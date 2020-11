COVID-19 :

Après la comparaison d’Alfaro entre Guadalajara et Mexico, Sheinbaum a souligné que la capitale avait géré la pandémie de manière très responsable.

Claudia Sheinbaum, Chef du gouvernement du Mexico, a précisé qu’il n’entrera pas en conflit avec le gouverneur de Jalisco, Enrique Alfaro, et a souligné que la démocratie et les libertés sont exercées dans la capitale.

Le président de la capitale a souligné que le Mexico a géré la pandémie de COVID-19[feminine.

“Je ne vais pas entrer en conflit avec lui, il a un style dans lequel il est intéressé à entrer en conflit, nous n’allons pas entrer dans ce débat, nous avons travaillé de manière très responsable face à la pandémie”, a-t-il déclaré. Ce que nous allons dire, c’est une chose, à Mexico, la démocratie et les libertés, en cas de pandémie et sans pandémie sont des principes, il y a ceux qui préfèrent utiliser des mesures coercitives et autoritaires et nous ne sommes pas de cet avis. Cette ville est libertaire, c’est une ville de droits, démocratique », a-t-il mentionné.

Lundi dernier, Alfaro Ramirez comparé en photographies la situation dans le Centre historique de Guadalajara et du Mexico, où, dans le premier, on voit qu’il est vide et dans le second on le voit avec des agglomérations.

“Dans les deux principales villes du pays, lors d’un week-end à haut risque, lorsque le virus prend de l’ampleur dans tout le Mexique, c’est la différence entre prendre des décisions difficiles pour bien faire les choses, même si cela a des coûts politiques, et ne pas faire rien », a-t-il souligné.

Continuons à faire notre part, continuons à montrer l’exemple national. Il vaut la peine de faire ce qu’il faut pour prendre soin de nous, couper la chaîne des infections et sauver des vies. Nous savons comment, soyons sérieux. pic.twitter.com/VxWSYeuHwf – Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 3 novembre 2020

Avec des informations de López-Dóriga Digital