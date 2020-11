COVID-19 :

Yangel Herrera, Machís, Domingos Duarte, Rui Silva, Luis Suárez et Nehuén seront avec leurs équipes respectives pour des engagements internationaux qui se disputent les jours suivants. La raison en est que les autorités sanitaires de Grenade n’ont pas encore classé l’épisode du groupe Nasride comme une épidémie, donc s’ils sont testés négatifs aux tests PCR, ils seront en mesure de défendre les intérêts de leurs pays. dans les différents matchs joués pendant cette pause. Un autre cas est celui de Machís, Luis Suárez et Nehuén, qui ont également des anticorps après avoir passé le Covid-19. Yangel Herrera l’a également passé, mais il n’a plus assez d’anticorps. La chose la plus curieuse à propos de l’affaire est que Alors que les six internationaux peuvent voyager et jouer avec leurs équipes nationales, le reste de l’expédition qui s’est rendue à Chypre pour affronter l’Omonia en Ligue Europa devra rester en quarantaine à domicile jusqu’à ce dimanche.

Pour Luis Suárez, ce sera un voyage spécial, puisqu’il s’agit de son premier appel avec l’Absolu de Colombie. L’attaquant, venu dans l’équipe Nasride cette saison en provenance de Watford, pourrait avoir vos premières minutes avec la sélection de café dans les deux engagements qu’ils ont vendredi contre l’Uruguay (21h30 heure espagnole) et mardi contre l’Équateur (22h00).

Alors que, Machís et Yangel Herrera auront deux engagements difficiles avec le Venezuela. La Vinotinto rencontre le Brésil samedi (01h30) et le Chili mardi (22h00). Vous devrez également «traverser l’étang» Nehuén Pérez. L’Argentin, prêté par l’Atlético cette année, disputera des matchs contre le Paraguay vendredi (1h) et contre le Pérou mercredi (22h). Les quatre joueront des matchs de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Plus confortables, du moins en termes de kilomètres, les rencontres des deux Portugais sont avides. Bien sûr, ce sera trois matchs et non deux. Et est-ce que Rui Silva et Domingos Duarte affronteront Andorre ce mercredi dans un match amical (20h45), puis affronteront deux autres matchs pour la qualification à la Coupe des Nations: samedi contre la France et mardi contre la Croatie, tous deux à 20:45.

De cette manière, Diego Martínez fait face à une semaine très compliquée. Six de leurs joueurs auront de longs matchs et des voyages, qui accumuleront plus de kilomètres sur leurs jambes. Et jusqu’à la semaine prochaine, vous ne pourrez pas travailler l’esprit tranquille avec le reste de votre personnel après avoir passé le PCR correspondant.. Et tu dois te souvenir de ça Soldat, Molina, Kenedy et Eteki, avec des anticorps pour avoir passé le Covid-19, s’ils peuvent faire de l’exercice, tandis que Vallejo et Antonio Puertas, ainsi que Diego Martínez, ses assistants Espínola et Morcillo, le directeur sportif Fran Sánchez et un travailleur de la le club a été testé positif la semaine dernière. Tout cela Avec un nouveau marathon de matches après la pause, puisque Grenade aura trois matches consécutifs pendant la semaine de la Ligue Europa en plus des matches de championnat.