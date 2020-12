COVID-19 :

Salvador Illa, Ministre de la Santé, Carolina Darias, Ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, et Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), est apparu dans conférence de presse après la célébration du Conseil Interterritorial du système national de santé.

Darias a commencé son discours en se rappelant que “etCe processus de vaccination prend du temps. Nous avons un système de santé national qui sait comment agir de manière excellente. Nous avons tous la responsabilité de renforcer la confiance et la certitude. L’objectif est de recevoir la vaccination dans les meilleures conditions, avec une incidence cumulative, le plus bas est le mieux. Notre horizon d’espoir est ici. ”

Il voulait également envoyer un message de prudence: “Nous devons être clairs sur le fait que le virus est toujours avec nous, nous ne l’avons pas encore vaincu, c’est pourquoi nous continuons à demander responsabilité envers toutes les familles “. Le ministre a également rendu compte du lancement du site Web www.vacunacovid.gob.es “pour recevoir le vaccin dans les meilleures conditions possibles et avec le maximum d’informations ».

La situation réelle

Plus tard, il a pris la parole Fernando Simon, qui a évalué la situation actuelle de la pandémie en Espagne. Ce lundi, Santé a notifié 24462 infections et 298 décès (notre pays dépasse officiellement les 50000 morts) depuis le passé jour 24, dernier jour de mise à jour des données.

Souche britannique

Simón a donné des détails sur la nouvelle variante trouvée au Royaume-Uni et que circule déjà dans notre pays: “En Espagne, il y a 9 cas de la nouvelle souche, mais d’autres sont sous enquête. l’échange de personnes avec la zone anglaise où il a été détecté est énorme, de sorte que les cas qui peuvent être détectés parmi ceux qui ont été là sont susceptibles d’être testés positifs pour la nouvelle souche. La plupart de ces cas ont déclenché des symptômes 4 ou 5 jours après votre arrivée en Espagne, de sorte que la maladie n’était pas détectable à l’aéroport ou à l’origine ».

“Le problème de la souche anglaise ne réside pas dans le fait qu’il y ait ou non des cas dans le pays. Votre problème est l’hypothétique transmission supérieure. L’évolution de la pandémie en Angleterre Il ne précise pas que l’augmentation des infections est due à cette mutation du virus. Dans le sud de l’Angleterre, la transmissibilité a augmenté et une nouvelle souche a pris le relais. L’expansion de la contrainte n’est pas la même chose que l’augmentation de la transmissibilité“, a-t-il ajouté, tout en précisant que “il est susceptible d’être plus contagieux car il présente des différences de spicule qui lui permettent de mieux pénétrer les organismes », a ajouté l’épidémiologiste.

Sa détection et le gène “S”

Il a également expliqué comment cette variation est détectée: «Plusieurs gènes sont utilisés dans les tests PCR. L’un d’eux est le “S”. La souche a une mutation qui provoque ce gène n’apparaît pas. Grâce à un le séquençage peut être étudié, ainsi que les antécédents cliniques du patient, si son positif provient de la nouvelle souche ».

Le directeur du CCAES a souligné que “les informations sur la souche anglaise peut maintenant être incorporé, mais pas de manière homogène ou standard. Pour lui, nous voulons étendre les capacités de séquençage pour mieux comprendre les différentes variantes du virus. Nous avons des informations sur les variantes apparues en Espagne, mais nous voulons nous assurer qu’il fonctionne mieux et qu’il soit plus utile. “

Début de la vaccination

Concernant le début de la campagne de vaccination, Illa a souligné que “l’évaluation est positive. Cela a été le reflet d’un travail de plusieurs mois. Nous avons fait graisser tous les systèmes pour commencer à vacciner. Le début de la vaccination signifie le début de la fin. Nous ne connaissons aucun effet indésirable sur les vaccins administrés hier. Les informations concernant les livraisons par Pfizer ont été mises à jour. 369525 doses du vaccin arriveront demain dans quatre régions du pays, d’où ils seront distribués. À partir de la semaine prochaine, les doses arriveront tous les lundis. Le jour de la fête des rois, l’Agence européenne des médicaments évaluera l’approbation des doses de Moderna “.

Concernant la manière dont les gens seront convoqués pour se faire vacciner, il a précisé que “sIl sera cité par les autorités régionales. Les personnes qui décident de ne pas se faire vacciner, ce que nous pensons être une erreur, sont dans leurs droits. Nous ferons un effort de communication pour résoudre les doutes. Se faire vacciner sauve des vies, c’est le moyen de sortir de cette pandémie“.