COVID-19 :

Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), a comparu lors d’une conférence de presse pour évaluer la situation de la pandémie en Espagne, ainsi que chiffres des infections et des décès dus au coronavirus. Tout d’abord, il s’est excusé pour ses commentaires malheureux sur la chaîne YouTube des frères Pou.

“La vérité est que Je me sens presque plus pour moi-même, car cela me fait mal que l’effort d’années à essayer de se débarrasser de ce bagage de réflexes appris, de phrases fixes qui n’ont rien à voir avec ma façon de penser, car il est devenu clair que J’ai un long chemin à parcourir pour apprendre et pour faire mieux et je vais essayer de le faire. “

Incidence plus élevée que prévu

Après avoir présenté ses excuses, l’épidémiologiste a fait le point sur l’évolution de la pandémie. Après que lundi était un jour férié dans plusieurs communautés, Simón a attribué une plus grande incidence à cela aujourd’hui. “Nous avons une incidence cumulée en 14 jours de 527 cas pour 100000 habitants. Nous sommes dans un nombre très élevé “

“Nous continuons à avoir une augmentation de la pression, à la fois dans les USI et dans les hospitalisations, il y a toujours des décès. Tout cela va générer une situation compliquée”, a déclaré Simón. “On a 19943 personnes admises dans les hôpitaux, 16,2% en général et en USI, 29,17%. Cela implique qu’une grande partie de nos hôpitaux suspendent l’activité programmée. Il doit nous faire comprendre que nous devons réduire les infections. “