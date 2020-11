COVID-19 :

Comme d’habitude tous les jeudis, Fernando Simón a comparu devant les médias communication pour évaluer l’état de la pandémie En Espagne. Il a également offert le nombre d’infections et de décès dans notre pays en raison du coronavirus.

Les données de décès avec date de décès en sept derniers jours est de 1313, tandis que le le bilan total des morts est de 42291, 252 de plus que mercredi. Quant aux positifs PCR, ce jeudi 16233 infections ont été ajoutées à la série historique, dont 6 915 datées des dernières 24 heures. Au total il y a 1.541574 infecté en Espagne. De plus, les données sur la santé montrent que la L’incidence cumulée est de 176,20 cas pour 100000 habitants au cours des sept derniers jours.

Tel que rapporté par Simon, “l’incidence récente 14 jours, c’est 436 cas pour 100 000 habitants. Il diminue, mais il est toujours bien au-dessus de ce que l’on souhaite. Bien que la tendance soit favorable, nous ne pouvons pas nous faire confiance. L’objectif est d’au moins 60 cas. La positivité des tests reste stabilisé et décroissant progressivement, nous sommes à 12,1%. Nous sommes proches de notre capacité de diagnostic maximale“.

Recommandations pour Noël

Le médecin a confirmé que préparent un document avec une série de recommandations pour Noël: “Un projet pourrait être présenté au prochain Conseil interterritorial. Il y a un certain nombre d’aspects spécifiques à Noël qui doivent être réglementés et trouvent qu’ils n’ont aucun impact sur la transmission. On a dîners de Noël de la compagnie, réunions de famille personnes massives dans maisons de soins infirmiers de retour à domicile les proches, étudiants qui reviennent … Tous ces aspects répondront au document, qui ne sont pas applicables à d’autres ponts. Ce n’est pas que des mesures restrictives plus générales doivent être prises. Ces Noëls ne seront pas comme ceux des autres années; cela ne veut pas dire qu’ils sont pires. “

“L’utilisation de masques, le lavage des mains et la distance favorisent moins de cas de grippe”

Incidence de la grippe

Interrogé sur l’incidence de la grippe et si le masque a freiné sa propagation, il a expliqué que “cavec la grippe, nous avons le même problème que tout le monde. Tout le monde les systèmes de surveillance ne fonctionnent pas de la même manière que les autres années. Nous avons très peu de cas signalés, probablement moins que les semaines équivalentes les autres années. L’utilisation de masques, le lavage des mains et la distance favorisent moins de cas. Il va s’améliorer et en faire l’un des meilleurs d’Europe, mais dans tous les pays nous sommes pareils“.

Les résidences

Un des les grands spots de la première vague étaient les résidences et Simón a été interrogé sur sa situation actuelle: “Dans une société où les niveaux de transmission sont élevés, tôt ou tard, ils devraient affecter les résidences. Un énorme effort a été fait lors de la première vague. “

«En raison du pic de la semaine dernière, les données sur les résidences ont tôt ou tard dû faire surface. L’entrée dans les résidences peut se faire par divers moyens: les détenus eux-mêmes, les membres de la famille ou les travailleurs. Cela ne peut pas être évité à 100%. Au plus fort de la pandémie le décès associé aux personnes de plus de 80 ans était environ 23% des personnes infectées, maintenant à 8% “il ajouta.

«Lors de la première vague, il y a eu un impact énorme sur les résidences touchées, mais proportionnellement, très peu de résidences ont été touchées. Mais ceux qui ont été touchés l’ont fait beaucoup. Numériquement, c’est un nombre important, mais l’impact proportionnel est inférieur à la première vague. Il y a plusieurs facteurs: beaucoup a été appris lors de la première vague, nous avons plus de ressources, nous avons moins d’hôpitaux surchargés et les traitements sont plus efficaces pour cette raison. La sensibiliser et apprendre pour tous, c’est aussi permettre une meilleure prise en charge de ces patients âgés et fragiles», a souligné l’épidémiologiste.

“Ces Noëls ne seront pas comme ceux des autres années; cela n’implique pas qu’ils sont pires”

Le temps de l’immunité

Interrogé sur une étude américaine selon laquelle l’immunité peut durer plusieurs années, il a noté que “il n’est probablement pas nécessaire que ce soit ce qui se passe réellement. Nous avons l’expérience de cette maladie depuis huit ou neuf mois. Il y a toujours quelqu’un qui a été infecté et cette immunité a été perdue. En général, ce sont des personnes qui maintiennent l’immunité. Nous ne pouvons pas garantir que cela durera plus longtemps que les mois que nous avons. Il y a de fortes chances que l’immunité dure longtemps, plus longtemps que nous ne pouvons garantir jusqu’à présent, que est l’heure de validité de ce nouveau virus“.

Transmission d’aérosol

La santé admet déjà que la transmission par aérosols est possible, comme le souligne le directeur du CCAES, bien que “le problème est de comprendre ce que nous savons des aérosols. Particules inhalables et infectées ils peuvent rester en l’air beaucoup plus longtemps et à une plus grande distance de ce qui a été dit. Nous devons nous assurer de garder nos distances, si elles sont deux mètres de mieux qu’un an et demi. Il faut garantir une bonne utilisation des masques. Cela ne vaut pas la peine de l’avoir sous le nez ou en mauvais état. La ventilation est importante, est l’une des rares mesures non pharmacologiques dont l’efficacité a été démontrée avant la pandémie. »