COVID-19 :

Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), a apprécié lors d’une conférence de presse les chiffres de infections et décès en Espagne en raison d’un coronavirus, ainsi que effets de la deuxième vague de la pandémie.

Il a commencé par souligner que “En général, les communautés ont réussi à maintenir l’activité programmé, mais il y a déjà eu des restrictions et d’autres autonomies pensent à le faire. La létalité augmente progressivement et continuera d’être observée dans les prochains jours. La positivité des tests effectués a un peu baissé, un signe qui peut nous montrer une évolution légèrement favorable. Nous atteignons probablement des niveaux de détection maximum. “

Simon a également assuré que «Il y a toujours une pression très importante sur le système de santé. Dans les les hôpitaux continueront de souffrir car les hospitalisations sont plus longues, avec des taux très élevés. Nous détectons beaucoup et cela augmente progressivement. L’augmentation du nombre de tests est différente de la diffusion. “

Sur le avance de la courbe de contagion, a expliqué que “pour le moment, nous notifions, avec date du décès au cours des 7 derniers jours, 1 002 cas. Si vous suivez l’évolution, vous verrez qu’elle augmente progressivement. Cette augmentation se verra quelques jours après avoir atteint le pic et commencer la période descendante dans la transmission qui, nous l’espérons, sera bientôt, mais Nous ne savons pas encore si nous sommes ou non dans cette situation. “

En ce qui concerne taux d’incidence chez le personnel de santé, a déclaré qu ‘”ils sont pratiquement le même que dans la population générale. Cela signifie que les toilettes sont tout aussi protégées que le reste de la population “il ajouta.

Confinement

L’une des plus grandes préoccupations des citoyens est lié au besoin de confinement à domicile. Malgré cela, l’épidémiologiste ne pense pas que cela se produira: “Le confinement ne deviendra probablement pas nécessaire. Nous n’en faisons pas moins que dans d’autres pays, mais nous le disons autrement. Il est fort possible qu’il ne soit pas nécessaire de faire plus que ce que nous faisons. Le confinement par âge peut être envisagé, cela me semble une mesure qui peut être utile“.

«Si nous parvenons à réduire cette capacité de transmission par d’autres moyens que le vaccin, pendant qu’il vient, bien sûr, nous aurons moins de risque de confinement à domicile, qui pour l’instant ne sont pas prévus, et aussi, nous aurons une vie beaucoup plus heureuse. Je pense qu’on peut essayer. le Un confinement de conformité à 100% pendant 14 jours est impossible. Ce que nous obtenons avec le confinement est de réduire considérablement l’incidence, mais plus elle dure longtemps, plus l’impact social et économique est important »ajoutée.

Le vaccin

Le directeur du CCAES a également été approché sur la manière dont la vaccination sera effectuée: “Les premières doses nous permettront de vacciner les groupes à risque. Au printemps, toute la population peut être vaccinée. Les deux ou trois premiers mois seront destinés aux groupes à risque et ensuite à l’ensemble de la population en général “.

Il a également souligné que “les pays disposant de plus de ressources comme nous pourront se faire vacciner avant. Cela me fait mal de le dire, mais nous ne pouvons pas cacher les preuves. “

Une certaine stabilisation

Le médecin a souligné que “Nous avons connu une période de stabilisation certaine, mais il est trop court pour l’évaluer correctement. Il y a quatre ou cinq jours pendant lesquels cette stabilisation est observée. Quand je regarde les données, un sourire peut m’échapper, mais Je préfère être plus prudent en public et attendez au moins une semaine pour évaluer cette éventuelle tendance. Quand il commence à descendre il y a des vagues qui montent et descendent mais que faut-il évaluer quand il y a stabilité. Je suis sûr que nous pouvons réduire l’incidence faire les choses correctement. Je préfère être prudent et dans ce cas je le suis. “

“Si nous faisons bien les choses, ensemble, nous pouvons y parvenir. Pourquoi ne pas l’essayer? Ça donne le sentiment parfois nous sommes pris dans une roue du pessimisme. Ce n’est pas obligatoire. C’est en partie entre les mains des administrations, tout ce que nous pouvons faire est en train d’être fait, mais largement entre les mains de tous. Je pense que nous pouvons essayer. Ici, je vais être optimiste. Les données ne peuvent pas me dire que nous descendons mais Je suis optimiste quant aux possibilités de le contrôler ensemble “, a-t-il souligné.

Profil des personnes admises

Simon a été interrogé sur la profil actuel du patient à admettre hospitalier: “Nous observons depuis plusieurs mois que le profil des personnes admises à l’USI est différent de celui de la première vague. Maintenant, les personnes admises sont plus jeunes et les personnes décédées plus âgées. Dans les dernières semaines il y a une augmentation de l’âge moyen des personnes admises. Le schéma des pathologies graves se poursuit. L’âge moyen du défunt est de 86 ans. “

Choux

Simon a révélé que «À l’heure actuelle, nous avons 1 526 flambées et 10 699 cas. Nous continuons de maintenir deux groupes prioritaires: étudiants adolescents et collégiaux pour leurs relations sociales et leur transmission dans les foyers. le Nous verrons l’impact des nouvelles mesures dans deux semaines ».