COVID-19 :

Comme d’habitude tous les jeudis, Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), a comparu devant les médias pour analyser la situation actuelle de la pandémie en Espagne lors de cette seconde vague. Ce jeudi, la santé a communiqué 12 131 nouveaux cas et 181 décès.

Il a commencé par noter que “l’incidence accumulée en Espagne continue de progresser et s’élève à 207 cas pour 100 000 habitants au cours des quatorze derniers jours. “De même, l’épidémiologiste a souligné qu’il est encore trop tôt pour désigner le pont de la Constitution comme la cause de l’augmentation des infections, malgré le fait que ce taux a augmenté à compter du 9 décembre.

Pour cette raison, il a prédit que “vil y aura une tendance à la hausse jusqu’à mi ou même fin janvier. Nous devons veiller à ce que cette augmentation ne nous ramène pas aux niveaux d’octobre. Il y a un message clair: nous faisons un effort énorme, mais nous avons une maladie que nous ne pouvons toujours pas contrôler, qui recommence à monter et on ne peut pas penser que lorsque certaines mesures sont assouplies nous devons arrêter d’en mettre en œuvre d’autres. “

Le médecin a regretté que “de aujourd’hui, demain ou peut-être après-demain, nous verrons cela possible augmentation du taux d’occupation des hôpitaux associé à ce rebond que nous assistons. Espérons que cela n’arrive pas, mais Très probablement oui”.

Raison du rebond

Simón a souligné la cause principale du pic des infections: “Nous considérons que le changement de tendance est associé à la modification des mesures qui ont été appliquées dans les communautés jusqu’à la fin novembre. Le problème que nous voyons dans de nombreux endroits est que lorsqu’une mesure institutionnelle est assouplie, les mesures de protection individuelle ont tendance à être assouplies. “

Troisième vague possible

Le directeur du CCAES a également souligné que cette augmentation “Cela peut signifier le début de la troisième vague, c’est une option. Le problème que nous avons eu est que nous avons contrôlé cette deuxième vague plus rapide que les autres pays de l’Union européenne et cela nous met dans une situation où nous pouvons avoir le début de la troisième vague au début de la vaccination. Je pense que l’augmentation va être relativement lente. “

“Nous devons vacciner un nombre minimum de personnes de sorte qu’entre ceux et ceux qui ont acquis l’immunité, la vitesse de transmission est plus lente. Ce que nous pouvons réaliser. Cela dépend de la façon dont nous nous comportons et quel est le véritable impact de Noël. Pour la vaccination, le mieux est d’avoir le moins d’incidence possible “il expliqua.

Mesures communautaires

Concernant les mesures mises en place par chaque territoire, il a souligné qu ‘”il existe actuellement un cadre d’action et nous avons un état d’alarme. Les mesures doivent être prises à très court terme. La situation a été soulevée hier et aussi les niveaux de réponse. Je ne pense pas qu’ils ne le prennent pas maintenant, ils le font depuis des semaines, voire des mois dans de nombreuses communautés autonomes. Des mesures sont constamment prises, mais on ne peut pas penser que les seuls en vigueur sont ceux du dernier Conseil interterritorial. L’Espagne met en œuvre de nombreuses mesures très sérieuses. “

Il a également souligné que “maintenant ils peuvent décider à nouveau, et les mesures doivent être adaptées à la situation réelle de chaque communauté. HAy pour réduire les risques d’une certaine manière, par exemple en réduisant le nombre de personnes qui se réunissent. Le problème n’est pas qu’il y a six ou sept personnes à un dîner. La question est réduire la probabilité que des personnes de différents groupes de cohabitation se mélangent dans des situations où les mesures sont assouplies. “

«L’incidence s’aggrave. Cela implique de prendre des mesures de contrôle, au niveau individuel, au niveau institutionnel, et tous les administrateurs ont convenu d’être prudents à cet égard. Ils ont la possibilité d’être plus stricts dans certaines mesures. Oui, il y a des restrictions de mobilité entre les communautés depuis le dernier état d’alarme, et la dernière proposition était que l’exception de mobilité a été faite à ces dates. Avec l’évolution que nous avons, les mesures à prendre sont en cours de discussion », a déclaré Simón.

Noël

Le médecin a été interrogé sur les restrictions édictées pour Noël: “Nous sommes celui qui a le moins d’incidence. Le seul avec un semblable est la France. Si vous regardez les mesures prises, ceux qui sont comme nous ne sont pas les plus drastiques. Chacun l’a adapté à sa situation. Le changement dans le nôtre nous oblige à réfléchir à l’opportunité et au moment d’aller de l’avant. L’option est là. Les fermetures les plus drastiques ont eu lieu dans des pays où la situation était pire. Notre le changement de tendance doit nous faire tous réfléchir. Relâcher les mesures n’est pas une option. “

Concernant une éventuelle annulation des vacances de Noël, il a commenté que “les mesures sont associés à des risques spécifiques. Une petite fête n’est pas la même que le 24 ou le 25. On verra comment ça évolue, mais annulons Noël …La forme changera. Une certaine réduction de ce qui était proposé le jour 2 pourrait être “.