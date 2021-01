COVID-19 :

2021 est entré dans nos vies comme une grande lueur d’espoir, surtout en raison de l’arrivée des vaccins, mais la vérité est que les premiers jours de cette année sont très durs. Et pas seulement à cause du passage de Filomena, sinon à cause de l’augmentation constante des positifs après Noël ou des premiers cas de la nouvelle souche britannique en Espagne. Et c’est que cette nouvelle mutation a déjà suscité de vives inquiétudes face à la pandémie qui continue de frapper notre pays avec une troisième vague.

Espérant que le début de la vaccination en Espagne soit “le début de la fin” du coronavirus, Les médecins en santé publique comme Elvis García, ne sont pas aussi clairs. «Le pire se passe maintenant et ce sera ce mois-ci. Nous constatons l’impact de Noël et les chiffres liés à la Saint-Sylvestre et aux rois continueront d’augmenter. De plus, le vaccin n’est pas connu s’il protège, au-delà d’éviter les symptômes. 95% des personnes ayant reçu la dose de Pfizer, n’auront pas de symptômes mais nous ne savons pas si elles peuvent avoir le virus et le transmettre. Tant qu’une grande partie de la population ne sera pas vaccinée, nous ne pourrons pas assouplir les mesures », explique-t-il. à BE Gijón.

Et il accuse le gouvernement de ne pas avoir pris les décisions appropriées depuis le début de la pandémie en mars dernier: «Je ne sais pas pourquoi, mais cela continue de me surprendre que le gouvernement continue de faire son travail sans impliquer des personnes qui ont de l’expérience dans ces domaines. Non seulement impliquer, mais laisser ceux qui savent décider pourquoi, c’est une autre; 30% des mesures prises tout au long de l’épidémie sont épidémiologiques et 70% politiques. “

Il classe la campagne de vaccination comme “regrettable”

Le 27 décembre, l’Espagne a commencé la vaccination de manière coordonnée avec plusieurs pays de l’Union européenne. Depuis, ce lundi, le ministère de la Santé a signalé que 51% des vaccins reçus en Espagne ont été administrés. La communauté qui mène cette campagne de vaccination est les Asturies, avec 75% des doses appliquées. Cependant, Elvis García indique que la campagne de vaccination actuelle contre le COVID-19 “est regrettable” car “ce sont des chiffres pour la campagne contre la grippe, pas pour la vaccination de masse lors d’une épidémie”.

Quand j’entends les autorités parler de la complexité logistique de la vaccination, je me souviens qu’à l’été 2016, Medicos Sin Fronteras a vacciné un million de personnes dans la jungle congolaise. Il n’y a pas de complexités insurmontables seulement des gens qui savent ce qu’ils font et des gens qui trouvent des excuses – Elvis Garcia (@ElvisGarciaGlez) 4 janvier 2021

“Le problème fondamental est que, ayant une gestion décentralisée, Des asymétries se produisent entre les communautés et des comparaisons entre elles. Nous parlons d’un nombre si bas que toutes les communautés devraient avoir la capacité d’utiliser toutes celles qu’elles reçoivent chaque semaine “, explique le médecin. vise à vacciner 65% de sa population en 2021, García souligne que Ce ne sont pas des chiffres «stratosphériques en un an». «Même si vous me dites qu’ils veulent vacciner 600 000 personnes en un mois, serait 20000 par jour et vous pourriez aussi faire. Ne soyons pas aveuglés par les chiffres », explique-t-il, étant le« grand défenseur de la centralisation de la gestion de l’épidémie et de la vaccination ».

Contre la campagne de vaccination actuelle

Docteur en santé publique de l’Université Harvard insiste sur le fait que la vaccination en Espagne n’a pas suivi le meilleur des chemins et qu’il n’y a pas eu de coordination correcte pour commencer à administrer des doses entre les communautés. «La logistique est compliquée si vous n’avez jamais fait de vaccination de masse. Par conséquent, je pense que les gouvernements devraient appeler les gens comme Médecins sans frontières et demandez-leur d’expliquer comment cela fonctionne. Ce qui se passe, c’est que nous essayons très obstinément de montrer que notre système de santé est très solide, très robuste, en concurrence entre les communautés et Ce n’est pas le moment pour ces absurdités, excusez-moi. »

En ce qui concerne les nouvelles mesures de restriction, il est particulier dans les Asturies, compte tenu de l’augmentation des cas, l’enseignant parle “d’un patch, comme toute gestion de virus. Tout ce qui ne fait pas de tests de masse et de traçage des contacts n’attaque pas le virus, c’est juste vous protéger lorsque les pics surviennent. Si nous ne l’avons pas fait maintenant, Maintenant que nous avons le vaccin là-bas, j’abandonne déjà la bataille pour perdu et nous allons mettre ces patchs semaine oui, semaine aussi “.

Et il accuse le gouvernement et l’opposition de faire campagne pendant l’épidémie: «Ils ont été les moins humides et ont adopté des positions politiques populistes ou à faible coût. Les mesures qu’ils prenaient n’avaient aucun sens d’un point de vue épidémiologique. En ce moment même qu’Illa est sur le point de sortir, elle partira sans se mouiller à coup sûr. “

L’arrivée de la troisième vague

Ce qui est clair, c’est que le passage de Noël a déclenché une troisième vague d’infections en Espagne pour lequel, García, indique que «nous sommes relativement préparés». «Les agents de santé savent mieux faire face à la maladie, les gens comprennent également mieux les symptômes et les causes et se rendent même plus tôt à l’hôpital. On est un peu mieux là-bas, mais attention, il semble qu’on ne se soucie plus d’avoir 300 à 400 décès par jour. Ce ne sont plus des gens, ce sont des statistiques et c’est dangereux car cela oblige les gouvernements à prendre des mesures plus souples. “

Et il se souvient du premier accouchement en mars ou de l’arrivée de la nouvelle souche dans notre pays: «Cela a été fait alors que les trois jours précédents n’avaient même pas atteint les 1 000 morts au total. les décisions ne sont pas appropriées parce que nous nous y sommes habitués. Nous jouons avec le feu car à mesure qu’il devient incontrôlable et que la tension britannique s’est installée, nous pourrions doubler les décès actuels et revenir au chaos du début. “