COVID-19 :

Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), a comparu devant les médias pour évaluer la situation de la pandémie en Espagne. De plus, il l’a accompagné lors de la conférence de presse Alfredo González, secrétaire général de Santé, information et innovation numériques, qui a offert des données sur la campagne de vaccination.

Ce jeudi, Santé signalé un record de 44357 nouveaux cas. De même, 404 décès ont été enregistrés et l’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours augmente à 795,65 infections pour 100 000 habitants.

Simon a commencé par souligner que “L’incidence continue d’augmenter, mais les augmentations sont chaque jour plus faibles, ce qui indique que nous sommes dans la partie d’inflexion. Nous pensons que l’évolution de l’hôpital ne sera appréciée qu’au moins au milieu de la semaine prochaine. La pression sur le système de santé continuera. Il est maintenant de 36% en USI et de 21% en lit conventionnel. Un sur cinq hospitalisé dans toute l’Espagne est dû à un coronavirus “.

Souche britannique

Interrogé par l’incidence de la souche britannique en Espagne, l’épidémiologiste a prédit que “l’attente Il se pourrait que vers le mois de mars, ce soit une souche dominante en EspagneMais maintenant, ce n’est clairement pas le cas. “

“L’Espagne a appliqué des restrictions pour contrôler la souche britannique. La présence de la souche en Espagne n’a pas encore une occupation de l’espace que d’autres pays peuvent avoir, bien que hNous avons appliqué des mesures pas très différentes de celles des autres. La souche est déjà entrée et nous devons maintenant évaluer comment elle est transmise. Si nous appliquons correctement les mesures que nous mettons en œuvre, moins de mesures seront nécessaires “ajoutée.

Fermeture de l’accueil

Simón a été interrogé sur la fermeture des établissements hôteliers: “Les communautés qui ont choisi la fermeture de l’industrie hôtelière est très corrélée à la diminution de l’incidence. L’enjeu n’est pas la fermeture spécifique de l’hôtellerie ou des boîtes de nuit, mais éviter le risque de transmission ».

“Ce sont des mesures qui ont un impact économique important et qui ne sont pas faciles à prendre. Si vous regardez les mesures de fermeture de l’industrie hôtelière, vous pouvez voir que cela a un impact significatif. Les gens ne vont pas dans un bar pour être seuls dans un coin, va être avec des amis, et le problème est que si une capacité réduite est faite, pour qu’elle soit efficace, cela impliquerait que les 20 personnes qui vont au bar devraient chacune être dans un coin “, détaillé.

Masques FFP2

Plusieurs pays ont commencé à recommander l’utilisation de masques FFP2 dans les transports publics ou les commerces. Malgré cela, Simón a assuré que “concernant les masques FFP2, la protection de la transmission peut être obtenue avec différents types de masques. Pour se protéger, les plus efficaces sont le FFP3. La chirurgie est un peu plus utile pour éviter qu’elle ne soit transmise à d’autres. FFP2 filtre mieux vers l’intérieur et chirurgical vers l’extérieur. Dans tous les cas, la combinaison que nous portons tous un masque réduit le risque. Les masques qui existent en Espagne nous considérons qu’ils protègent suffisamment ».

Effet des vaccins

Quant à savoir si les effets de la première dose sont déjà perceptibles, le directeur du CCAES a déclaré que «les données dont nous disposons sont préliminaires, sont des indications que le vaccin pourrait avoir un effet sur la transmission. Il faut attendre assez longtemps, mais la première dose pourrait déjà indiquer un effet. Certaines communautés ont réalisé des études Ils pointent dans la même direction, mais il faut attendre. “

Concernant les sanctions possibles pour les personnes qui ont sauté le plan de vaccination, il a souligné que “il y a une fiche technique et une stratégie qui explique comment la gérer. Je comprends que les personnes qui ont été vaccinées alors qu’elles ne devraient pas ils devront assumer leurs responsabilités. En tant qu’épidémiologiste, je considère deux erreurs consécutives selon lesquelles il y a des personnes qui se font vacciner tôt et une autre qui ne reçoit pas la deuxième dose. Selon la documentation technique, Je pense que les directives établies dans la fiche technique du vaccin doivent être suivies “.

Fatigue pandémique

Le médecin a exprimé son inquiétude à l’égard des personnes souffrant de la soi-disant fatigue pandémique: «Les gens existent depuis longtemps et certains collectifs sont dans l’angoisse et la peur depuis longtemps. Nous devons être très empathiques avec toutes ces populations. Le ministère a un plan d’action contre la fatigue pandémique, mais il n’est pas facile à appliquer en raison des mesures nécessaires contre la transmission. Il y a des lumières qui donnent de l’espoir, comme c’est fondamentalement le vaccin. Quand tu sais qu’il y a moins à faire ces situations pénibles peuvent être mieux gérées. “

Le taux de vaccination

Pour sa part, González a indiqué que “Ce mercredi, plus d’un million de vaccins ont été administrés, qui a augmenté jusqu’à 1103000 doses ce jeudi, 82% du total des doses distribuées dans les communautés autonomes. Au total, 49 056 personnes ont déjà reçu la deuxième dose du vaccin, elle sera donc efficace dans quelques jours. “

En outre, il a révélé que «À la fin de la semaine prochaine, nous pourrions avoir les vaccinations à Oxford. Le taux de vaccination en Espagne est très positif. Le goulot d’étranglement qui se produit est uniquement dû à la limitation que nous avons. Nous pensons que le rythme augmentera dans les semaines à venir et l’objectif que 70% de la population soit vaccinée d’ici l’été sera atteint “.

Il a également souligné que “La société Pfizer ne va pas réduire de 17% les doses à fournir à notre pays. Nous allons réduire le nombre de flacons qui nous seront communiqués en décembre dans les semaines à venir. Ce sera environ 351 000 doses dans les semaines à venir. Non seulement il n’y a pas de diminution, mais cela augmente même dans les semaines à venir. “

Enfin, González a été approché du changement de la stratégie de vaccination de Madrid: “Il a environ 30000 doses en stock pour le moment et est garanti pour la semaine prochaine et le suivi des nouveaux vaccins. Nous considérons que ce que Madrid a annoncé c’est un changement dans votre stratégie pour mettre fin à la vaccination dans les maisons de retraite. C’est une décision cohérente avec le plan national de vaccination. Je peux garantir que Madrid et le reste des communautés ils recevront les doses qui leur correspondent. “