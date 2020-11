COVID-19 :

La pandémie de coronavirus frappe durement l’Espagne. Les communautés autonomes ont notifié mardi au ministère de la Santé un total de 411 nouveaux décès, soit le chiffre le plus élevé de la deuxième vague. C’est pourquoi les autonomies continuent de prendre des mesures restrictives, pour tenter de contrôler l’avancée du Covid.

Simón estime que l’Espagne pourrait être dans la “phase de stabilisation” de la deuxième vague

Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simón, a souligné que les données de ces derniers jours sur l’incidence du COVID-19 suggèrent que l’Espagne pourrait être dans une “phase de stabilisation ou de rémission” de la deuxième vague.

Lors d’une conférence de presse ce mardi, l’épidémiologiste du ministère de la Santé a célébré que pendant “plusieurs jours” l’incidence cumulée des cas à 14 jours pour 100 000 habitants “s’est stabilisée” aux alentours de 525. “Dans l’incidence quotidienne on voit que il y a une nette stabilisation ces derniers jours. Nous ne savons pas s’il sera maintenu, nous l’espérons. Ces données nous incitent à penser que nous pourrions être dans une phase de stabilisation ou de rémission qui serait très bonne », a-t-il commenté.

Selon Simón, le “pic de transmission” s’est produit les 24 ou 25 octobre. «Au cours des deux dernières semaines, il n’y a pas eu un seul jour qui ait dépassé ce maximum. Et au fur et à mesure, il est descendu en douceur », a-t-il détaillé.

En tout état de cause, il a rappelé qu’une incidence de 525 est “bien supérieure à ce qui est souhaitable”, puisque les paramètres de risque fixés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC, pour son acronyme en anglais) et l’Organisation Organisation mondiale de la santé (OMS) sont au-dessus de 60. “Nous dépassons ce chiffre de près de dix fois”, a-t-il prévenu.

Selon Simón, cette «phase de stabilisation» n’aura pas d’impact sur la baisse du taux d’occupation des unités de soins intensifs (USI) et la mortalité «pendant quelques jours». «Le nombre de morts peut continuer à augmenter pendant quelques jours, nous donnons 1 200 cas en 7 jours, ce qui peut ensuite augmenter un peu plus, nous parlons d’environ deux cents cas ou plus par jour, une fois les délais de notification récupérés. Ce sont des données similaires à celles des derniers mois », a-t-il indiqué.

Simón a fait valoir que l’Espagne se situe au niveau européen avec une incidence plus faible que les autres grands pays européens, autour de la 15e ou de la 16e place. En ce sens, il a fait valoir que le nombre de reproduction du virus (le nombre de personnes infectées par une personne positive ) est déjà inférieur à 1 (plus précisément à 0,99), considéré comme essentiel pour plier la courbe de contagion. La communauté avec le nombre R le plus élevé est 1,07 et le plus bas 0,90.

Selon l’épidémiologiste, dans 13 des 19 communautés, les incidences se stabilisent ou diminuent, tandis que dans le reste elles sont en augmentation. Par les provinces et les territoires, il a insisté sur le fait que dans 42 des 60 territoires, la situation est stabilisée ou en déclin. “Ce sont des données qui nous invitent à penser que cela est en cours, mais il faut être très prudent”, a-t-il ajouté.

Ayuso propose de rendre obligatoire l’installation de compteurs de CO2 dans l’hôtellerie

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a évoqué la nécessité pour le secteur hôtelier de rendre obligatoire l’installation de compteurs de CO2 dans les établissements de restauration, une mesure qu’elle propose déjà dans ses recommandations pour faire face à la pandémie.

Selon l’exécutif régional dans un communiqué, l’objectif serait d’éviter la transmission du virus par aérosols dans les lieux couverts, où il a été démontré qu’un plus grand nombre d’infections peut survenir; Ayuso a expliqué ce mardi lors d’une réunion par visioconférence avec le vice-ministre de la Santé publique et du Plan Covid-19, Antonio Zapatero, et des représentants du secteur

«Le CO2 est généré par la respiration des gens, qui a tendance à augmenter dans les espaces clos. Le niveau de l’air extérieur est de 400 ppm (parties par million), et une valeur comprise entre 500 ppm et 700 ppm serait considérée comme acceptable, de sorte que, en cas d’atteindre 800 ppm, la ventilation serait obligatoire “, a décrit le Communauté.

De même, il a indiqué que si la concentration de CO2 dans une pièce dépasse 1 000 ppm, cela indiquerait une mauvaise ventilation et il serait nécessaire de ventiler immédiatement et autant que possible.

Pour cette raison, l’exécutif régional étudie la possibilité d’installer des capteurs de CO2 en général dans des espaces tels que les restaurants qui sont habituellement utilisés pendant une heure ou plus par des groupes de personnes, qui, en plus, dans ce cas, retirent leur masque. pour pouvoir manger ou boire.

Au cours de la réunion, ils ont également analysé la possibilité de placer des filtres épurateurs à haut rendement, bien que le gouvernement régional ait souligné que la recommandation qui prévaudra toujours est de garantir une ventilation naturelle. Cette mesure est envisagée dans le dernier arrêté que le ministère de la Santé a rédigé avec des mesures contre le coronavirus.

Ils isolent sept personnes arrivées à Almería dans un bateau après avoir enregistré un

Au total, sept personnes arrivées à Almería par bateau ont été transférées au centre d’hébergement habilité à l’isolement à l’hôtel Diverhotel Odyssey de Aguadulce, à Roquetas de Mar (Almería), après que l’un d’entre eux a été testé positif aux antigènes pour la détection de covid-19.

Des sources sanitaires ont confirmé à Europa Press le positif d’un homme, qui reste asymptomatique, à la suite des tests effectués après son arrivée au port de pêche d’Almería lundi dernier, ce qui a contraint son isolement pour éviter d’éventuelles infections.

De même, il a été déterminé la mise en quarantaine des six autres personnes reconnues comme proches, qui se sont révélées négatives aux tests mais qui, à titre préventif, doivent rester sous surveillance pendant une période de dix jours pour vérifier et évaluer leur évolution.

La mesure, nécessaire pour protéger la santé collective contre le risque de contagion, est appliquée en vertu des protocoles établis, de sorte que la Croix-Rouge espagnole, dans le cadre des actions du programme d’assistance humanitaire du secrétaire d’État aux migrations dépendant de la Le Ministère de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations, sera en charge de la prise en charge des détenus.

C’est la troisième fois que la ressource de logement disponible sur la plage d’El Palmer est activée grâce à l’accord de collaboration entre SAS et Senator Hotels & Resort, qui a aménagé ces installations pour accueillir un maximum de 120 personnes.

Le Conseil a indiqué ce mardi que les tests effectués sur les 5 118 personnes qui ont atteint la côte andalouse à patera depuis juin ont donné 83 résultats positifs dans le covid-19.

Valence appelle à se conformer aux mesures: “Nous ne voulons pas faire le dernier pas et revenir à l’isolement total”

La ministre de la Santé universelle, Ana Barceló, a déclaré ce mardi qu’il est “encore trop tôt” pour évaluer l’adoption de nouvelles restrictions contre le coronavirus et a indiqué que “la solution ne réside pas seulement dans les mesures, c’est en ce qu’elles sont respectées. ». “Nous ne voulons pas faire le dernier pas, nous ne voulons pas retourner à l’emprisonnement total, mais cela dépend de nous”, a-t-il fait remarquer.

Cela a été prononcé lors d’une conférence de presse pour rendre compte de la situation de la pandémie dans la Communauté valencienne, interrogé sur l’adoption de nouvelles mesures pour arrêter la transmission du virus et sur la possibilité de restreindre davantage l’hôtellerie ou de décréter un confinement à domicile.

Barceló a souligné qu ‘”pour le moment, il est encore trop tôt pour évaluer les mesures restrictives” qui sont en place dans la Communauté valencienne depuis vendredi dernier. Cependant, il a souligné que dans les municipalités dans lesquelles les restrictions avaient été appliquées auparavant, comme Elche ou Orihuela, la transmission “n’a pas augmenté” et “a été contenue”, de sorte que “les mesures donnent des résultats”, mais il faut attendre de voir le comportement dans toute la Communauté.

Le conseiller a insisté sur le fait que “la solution ne réside pas seulement dans les mesures, c’est dans le fait que nous les respectons”. «On peut mettre de nombreuses mesures, mais si on ne les respecte pas c’est difficile», a-t-il souligné, avant de se référer spécifiquement à des actions comme ne pas mettre le masque sur les terrasses des bars après avoir consommé ou lors de fêtes.

«Vous ne voulez pas faire le dernier pas, nous ne voulons pas retourner au confinement total, mais cela dépend de nous. Nous devons nous conformer aux mesures. Si nous disons que les réunions ne peuvent pas être de plus de six personnes et qu’il y a encore une fête certains week-ends, alors nous ne nous conformons pas. Et ce n’est pas la majorité, il y a une majorité qui respecte les mesures, mais il suffit qu’une petite partie ne la respecte pas pour qu’elle soit une source de transmission du virus », a-t-il déclaré.

De cette manière, il a insisté sur le “strict respect”, a fait appel à la “responsabilité” individuelle et a demandé “d’être solidaire pour que dans l’ensemble nous puissions continuer à avancer pour plier” la courbe de transmission et réaliser son “aplatissement”.