COVID-19 :

. – Maintenant que les vaccins contre les coronavirus commencent à être déployés aux États-Unis et à l’étranger, de nombreuses personnes rêvent peut-être du jour où elles pourront voyager, faire du shopping et aller au cinéma à nouveau. Mais pour faire ces activités, vous aurez peut-être besoin de quelque chose en plus du vaccin: un passeport vaccinal.

Plusieurs entreprises et groupes technologiques ont commencé à développer des applications ou des systèmes pour smartphones permettant aux gens de télécharger les détails de leurs tests et vaccins covid-19, créant des informations d’identification numériques qui pourraient être affichées pour entrer dans les salles de concert, les stades, les cinémas, bureaux ou même pays.

Le Common Trust Network, une initiative de l’organisation à but non lucratif The Commons Project et du Forum économique mondial basé à Genève, s’est associé à plusieurs compagnies aériennes, notamment Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa, Swiss Airlines, United Airlines et Virgin Atlantic, ainsi qu’avec des centaines de systèmes de santé aux États-Unis et dans le gouvernement d’Aruba.

L’application CommonPass créée par le groupe permet aux utilisateurs de télécharger des données médicales telles que le résultat d’un test covid-19 ou, éventuellement, un test de vaccination par un hôpital ou un professionnel de la santé, générant un certificat de santé ou une passe de fitness Code QR qui peut être montré aux autorités sans révéler d’informations confidentielles. Pour les voyages, l’application répertorie les exigences de la carte santé aux points de départ et d’arrivée en fonction de votre itinéraire.

«Vous pouvez passer un test chaque fois que vous traversez une frontière. Vous ne pouvez pas vous faire vacciner à chaque fois que vous traversez une frontière », a déclaré Thomas Crampton, directeur du marketing et des communications pour The Commons Project, à CNN Business. Il a souligné la nécessité d’un ensemble de justificatifs d’identité simples et facilement transférables, ou d’une «carte jaune numérique», faisant référence au document papier qui est généralement délivré comme preuve de vaccination.

Les grandes entreprises technologiques se joignent également à nous. IBM a développé sa propre application, appelée Digital Health Pass, qui permet aux entreprises et aux sites de personnaliser les indicateurs dont ils auraient besoin pour entrer, y compris les tests de coronavirus, les contrôles de température et les registres de vaccination. Les informations d’identification correspondant à ces indicateurs sont stockées dans un portefeuille mobile.

Dans un effort pour relever le défi du retour à la normale après la large distribution des vaccins, les développeurs peuvent maintenant faire face à d’autres défis, allant des problèmes de confidentialité à la représentation de l’efficacité variée des différents vaccins. Mais le défi le plus pressant est peut-être simplement d’éviter la mise en œuvre décousue et le succès mitigé de la précédente tentative de la technologie pour résoudre la crise de la santé publique: les applications de traçage des contacts.

Les défis d’une application comme celle-ci

Au début de la pandémie, Apple et Google ont mis de côté leur rivalité avec les smartphones pour développer conjointement un système Bluetooth qui avertirait les utilisateurs s’ils avaient été exposés à une personne atteinte de Covid-19. De nombreux pays et gouvernements d’État du monde entier ont également développé et utilisé leurs propres applications.

“Je pense que là où la notification d’exposition a été confrontée à certains défis, il y avait des options de mise en œuvre plus fragmentées, un manque de leadership fédéral … où chaque État devait faire cavalier seul, et donc chaque État devait le résoudre indépendamment.” a déclaré Jenny Wanger, qui dirige les initiatives de notification d’exposition pour la Linux Foundation Public Health, une organisation axée sur la technologie qui aide les autorités de santé publique du monde entier à lutter contre le COVID-19.

Pour favoriser une meilleure coordination cette fois-ci, la Linux Foundation s’est associée à la Covid-19 Credentials Initiative, un collectif de plus de 300 personnes représentant des dizaines d’organisations sur les cinq continents et travaillant également avec IBM et CommonPass pour aider au développement un ensemble de normes universelles pour les demandes d’accréditation des vaccins.

«Si nous réussissons, je devrais être en mesure de dire: j’ai un certificat de vaccination sur mon téléphone que j’ai reçu lorsque j’ai été vacciné dans un pays, avec un ensemble complet de leurs propres pratiques de gestion de la santé … que j’ai utilisé pour prendre un avion dans un pays complètement différent, puis j’ai présenté dans ce nouveau pays un carnet de vaccination pour pouvoir assister à ce concert qui aurait lieu dans un espace intérieur avec une participation limitée à ceux qui ont démontré qu’ils avaient reçu le vaccin », a déclaré Brian Behlendorf, directeur exécutif de la Fondation Linux.

“Il doit être interopérable de la même manière que le courrier électronique est interopérable, de la même manière que le Web est interopérable”, a-t-il expliqué. «À l’heure actuelle, nous sommes dans une situation où certaines pièces mobiles nous rapprochent de cela, mais je pense qu’il y a un engagement sincère de la part de tout le monde dans l’industrie.

Pour garantir une large utilisation des passeports vaccinaux, il faut notamment prendre en compte le grand sous-ensemble de la population mondiale qui n’utilise toujours pas ou n’a pas accès aux smartphones. Certaines entreprises de l’Initiative de certification Covid-19 développent également une carte à puce qui trouve un terrain d’entente entre les certificats de vaccin papier traditionnels et une version en ligne plus facile à stocker et à reproduire.

“Pour nous, il s’agit de savoir comment ces informations d’identification numériques peuvent être stockées, elles peuvent être présentées, non seulement via les smartphones, mais également par d’autres moyens pour les personnes qui n’ont pas un accès Internet stable et qui ne possèdent pas de smartphone”, a-t-il déclaré. Lucy Yang, codirectrice de la Covid-19 Credentials Initiative. “Nous enquêtons sur cette question et il y a des entreprises qui font un travail vraiment prometteur.”

La vie privée: un facteur déterminant

Une fois qu’ils ont construit un passeport vaccinal, les entreprises devront s’assurer que les gens sont à l’aise avec son utilisation. Cela signifie répondre aux préoccupations concernant le traitement des informations privées sur la santé.

CommonPass, IBM et la Linux Foundation ont fait de la confidentialité un élément central de leurs initiatives. IBM affirme qu’il permet aux utilisateurs de contrôler et de consentir à l’utilisation de leurs données de santé et leur permet de choisir le niveau de détail qu’ils souhaitent fournir aux autorités.

«La confiance et la transparence restent primordiales lors du développement d’une plateforme telle qu’un passeport de santé numérique ou toute solution qui gère des informations personnelles sensibles», a détaillé la société dans un article de blog. “Faire de la confidentialité la priorité est une priorité importante pour la gestion et l’analyse des données en réponse à ces temps complexes.”

Étant donné que les vaccins fabriqués par plusieurs sociétés dans divers pays à différents stades de développement, les fabricants de passeports devront prendre en compte de nombreuses variables.

Être vacciné signifie-t-il ne pas transmettre le virus?

“Un point d’entrée, que ce soit une frontière, si c’est un endroit, ils veulent savoir s’ils ont reçu le vaccin Pfizer, ils ont reçu le vaccin russe, ils ont reçu le vaccin chinois, donc ils peuvent prendre une décision en conséquence”, a déclaré Crampton. La variation peut être large: le vaccin développé par le géant pharmaceutique chinois Sinopharm, par exemple, est efficace à 86% contre le COVID-19, tandis que les vaccins fabriqués par Pfizer et Moderna sont chacun environ 95% efficaces. .

On ne sait pas non plus dans quelle mesure les vaccins sont efficaces pour arrêter la transmission du virus, explique le Dr Julie Parsonnet, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Stanford. Ainsi, même si une application de passeport de vaccins indiquera que vous avez reçu le vaccin, cela peut ne pas être une garantie pour vous d’assister à un événement ou de prendre un vol en toute sécurité.

“Nous ne savons toujours pas si les personnes vaccinées peuvent transmettre l’infection ou non”, a-t-il déclaré à CNN Business. “Tant que cela ne sera pas clarifié, nous ne saurons pas si les” passeports “seront efficaces.”

Malgré cela, Behlendorf prévoit que le lancement et l’adoption des passeports vaccinaux se feront assez rapidement une fois que tout sera en place et s’attend à ce qu’une variété d’applications pouvant fonctionner ensemble soient “ largement disponibles ” au premier semestre. 2021.

“Rassurez-vous, les nerds sont là-dessus”, dit-il.