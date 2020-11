COVID-19 :

(CNN espagnol) – Le Dr Elmer Huerta explique les différents types de lésions cutanées causées par le nouveau coronavirus. Dans cet épisode, le Dr Huerta fait référence à une étude publiée dans le British Journal of Dermatology par des chercheurs espagnols, dans laquelle ils décrivent des lésions cutanées chez 375 patients atteints de covid-19 étudiés en Espagne au cours du mois d’avril, en intégralité pic de la pandémie.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plate-forme de podcast préférée, ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille. Aujourd’hui, nous verrons quels signes sur la peau peuvent indiquer que la personne a le covid-19.

On a beaucoup appris sur le covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, pendant les mois de la pandémie. Considéré au départ comme une forme de pneumonie, les scientifiques ont appris que le COVID-19 est une maladie multisystémique qui affecte de nombreux organes du corps.

Symptômes du coronavirus

Comme nous l’avons vu dans l’épisode du 4 mai, les symptômes d’une maladie – qui par définition sont subjectifs – peuvent ou non attirer l’attention de la personne touchée.

Par exemple, de légers degrés de toux ou d’essoufflement peuvent être des symptômes de Covid-19, mais lorsqu’ils sont confondus avec des allergies ou d’autres maladies respiratoires, la personne affectée peut ne pas les identifier comme des symptômes de la maladie.

Au contraire, les signes ou manifestations visibles d’une maladie – comme ceux qui surviennent sur la peau par exemple – aussi bénins soient-ils, il est possible qu’ils soient plus préoccupants et entraînent une consultation immédiate.

Dans ce contexte, nous pensons qu’en plus des médecins apprenant à reconnaître les différents types de blessures causées par le covid-19, il est important que le public sache que le nouveau coronavirus est capable de provoquer des lésions cutanées, de manière à ce qu’il puisse recherchez une consultation plus tôt.

Signes sur la peau pouvant indiquer que vous pourriez avoir le covid-19

Une étude publiée le 29 avril dans le British Journal of Dermatology par des chercheurs espagnols décrit des lésions cutanées chez 375 patients atteints de covid-19 étudiés en Espagne au cours du mois d’avril, au plus fort de la pandémie. Il s’agit de la première description médicale détaillée des lésions cutanées associées au covid-19.

Le premier type, survenu dans 9% des cas étudiés par les chercheurs espagnols et généralement au début de la maladie, se présente sous forme de vésicules ou de cloques remplies de liquide transparent et isolé, sans autre type de lésion sur la peau.

Le deuxième type, qui s’est produit dans 19% des cas étudiés, se produit sur les mains et les pieds et se présente sous forme de taches rouges, très similaires aux engelures qui surviennent lorsque la personne est exposée pendant une longue période au froid et présente de petites cloques ou vésicules. rempli de liquide clair, bien que parfois ces cloques puissent avoir du liquide jaunâtre du pus. Cette blessure survient généralement à la fin de la maladie, lorsque la personne se rétablit.

Le troisième type, survenu dans 19% des cas de la série, se présente sous forme d’urticaire, c’est-à-dire d’élévations rougeâtres de la peau très similaires à celles qui surviennent lorsque l’on a une allergie à la consommation de porc ou de crustacés.

Le quatrième type, survenu dans seulement 6% des cas étudiés, est une lésion dont la présence indique une plus grande gravité du cas et se présente sous forme de taches violettes et peut provoquer des ulcères ou des blessures aux extrémités. Ceux-ci sont observés chez les patients hospitalisés et leur présence indique qu’un phénomène de coagulation interne peut se produire.

La lésion la plus courante sur la peau

De leur côté, les chercheurs espagnols rapportent que la lésion la plus fréquente de la série étudiée, avec 47% des cas, était celle de zébrures de forme et d’extension très variables, certaines similaires à celles qui apparaissent lorsque les moustiques nous piquent ou puces, d’autres aiment plusieurs taches rouges dispersées.

Parce que les symptômes respiratoires ne se produisent pas toujours, ma recommandation est que si quelqu’un vit dans des zones où le covid-19 est très courant et présente des lésions cutanées associées ou non à d’autres symptômes, il doit immédiatement consulter son médecin.

