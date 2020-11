COVID-19 :

Comme d’habitude après le week-end, Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences (CCAES), a comparu devant les médias. Une fois de plus, apprécié la situation actuelle de la pandémie et a offert sa vision sur le les sujets les plus pertinents qui y sont associés.

Il a commencé par annoncer que “l’incidence en Espagne continue de baisser, tout comme le taux de positivité qui est fixé à 12,7%. Espérons que cela continuera et que nous ne remonterons pas.” Lincidence cumulative est sur une tendance à la baisse, mais reste très élevé, environ 470 cas pour 100000 habitants au cours des 14 derniers jours. La la mortalité est d’environ 1%, bien en deçà de ce que nous avons observé lors de la première vague. »Concernant la situation hospitalière, actuellement “16,5% des lits d’hôpitaux sont occupés par des patients atteints de coronavirus et ils sont un 32% de ceux qui sont en soins intensifs“.

Démission possible

Le directeur du CCAES a été approché à propos de la demande de démission fait par le Union SATSE et Conseil général des associations médicales: “Je suis un fonctionnaire et ma fonction est celle décidée par mes supérieurs. Ce que je ne vais pas faire, c’est descendre du bateau et le laisser vide. Si j’ai besoin d’être, je le serai et si l’on considère que je ne devrais pas être, je ne le serai pas ».

Taux de vaccination

Concernant le taux de vaccination nécessaire en Espagne, Simón a déclaré que “si les nombres de reproduction sont maintenus à 2,5 ou au maximum 3%, l’idéal est que nous aurions 66% de la population vaccinée. Ce qui implique que si le vaccin n’est pas efficace à 100% jusqu’à 70 ou 75% de la population doit être vaccinée. En Espagne, sans être des vaccins obligatoires, nous avons l’un des la plus grande couverture vaccinale au monde “.

Le cas des Asturies

Interrogé sur la possibilité d’imposer des mesures plus restrictives dans les Asturies, il a déclaré que «dès maintenant est avec une augmentation de la transmission et c’est donc l’un de ceux qui nous concerne le plus tous. Pour le moment, cela ne s’appliquera pas à un confinement à domicile“, car à son avis, la situation peut être contrôlée avec les mesures adoptées par la communauté.

“Avec les mesures actuellement appliquées nous sommes dans une situation pas trop loin de l’enfermement. Je comprends que les communautés autonomes essaient d’avoir à leur disposition les un plus grand nombre d’outils pour les avoir prêts si nécessaire. Les mesures sont toutes sur la table, aucune n’est rejetée », a souligné le médecin.

Vaccin de Moderna

Ce matin Moderna est connu pour développer un vaccin avec une efficacité de 94,5%, ce qui a été apprécié par l’épidémiologiste: “Les résultats de Moderna, comme ceux de Pfizer, ils sont très optimistes. Avant de les évaluer je pense il faut savoir que dans une analyse intermédiaire, pas finale. Tu dois être prudent. Je comprends que ce sera similaire à Pfizer.

“Ce sont de bons résultats, il semble qu’il aura un rendement élevé et que jusqu’à présent, ils montrent très haute sécurité, avec certains effets indésirables, tels qu’une douleur au site d’injection ou des dixièmes de fièvre. Il semble que, selon les résultats, il aura une efficacité très élevée “, ajoutée.

Concernant la fourniture de ce remède, Simón a souligné que “avec Pfizer il y a un accord signé pour l’Union européenne et avec Moderna, il est en cours de signature. Il est bien compris que Nous aurons accès à ces deux vaccins ainsi qu’à sept ou huit autres en cours de développement. “

Diminution des cas

Compte tenu de la baisse du nombre de cas diagnostiqués, il a expliqué que “etLa diminution de la transmission observée, on ne peut pas savoir si elle sera définitive. Les mois froids peuvent impliquer une augmentation de la transmission. L’objectif n’est pas de commencer à baisser, mais d’être à des niveaux de transmission suffisamment bas de savoir que nous maîtrisons l’épidémie. Étaient Descendre plus vite et plus vite que les prévisions ne le disent“.