COVID-19 :

Fernando Simon, le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES) semble évaluer la situation actuelle de la pandémie En Espagne. Selon les données fournies par Health, dDepuis vendredi, il y a eu 21 309 nouveaux cas et 389 décès.

L’épidémiologiste a noté que “l’incidence cumulée est de 193,65 cas pour 100 000 habitants. Ce qui implique que la baisse pourrait se stabiliser. Ce n’est pas une situation d’intérêt pour le moment. La descente ne nous intéresse pas. Même situation en USI et en hospitalisation. Il y a eu deux vacances la semaine dernière et moins de tests sont effectués. Les tests sont tombés à 1 558 pour 100 000 habitants “.

L’épidémiologiste a ajouté que “La positivité reste à 7,7%. Jusqu’à une semaine plus normale, nous ne pouvons pas évaluer l’impact. Le nombre de morts est toujours inférieur à 1000. Nous traversons une période de déclin progressif. Le décès reste dans les chiffres de 1% des derniers mois “.

Concernant l’évolution épidémiologique, il a expliqué que “nou nous avons observé l’effet du pont, mais une éventuelle variation sera confirmée dans les prochains jours. Avec la réduction des mesures, nous assistons à une stagnation. LLa situation dans laquelle nous nous trouvons est délicate car nous entrons dans Noël. Le risque de saturation de nos systèmes de santé est toujours là. Après plusieurs semaines de descente, il est normal que l’impact ne soit pas observé pendant quelques jours. “

Lorsque l’immunité est atteinte

Simon a souligné que “l’immunité du vaccin est générée quelque temps après la deuxième dose. Vous bénéficiez auparavant d’une immunité partielle. Pendant ce temps, nous sommes exposés à une infection, et plus elle est élevée plus il y a de risque et cela peut générer un problème important “.

Pour cette raison, “est important d’entrer dans le processus de vaccination avec peu d’incidence. Nous devons être conscients que l’assouplissement des mesures n’implique pas celles de la protection individuelle. C’est une question de raisonnement. Nous devons nous protéger et protéger les autres. Nous sortirons donc de ce cauchemar. Être si proche que nous pouvons faire un effort “.

Concernant le taux d’incidence souhaité, il a noté que “Je souhaite que ce soit zéro. Nous ne serons pas dans 25, ni probablement 50 pour 100 000 habitants dans 14 jours. Sans un gros impact du pont, d’ici la fin de l’année, nous pourrions être à 150 ou moins. Il y aura sûrement un inconscient avec un impact sur le reste. Nous avons le pont, Noël, le week-end de l’année et nous ne connaissons pas l’impact. Le plus efficace est l’auto-isolement et la quarantaine. Vous vous détendez lorsque vous êtes en famille et entre amis et nous ne connaissons pas l’impact. Nous pouvons le réduire davantage “.

Plan de vaccination

Concernant l’arrivée des vaccins dans notre pays et combien correspondront à chaque territoire, le médecin a assuré que “les doses arriveront en Espagne semaine après semaineJusque-là, il n’est pas possible de savoir quel montant correspond à chaque communauté autonome. Il n’y a pas de chiffre précis clôturé par les laboratoires pharmaceutiques. Chacun va avoir sa juste part. “

“La distribution de la première série de vaccins sera plus locale qu’il n’y paraît. Il y a de la capacité et du temps pour le mobiliser sans problème. Il ne doit pas affecter la distribution de la vaccination dans chaque autonomie. Il n’y aura aucun problème pour gérer le reçu. L’objectif est que tout le monde commence à vacciner en même temps, même si ça pourrait être retardé d’un jour ou deux. Ce serait très intéressant pour la population si cela pouvait être démarré en même temps, de la même manière que nous essayer que les pays de l’Union européenne puissent démarrer en même temps “il ajouta.

De même, concernant le plan de vaccination, il a déclaré que “le travail se fait intensément. La logistique est compliquée mais pas si compliquée. Les conteneurs pour le transport peuvent le conserver pendant 15 jours. Ensuite, ils peuvent être conservés 5 jours à température de réfrigération. Ce n’est pas une logistique impossible. Avec le bord de préparation cela nous permettra de le faire correctement. Si la planification ne se déroule pas comme prévu, certaines communautés reçoivent déjà des congélateurs pour conserver le vaccin plus longtemps. C’est un processus échelonné qui permet de s’adapter à de petits problèmes. “

Immunité collective

Pour obtenir l’immunité collective, Simon a précisé que “Il est atteint si les gens excrètent le virus vaccinal et, indirectement, ils vaccinent les autres. Une autre façon serait de faire vacciner un nombre si élevé de personnes que les personnes non vaccinées ne devraient pas correspondre. Ceci serait réalisé en vaccinant 66% -70% de la population. “

Plan de Noël

Concernant une éventuelle modification du Plan de Noël pour durcir les mesures déjà annoncées, le directeur du CCAES a déclaré que “tnous devons faire attention aux données. Mercredi prochain, il y a un Conseil territorial. Nous verrons si nous avons suffisamment de données. En principe, il est prévu que les mesures de Noël soient déjà convenues et qu’il n’y ait aucune information pour les modifier. Si nécessaire, ce sera fait. Il y a des communautés qui ils peuvent penser que certaines mesures sont plus restrictives. “

“Le plan est là. Nous observerons au jour le jour et, à partir de là, nous évaluerons si des modifications doivent être apportées. La protection personnelle est essentielle. 10 personnes peuvent se rencontrer, mais si nous en rencontrons 6 mieux. Être autorisé à faire quelque chose ne signifie pas qu’il est obligatoire de le faire. Si des mesures de protection adéquates sont prises, il ne doit pas y avoir de risques excessifs », a-t-il souligné.

Ouverture le 23

Simón a été interrogé sur l’ouverture de certaines communautés le 23 pour le retour de parents: “Les étudiants ne changent généralement pas de résidence. Si c’est la mobilité, ils peuvent le faire. Si nous parvenons à réduire la mobilité jusqu’au 23, nous réduisons la transmission entre les communautés. Ce jour-là, il y aura plus de mobilité, mais avec des mesures, il n’y aura pas de problèmes majeurs. Nous ne devrions pas prendre un risque excessif avec cela. Les jours précédents, il faut faire attention car c’est le seul moyen d’éviter de transporter le virus aux familles. “

Asymptomatique

Quant au type de personnes infectées découvertes, il a souligné que “nous avons détecté 50% des symptômes asymptomatiques et présymptomatiques. D’après les études de séroprévalence précédentes, nous pouvons savoir que 35% des personnes infectées sont asymptomatiques. Nous détectons un pourcentage très élevé. Nous ne savons pas avec certitude combien nous échappent mais, par le nombre de ceux que nous détectons, je dirais que le germes générés chez les patients asymptomatiques non détectés, ils n’ont pas d’effet significatif sur la transmission globale. Mais c’est mon hypothèse. “