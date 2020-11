COVID-19 :

Le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simon, a de nouveau comparu devant les médias. Comme d’habitude, il a offert un mise à jour du nombre d’infections et de décès pour le coronavirus en Espagne, ainsi qu’un évaluation de la situation actuelle de la pandémie dans notre pays.

Il a commencé par souligner que “Nous sommes toujours dans une situation très compliquée en Espagne avec plus de 500 cas pour 100 000 habitants. Je voudrais rendre cela clair car sinon les mots suivants peuvent être trompeurs. Cela dit, nous sommes dans une mauvaise situation, il est vrai que l’évolution des derniers jours indique une stabilisation, une situation même à la baisse dans certains territoires ».

En ce qui concerne la situation au niveau national, il a souligné que “Il y a des communautés dans lesquelles ils sont encore dans une phase d’augmentation en nombre de cas quotidiens. Malgré cela, dans toutes les communautés À l’exception des îles Canaries et des îles Baléares, ils sont dans une situation qui continue d’être très compliquée. Bien que l’évolution actuelle semble favorable nous devons continuer à maintenir la tension et les mesures de contrôle. La tendance est favorable, mais le nombre de cas que nous continuons à avoir est très élevé. Cela va avoir un impact à la fois dans l’occupation des lits d’hôpitaux conventionnels et dans l’occupation des lits d’USI au moins quelques jours de plus“.

Il a également fait le point sur la situation hospitalière: “Actuellement nous occupons 16,5% des lits conventionnels avec des patients coronavirus et 32% en USI, avec une variabilité significative selon les communautés. Nous savons que il y a 13 à 14 communautés en situation de stabilisation ou de déclin. La capacité de détection est encore très élevée, on reste en 2.500 PCR pour 100.000 habitants par semaine, qui sont des chiffres des plus hauts d’Europe, bien qu’il y ait aussi une variabilité. “

En ce qui concerne le nombre d’infections parmi les agents de santé, il l’a mis à “un total de 2200 infectés, sachant que nous détectons un nombre très important d’infections aujourd’hui. Je crois que Ce sont des chiffres, qui si on les compare à mars ou avril, ils sont bien meilleurs. L’incidence, en outre, il n’est pas plus élevé que dans la population générale. »

Demandé par le les plans d’urgence que la Santé prépare pour les vacances Noël, Simon a prévenu que “Le pont de la Constitution peut nous causer autant de problèmes que Noël”, et a exhorté les communautés autonomes à appliquer les mesures nécessaires.

Dépôts

L’épidémiologiste a été interrogé sur les personnes qui ont été réinfectées, bien qu’il ait voulu nuancer son nom: “Nous avons information non pas de réinfectée, mais de référentiel, qui ont été testés positifs, négatifs, puis positifs. Ce Cela ne veut pas dire qu’ils ont été réinfectés, certains des mêmes oui, mais cela peut être dû à la sensibilité de la détection du test. “

“Confirmer une réinfection est très compliqué, Il faut pouvoir séquencer la souche de la première infection et celle de la seconde infection éventuelle, les séquencer et les comparer pour les évaluer. Nous savons que la réinfection est possible, mais pas très courante. En Espagne, nous avons 11 ou 12 réinfection suspectée. Quant à la possibilité de double infection par grippe et coronavirus, nous n’avons aucune information sur aucun cas en Espagne », a-t-il ajouté.

Prix ​​des masques

Simon a confirmé que “se travaille pour faciliter l’accès des masques à la population. L’Espagne parvient à contenir l’épidémie avec les mesures dont nous disposons. Je Je ne vais pas vous parler des impôts, mais cela fonctionne pour faciliter l’accès aux masques pour toute la population. “

Focus sur les résidences

Le médecin a souligné que “les personnes âgées ne peuvent pas être isolées. L’isolement est aussi nocif que le coronavirus. Nous devrons faire preuve d’une extrême prudence, mais nous ne pouvons pas séparer nos aînés du monde. Nous devons trouver les bons mécanismes pour les protéger sans les avoir marginalisés du monde. “

Vaccins

Simón a eu un impact sur l’une des plus grandes difficultés dans la distribution des recours: «Les vaccins ont développé ou sont en train de terminer le développement des capacités logistiques de leurs produits. Il existe un vaccin qui a des capacités logistiques compliquées car il doit rester à -80 °, mais cette société a déjà préparé des conteneurs spécifiques qui facilitent la répartition des délais et des délais. Le mécanisme logistique est très bien travaillé “.

“Les tests vaccinaux nécessaires seront effectués pour garantir que les conditions sont de qualité. Je crois que nous devons faire confiance à la capacité des entreprises et à notre système de santé. Les vaccins ont rarement de longues périodes de stockage. Normalement, bien que des achats centralisés soient effectués, ils ne sont pas stockés dans des points uniques. Ils seront distribués sans faire de gros stocks de stockage “il expliqua.

Transmission d’aérosol

Concernant la propagation de la maladie à l’intérieur, il a souligné que “nous devons être très prudents. La transmission par aérosol existe et provoque des cas. Nous le savons depuis le début de la pandémie. Elle est évitée grâce à l’utilisation des moyens de protection recommandés. Il nous reste à évaluer correctement le poids réel de la transmission aérosol. Le Ministère de la Santé vous terminez de rédiger un document avec l’évaluation réelle des risques associé à la transmission. Quand il sera terminé, nous donnerons plus de détails. “

Sacrifice de vison

Plusieurs pays ont dû euthanasier des visons d’élevage, ce à propos duquel Simon a été interrogé: “Il y a eu une mutation possible d’un virus détecté chez le vison au Danemark. Les mutations du virus y sont constamment aléatoires, ce qui peut avoir un impact ou disparaître. À l’heure actuelle, il semble y avoir une transmission dans certaines fermes de vision, toutes les fermes n’ont pas cette même souche, toutes ne sont pas infectées par cette souche, et les travailleurs de ces fermes ne sont pas non plus infectés par cette souche.

“Nous devons évaluer l’impact réel de cette mutation, une chose est ce qui peut être dans la mutation et qui pourrait indiquer des propriétés spécifiques du virus, une autre est que ces propriétés génétiques sont exprimées lorsque le virus vit dans la nature. La différence entre génotype et phénotype. Ils étudient si ce virus s’est propagé ou est resté dans la zone de ces fermes “, a-t-il souligné.

PCR à l’arrivée en Espagne

Enfin, il a été approché de l’annonce faite hier par le gouvernement selon laquelle les voyageurs arrivant en Espagne en provenance de zones à haut risque doivent se faire réaliser un RAP: “L’impact des tests sur les voyageurs sera très faible, mais l’Espagne ne va pas se distancer d’un accord européen. Certains cas seront détectés, mais l’impact sera très faible. Lorsque nous atteignons les niveaux d’incidence que nous voulons obtenir sCe sera un autre cas et cela pourrait avoir un impact plus important. “