmés cumulés et 18 mille 130 décès par coronavirus.

En raison de l’augmentation de hospitalisations par SARS-CoV-2, à partir du 7 décembre et pendant les 15 prochains jours, Mexico restera au feu orange «à la limite».

Cela impliquera la mise en œuvre de neuf actions:

Rester à la maison, ne sortir que pour ce qui est nécessaire et dans des espaces ouverts Réduire au minimum le fonctionnement du gouvernement de Mexico, y compris les organisations autonomes Renforcer le travail à domicile dans les bureaux privés Campagne de communication intensive Efficacité et renforcement des mesures sanitaires Filtres doseurs dans le Centre, Central de Abasto et les centres commerciaux Plus de travail territorial dans les quartiers d’urgence Augmentation du nombre de tests Récupération et extension de la capacité hospitalière.

