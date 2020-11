COVID-19 :

(CNN espagnol) – Comme chaque vendredi, le Dr Elmer Huerta répond aux questions que vous lui posez via son compte Twitter @Drhuerta.

Dans cet épisode, nous répondons aux questions sur le moment où vous pouvez obtenir le COVID-19 si vous étiez en contact avec une personne testée positive. Nous clarifions également si nous sommes plus sensibles aux infections maintenant que nous ne sommes pas aussi exposés aux virus et aux bactéries. De plus, nous vous expliquons si vous risquez d’être infecté en avion et si les personnes atteintes de diabète, d’hypertension et de VIH peuvent recevoir le vaccin covid-19, entre autres questions.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Spotify ou votre plateforme de podcast préférée ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille. Aujourd’hui, nous allons répondre à certaines questions qui nous ont été posées sur notre compte Twitter @Drhuerta.

@drhuerta doctor mes aérosols de consultation sont aussi comme les fumées de cigarettes, les arômes de parfums et aussi d’aliments qui sont plus courants dans des environnements fermés ou petits – Julian Vargas llaza (@vargasllaza) 22 octobre 2020

C’est une excellente comparaison, Julian. Les aérosols sont des particules liquides submicroscopiques qui mesurent moins de 100 microns. A titre de comparaison, le diamètre d’un cheveu est d’environ 70 microns en moyenne. Ces particules – qui contiennent le virus – sont dispersées dans l’air comme les exemples que vous avez donnés et constituent le principal mode de transmission du nouveau coronavirus.

Le docteur Huerta désolé de vous avoir dérangé pourrait m’aider si les personnes souffrant d’anxiété et de schizophrénie sont des personnes souffrant de comorbidité. J’apprécie votre réponse car j’ai une fille qui souffre d’anxiété et un fils schizophrène – Albert Saenz (@ AlbertSaenz18) 21 octobre 2020

Bonne question, Albert. Les troubles de santé mentale ne sont pas des conditions qui augmentent le risque qu’une personne infectée par le nouveau coronavirus puisse devenir compliquée. L’âge, les maladies cardiaques et pulmonaires chroniques, les maladies rénales chroniques et le diabète en sont quelques-uns.

Et un VIH + en traitement peut-il recevoir le vaccin contre Covid 29? – Mary Hernandez (@ MaryHer52520576) 21 octobre 2020

Excellente question, Mary. Les personnes séropositives et traitées avec des médicaments antirétroviraux peuvent – et devraient – recevoir des vaccins. Par exemple, ils peuvent être vaccinés contre l’hépatite B, le papillomavirus humain, la grippe ou la grippe, les méningocoques, les pneumocoques, le tétanos, la diphtérie et la coqueluche.

Les seuls vaccins non indiqués sont ceux qui utilisent des virus vivants atténués, comme la varicelle.

Aucun des vaccins possibles contre le covid-19 qui sont testés ne contient de virus vivants atténués. Le vaccin chinois de Sinopharm contient des virus inactivés et pourrait être utilisé. Cependant, je vous recommande de consulter le médecin qui voit le patient.

Avec autant de soins de santé supplémentaires, nous avons été moins exposés que jamais aux virus et aux bactéries, ne «refroidissons-nous» pas notre système immunitaire naturel? @drhuerta – Rodrigo entre les lignes (@Rodri_GonzalezR) 21 octobre 2020

Excellente question, Rodrigo. Je ne pense pas que cela arrive; notre système immunitaire est toujours prêt à fonctionner, donc le fait que nous ne soyons pas si exposés aux agents pathogènes ne rendra pas notre système de défense «cool» comme vous le dites. Je suis sûr que face à un virus ou à une bactérie, le système immunitaire réagira immédiatement avec efficacité.

@drhuerta Bonjour, combien de temps minimum faut-il pour passer d’une éventuelle contagion à un test positif par PCR? Autrement dit, est-il possible de tester positif par PCR en moins de 24 heures après l’infection? Merci!! – rebeca alonso (@ rebeal78) 20 octobre 2020

Bonne question, Rebecca. La PCR ou le test moléculaire commence à être positif lorsque le virus commence à se multiplier dans les voies respiratoires de la personne infectée. Cela peut se produire du troisième au cinquième jour après l’infection.

@drhuerta bonjour docteur, si aujourd’hui j’étais en contact avec quelqu’un de positif, à partir du même jour je commence à me propager? – matias moreno (@yojamita) 19 octobre 2020

Bonne question, Matías. Tout d’abord, vous devez accepter que vous avez été infecté, ce qui pourrait arriver si vous n’utilisiez pas de masque et si vous étiez avec la personne infectée pendant plus de 15 minutes. Si vous l’avez attrapé, vous commencerez à le transmettre à d’autres personnes lorsque le virus commencera à se multiplier dans vos voies respiratoires, généralement deux à trois jours avant l’apparition des symptômes.

Quel est le risque de monter dans un avion pour au moins quatre heures de vol? – Hidalgo (@ Hidalgo17498535) 19 octobre 2020

Bonne question, Hidalgo. L’infection respiratoire à bord d’un avion est un événement rare, mais elle peut survenir. C’est parce que le système d’échange d’air dans l’avion est très efficace. Une autre forme, comme nous l’avons vu dans l’épisode du 8 septembre, est une infection possible en touchant des surfaces contaminées puis en touchant votre bouche, votre nez ou vos yeux.

le médecin pourrait répondre à cette question une personne souffrant de diabète et d’hypertension peut être vaccinée s’il vous plaît répondez-moi de toute urgence – Albert Saenz (@ AlbertSaenz18) 18 octobre 2020

Salut Albert. Bien sûr, vous devriez obtenir vos photos. De plus, vous devez les recevoir car vous appartenez à un groupe à risque qui peut être compliqué.

Bonjour Dr, j’avais le virus mais je n’avais aucun symptôme. Je n’ai eu l’igm en grand 1.50 qu’après sa descente et c’était comme s’il ne m’avait jamais laissé partir nehativo. Tu peux m’expliquer ça – Angelica Saboya (@ AngelicaSaboya3) 15 octobre 2020

Bonne question, Angelica. Ceci est normal. L’IgM est la première immunoglobuline produite lorsque l’infection se produit et que sa durée de vie est courte; elle ne dure pas plus de deux semaines et est remplacée par l’immunoglobuline G, qui peut durer plusieurs semaines.

@drhuerta J’ai été infecté par la grippe de Hong Kong en 1977. Puis-je être immunisé contre le covid19? – Ricar Trigueros (@TriguerosRicar) 15 octobre 2020

Excellente question, Ricar. Malheureusement, avoir ce que l’OMS a appelé la grippe porcine de 1976 ne vous protégera pas contre le nouveau coronavirus. N’oubliez pas que l’immunité est spécifique; c’est-à-dire qu’il est dirigé uniquement contre le virus qui vous attaque, pas contre les autres.

