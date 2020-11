COVID-19 :

Sans aucun doute, l’année 2020 sera marquée dans l’histoire de l’humanité. La pandémie de coronavirus a marqué le début d’une nouvelle décennie dans nos vies, mais depuis plusieurs années maintenant, la vie humaine prend de nouvelles directions. Avez-vous déjà entendu parler de «l’effet charnière»? De plus en plus d’experts et de philosophes se réfèrent à ce terme, qui, fait référence à un tournant de notre histoire.

Hormis la pandémie de coronavirus qui, sans aucun doute, a changé notre conception de la vie, la vérité est que les politiques de 2020 et le changement de mentalité de la société au fil des ans montrent que la vie prend un tournant important qui peut changer l’espèce humaine pour les siècles à venir.

Le philosophe Derek ParfitDans son livre On What Matter, il a écrit que “Nous vivons au moment charnière de l’histoire” et il souligne que les vivants sont beaucoup plus influents que ces dernières années, c’est pourquoi ce changement soudain s’est produit au cours des derniers siècles. «Compte tenu des découvertes scientifiques et technologiques des deux derniers siècles, le monde n’a jamais changé aussi vite. Nous pourrions bientôt avoir de plus grands pouvoirs pour transformer, non seulement notre environnement, mais nous-mêmes et nos successeurs », rapporte la BBC de l’auteur.

Cette “ théorie de la charnière de l’histoire ” a commencé à gagner en force il y a un an, Lorsque le philosophe Will MacAskill de l’Université d’Oxford a publié une analyse de l’altruisme efficace, un mouvement dans le but d’appliquer la raison et les preuves pour le plus grand bien commun. Depuis sa publication, des centaines de commentaires ont été générés par d’autres experts qui ont également étudié le sujet de leur propre point de vue. Même les derniers mois ont donné plus de raisons de réfléchir à ce tournant de l’histoire.

Premières preuves de cet “ effet charnière ”

Les premières raisons qui ont conduit à réfléchir à cet «effet charnière» parlent des dommages que l’espèce humaine a engendrés sur la planète. Selon l’astronome britannique Martin Rees, “notre Terre existe depuis 45 millions d’années, mais ce siècle est spécial. C’est la première fois qu’une espèce, la nôtre, a l’avenir de la planète entre ses mains”. Le même expert dit que nous pouvons provoquer “un revers catastrophique à la civilisation” si nous nous trompons de technologie.

Le changement climatique est devenu, ces dernières années, le problème le plus important pour toute l’humanité, mais peut-être celui qui est le moins pris en compte pour l’avenir. Pour Toby Ord, l’un des experts d’Oxford, explique qu’une mauvaise démarche peut être la cause du désastre et même avertit que les possibilités que le monde se terminera au cours de ce même siècle sont assez élevées si nous continuons ainsi. Et il souligne que «nous avons créé des menaces auxquelles nos ancêtres n’ont jamais eu à faire face», comme la guerre nucléaire ou l’ingénierie des agents pathogènes tueurs.

Le plus curieux est que nous vivons dans un monde où on achète plus de crème glacée que d’argent pour empêcher la technologie qui pourrait mettre fin à notre mode de vie. Un tournant dans l’humanité qui peut s’avérer désastreux.

L’arrivée de la superintelligence

C’est l’une des grandes craintes des experts et ils estiment que son arrivée est marquée pour ce même siècle. Une technologie qui pourrait façonner notre avenir immédiat. Ils soulignent qu’une intelligence toute-puissante peut marquer le destin de l’humanité en fonction des objectifs et des besoins qu’elle a. Il prévient même que l’avenir de l’humanité pourrait être façonné par le premier qui parviendra à contrôler cette «intelligence artificielle» dont ils parlent, ce qui peut amener quelqu’un à rechercher le bien commun ou l’inverse.

Qu’est-ce qu’un «altruisme efficace»?

On pourrait parler de MacAskill comme l’un des fondateurs de cet «altruisme efficace» qu’il a mis en œuvre tout au long de sa carrière afin de trouver le plus grand bien-être à long terme. Cet expert souligne que, bien qu’il y ait eu de grands moments dans l’histoire, tous n’ont pas la même influence. Par conséquent, même ce moment dans lequel nous vivons peut ne pas être à long terme. Être influent, selon la définition de MacAskill, implique une conscience et une capacité à emprunter une voie ou une autre.

Dans le cas de penser que nous sommes à un “ moment charnière ” dans l’histoire de l’humanité, alors nous devrions consacrer beaucoup de temps et d’argent à réduire d’urgence les risques existentiels à long terme. Si, au contraire, les altruistes croient que le moment charnière s’est produit il y a des siècles, ils consacreront leurs efforts à d’autres problèmes immédiats, comme investir de l’argent dans leurs descendants.

Pourquoi n’est-il pas considéré comme un «moment charnière»?

Les experts ont avancé de nombreuses raisons pour expliquer pourquoi cela n’est pas considéré comme un «moment charnière» de notre histoire. La première chose est que l’on pense que l’espèce humaine a encore beaucoup à vivre et que, Si nous survivons à ce 21e siècle, les humains pourraient vivre encore un million d’années et même rêver de s’étendre à d’autres étoiles et planètes dans l’espace.

Qu’est-ce que cela nous laisserait? Eh bien, un très grand nombre de personnes qui resteront à naître dans les siècles suivants. Prenant les données de naissance de ce siècle, pour continuer sur cette voie, 6,75 milliards de personnes naîtraient dans les 50 000 prochaines années, c’est-à-dire 62 fois plus que le nombre d’humains qui ont déjà vécu à un moment de notre histoire.

Il est même suggéré qu’à l’avenir, les gens seront de plus en plus influents et plus éclairés moralement et scientifiquement que nous. Influence d’une manière que nous n’avons pas encore conçue. Pour ces raisons, entre autres, MacAskill conclut que nous ne vivons probablement pas à l’époque la plus influente.