COVID-19 :

Le coronavirus est en train d’être vaincu dans la moitié du monde – c’est sur le continent américain que se concentre actuellement l’attention principale. Mais cela ne signifie pas qu’il ne peut pas se reproduire. C’est un virus, et vous devez le garder sous contrôle, étroitement surveillé. Tous les pays cherchent un moyen de maîtriser leurs nouvelles réalités. Et dans la ville de Singapour, en République de Singapour, en Asie, ils ont décidé de faire comme dans d’autres régions d’Asie et de tirer la technologie actuelle comme mesure.

Contrôlez COVID-19 avec des bracelets

Comme nous le lisons dans ., Singapour prévoit fournir à chacun de ses 5,7 millions d’habitants un appareil portable qui identifiera les personnes qui ont interagi avec des porteurs de coronavirus, dans ce qui pourrait devenir l’un des efforts de recherche des contacts les plus complets au monde.

La tentative précédente de contrôler la progression du virus avec l’application TraceTogether, un désastre

Le test des petits appareils, qui peuvent être transportés au bout d’une lanière ou dans un sac à main, suit le système précédent basé sur une application mobile. Un système adopté par très peu de citoyens, et qui a encore accru les préoccupations en matière de confidentialité concernant la technologie de recherche des contacts.

La petite cité-état, avec l’un des taux les plus élevés de cas de COVID-19 en Asie, est l’un des nombreux pays qui essaient d’utiliser la technologie pour pouvoir rouvrir leur économie en toute sécurité. L’idée est d’utiliser un système qui soit simple, bon marché pour le gouvernement et ne le fasse pas dépendre du smartphone pour fonctionner.

5,7 millions de bracelets pour Singapour

Le système précédent utilisé pour contrôler le virus, l’application gouvernementale TraceTogether, avait des problèmes en particulier sur les appareils Apple (AAPL.O) où leur système d’exploitation suspend l’analyse Bluetooth lorsque l’application s’exécute en arrière-plan. Selon Vivian Balakrishnan, le ministre en charge de l’initiative de nation intelligente ville-état, “des discussions répétées avec Apple” n’ont pas réussi à résoudre le problème.

Un portable simple, à la mesure de Singapour

L’utilisation de ces appareils portables est un signe clair que Singapour n’a pas l’intention d’adopter dans l’immédiat la technologie de traçage des contacts d’Apple et de Google (GOOGL.O) publié le mois dernier, qui comporte plusieurs restrictions conçues pour protéger la confidentialité des utilisateurs. Mais il y a une chose qui n’est pas encore claire, c’est le gouvernement n’a pas encore précisé si le port de l’appareil sera obligatoire.

Singapour a déclaré que les données collectées via ses applications précédentese crypter et stocker localement sur le téléphone de l’utilisateur, et ils ne seront transférés aux autorités que s’il est confirmé que l’individu est infecté par le COVID-19.

Suivez le coronavirus avec des objets connectés

Certaines entreprises ont déjà adopté l’utilisation de dispositifs portables pour la recherche des contacts dans les endroits où l’utilisation des smartphones est restreinte, tandis que des gouvernements comme Bahreïn et Hong Kong les ont utilisés pour surveiller les personnes mises en quarantaine. David Su, PDG de la société de puces sans fil Atmosic, a déclaré qu’il s’attendait à ce que “divers gouvernements, sinon tous les gouvernements d’Asie” adoptent les appareils portables car ils sont un moyen abordable et fiable d’assurer un suivi automatisé contacts de manière généralisée.

Et pour ceux qui pensent que, par exemple, 5,7 millions de bracelets «intelligents» pour la lutte contre le Coronavirus est un non-sens budgétaire, un bracelet avec une puce Bluetooth, une batterie et «un peu de« mémoire »pourrait coûter environ 10 dollars, ou peut-être moins », selon les vendeurs de Singapour.