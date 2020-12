COVID-19 :

Après son absence à la conférence de presse de lundi dernier, Fernando Simón a comparu devant les médias rendre compte de l’évolution de la pandémie en Espagne. Le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES) a également examiné le nombre d’infections et de décès pour le coronavirus dans notre pays.

Il a commencé par faire le point sur la situation actuelle: “Toute relaxation peut nous conduire à des situations vraiment compliquées. Nous continuons à avoir un taux de diagnostic élevé. Environ 2 000 tests par semaine. Compte tenu de la situation dans le reste de l’Europe, dans laquelle pratiquement tous les pays stabilisent la courbe et sont plus élevés que le nôtre, ce n’est pas sur la bonne voie. La l’incidence en Espagne est l’une des plus faibles du continent“.

Concernant les résultats positifs détectés aux frontières, il a révélé que “depuis le 23 novembre, 1020 personnes ont été identifiées, qui ont été testés pour les antigènes. 14 étaient positifs et avaient des tests PCR. Nous n’avons pas encore d’informations sur celles qui ont été finalement positives. Ce sont de petits nombres. Le problème n’est pas dans les voyages. “

En outre, il a mis en garde contre le danger imminent pouvant survenir dans notre pays: “Ce prochain pont il y a déjà des risques. Il y a quatre jours fériés pendant lesquels nous pouvons jeter le travail de deux mois. Plus tard, si vous n’avez pas augmenté la transmission, nous nous occuperons de Noël. “

À propos de la possibilité de atteindre une incidence de 25 cas pour 100 000 habitants avant Noël, il était pessimiste: “Je ne pense pas qu’au niveau national nous y parviendrons. En grande partie cela dépendra de ce pont que certaines communautés l’obtiendront. “

Plan de Noël

Concernant le récent plan de Noël approuvé par le Conseil Interterritorial, l’épidémiologiste a souligné qu ‘«il est conçu pour la situation actuelle et nous considérons que ce sont les mesures minimales. Pour certaines communautés, cela devrait être plus restrictif. Il est possible que quelqu’un décide de prendre des mesures similaires à partir du 6 janvier. Vous deviez atteindre un minimum, mais ils peuvent être faits de toute façon. “

Également, a expliqué la raison pour laquelle les enfants entreront dans la limite de dix personnes autorisé pour les célébrations de Noël: “C’est une question dans laquelle il a été décidé qu’ils devaient entrer dans le groupe car ils peuvent être infectés. Sur la figure, la restriction du mélange de personnes de différents noyaux sont essentiels. Un chiffre de six personnes permet un mélange maximum de deux groupes et correspond à la taille moyenne des familles. Passer à 10 si les mesures de précaution sont maintenues, c’est une concession. Il doit être associé à un maintien strict des mesures de sécurité. “

Il a également ajouté que “si l’évolution est radicalement différente, on se demandera s’il est cohérent de la maintenir. Il peut être plus restrictif ou tout simplement le contraire, il peut être rendu plus flexible. Mais toujours très attentivement. Bien qu’il puisse être modifié, ce qui est fait doit être fait en temps utile. Nous ne pouvons pas attendre la dernière minute. “

Les proches

Dans ce plan de Noël, l’une des définitions qui plus importante a monopolisé est celle de la relative, un terme que Simon a voulu expliquer: “Ce n’est pas un terme occasionnel. Mettre les familles est une définition juridique très déterminée qui n’inclut pas toutes les situations sociales. Cela peut être injuste pour les personnes qui ne sont pas incluses dans le terme familial légal. Les parents incluent les personnes ayant une relation particulière d’affection ou de parenté. Une personne qui célèbre tous les Noëls de sa vie avec son voisin, devrait faire comme on le fait avec son cousin. Peut être sujet à la triche, mais toutes les mesures ont une forte composante de responsabilité sociale individuelle. Ce terme Cela n’augmentera pas les infections s’il y a responsabilité. “

Vaccination au Royaume-Uni

La semaine prochaine, Royaume-Uni commencera à vacciner sa population. Pour cette raison, Simón a été interrogé sur la date à laquelle l’approbation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) est attendue: “Jusqu’à présent l’information dont nous disposons sur le vaccin est qu’il est très susceptible de se qualifier Doit être approuvé. Il faut attendre. Le processus EMA vise à une décision est prise à la fin du mois le 29 décembre. Les informations sur Pfizer indiquent que vous pouvez être admissible. S’il y a été approuvé, les exigences ne doivent pas avoir été différentes“.

Quant à se vanter du Royaume-Uni d’être le premier pays à vacciner, a souligné que “sIl était sage de montrer à quel point nous sommes bons ou mauvais. Nous avons des siècles d’expérience dans les relations avec les pays et les pandémies. Il vaut mieux ne pas lever la main à l’avance. Le Royaume-Uni est un pays très puissant. Cela peut être dû à des procédures administratives et pas tant sont meilleurs ou pires que les autres pays. Chaque pays a ses conditions et sa manière de faire les choses. Ce n’était pas destiné à offenser. “

Dans le cas de la façon dont cela sera fait en Espagne, il a souligné que “se travaille sur un document avec tous les détails et il y aura un protocole unique adaptable à chaque communauté autonome. Il y aura une petite marge, mais elle est considérée comme unique pour l’ensemble du territoire. Le vaccin est financé par l’Etat et sera distribué aux communautés “.

On a demandé au directeur du CCAES s’il serait nécessaire de mener une campagne de sensibilisation: “Il y a toujours des gens pour ou contre la vaccinationMais notre population est très consciente des risques. Le but est de mettre fin à la maladie, et la population comprendra que la sécurité du vaccin repose sur de très grandes études. Cela peut nous permettre de penser que les personnes suspectes cesseront d’être suspectes. Nous avons besoin d’environ 60 à 70% des personnes pour se faire vacciner. “

Réinfection

Après avoir connu le premier cas de réinfection dans notre pays, il a précisé que “est le premier cas montré, mais pas le premier à se produire. Il y a un petit pourcentage qui ont eu des réinfections, environ 3 000. Ils sont un certain nombre qui avaient un négatif entre deux positifs. Il peut s’agir d’un faux négatif en raison de l’échantillonnage ou du fait que le premier positif est faux. D’autres d’entre nous savent qu’il peut s’agir de véritables réinfections. Ce sont de petits nombres. Maintenant, l’un de ces derniers a été testé, un processus difficile. C’est une information de plus qu’elle fournit, mais elle ne change rien. “