COVID-19 :

Soins primaires, dentistes, personnel d’hygiène dentaire et tout professionnel de la santé devant traiter des patients sans masque pendant plus de 15 minutes seront les prochains agents de santé à recevoir le vaccin COVID-19. Cela a été approuvé ce vendredi dans la nouvelle mise à jour de la stratégie de vaccination du gouvernement espagnol. Une décision qui a été prise jeudi dernier lors la Commission de la santé publique, bien qu’il ne se soit transcendé que ce vendredi.

Bien sûr, les experts insistent sur le fait que la première étape de la vaccination n’est pas encore terminée, ces campagnes destinées aux résidents, aux personnels de santé et de santé sociale qui travaillent dans les maisons de retraite médicalisées, en plus de tous ces travailleurs en première ligne de la lutte contre la pandémie de coronavirus, qui laisse ses pires chiffres en Espagne depuis le début du mois de mars dernier -Ce jeudi, il y avait plus de 44 000 cas positifs enregistrés en une seule journée.

L’Espagne dépasse le million de doses administrées

Alfredo González, Le secrétaire général de la Santé numérique, a indiqué ce jeudi lors de la comparution de Santé que la vaccination en Espagne “se passe bien”. En effet, depuis le 27 décembre, un million de doses administrées en Espagne ont déjà été dépassées. Parmi ceux-ci, 49 056 personnes ont déjà reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer.

Par conséquent, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a confirmé dans sa dernière intervention que La deuxième phase du plan de vaccination débutera, destinée aux personnes de plus de 80 ans. Le processus commencera «dans les plus brefs délais et en fonction de la disponibilité des doses de vaccin », compte tenu du retard avec les vaccins Pfizer, après avoir annoncé son intention d’augmenter sa capacité de production ou le manque de seringues adéquates en Espagne, ce qui entraînera une diminution des arrivées de vaccins dans les semaines à venir.

Les toilettes qui seront une priorité dans la deuxième étape

En plus du personnel de soins primaires, de dentisterie ou d’hygiène dentaire, Tous les personnels de santé ou socio-sanitaires qui n’ont pas été inclus dans la première phase de vaccination pourront recevoir leur vaccin dans la deuxième phase en priorité comme faisant partie du «personnel essentiel de première ligne» ou «autre personnel essentiel». Tout le monde recevra deux doses du même vaccin, à 21 jours d’intervalle dans le cas du Pzifer ou à 28 jours si le Moderna est administré. En outre, le vaccin oxford pourrait arriver dans les prochaines semaines et être le troisième dans les campagnes de vaccination à travers l’Europe.