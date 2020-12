COVID-19 :

La société de télévision Simpletv est une filiale de télécommunications chilienne-vénézuélienne de télévision par abonnement. Anciennement connu sous le nom de Directv et que le service d’inscription sur la plateforme a été activé il y a quelques jours. La liste des chaînes a également été officialisée.

L’inscription au premier décodeur est entièrement gratuite et le reste aura une dépense de 23,20 $, équivalent à 1102070,00 bolivars (15 décembre, changement officiel de la Banque centrale du Venezuela).

Comment s’inscrire

Accédez au site simple.com.ve pour vous inscrire, puis cliquez sur le bouton «S’inscrire» situé en haut à droite de la page. Ensuite, un formulaire divisé en deux parties apparaîtra. Dans la première partie, vous devrez remplir vos informations personnelles; dans le second, des informations de compte telles que l’email et le mot de passe.

Dans l’étape suivante, la page vous demandera de sélectionner le forfait que vous aimez le plus ou préférez payer, en bolivars et en dollars, et la carte d’accès avec les numéros d’identification des décodeurs que vous souhaitez louer. Pour finir, un récapitulatif de paiement apparaîtra où il comprend le plan choisi et le montant total à payer, il vous suffit de cliquer sur «envoyer».

Liste des chaînes

Chaînes nationales:

-LA TÉLÉ

-Téléviseurs

-Canal I

-Televen

-VTV

-Ok TV

-TV FANB

– une télévision Vepaco

-Télévision de conscience

– une télévision Meridiano

-En direct

-TV Famille

-ANTV

-Coeur Llanero

Chaînes internationales:

-École plus

-Salut TV

-Des romans télévisés

-Plus chic

-Réseau IVC

-QMMI

-HTV

-TLC

-Nickelodeon

-TLT

-NatGeo Enfants

-Découverte des enfants

-Disney Junior

-FX Films

-De films

-Espace

-Tyc Sport

-Russie aujourd’hui (RT)

-Telesur

-National Geographic Wild

-Sun canal

+37 chaînes musicales