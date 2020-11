COVID-19 :

La situation délicate dans laquelle se trouve Malaga, ainsi que la crise sanitaire qui frappe notre pays, obligent de nombreuses entreprises à se réinventer survivre. C’est le cas du Málaga Club de Fútbol, ​​qui a développé deux initiatives pour tenter d’amortir autant que possible l’énorme revers de la pandémie mondiale de COVID-19. D’une part, il a lancé une campagne intéressante pour attirer les abonnés. Deuxièmement, il a lancé la recherche de ce qu’il appelle ‘Patrono Malaguista’. Nous expliquons les deux propositions ci-dessous.

1-Campagne pour attirer les abonnés

Le club reflète cela dans sa note officielle. «Le cadre actuel de la santé ne nous permet pas de prédire avec précision à quel moment le retour à la normalité se fera jour après jour. Dans le football, les stades ont été sans âme sans date fixée pour le retour des supporters. Cependant, Málaga CF lance sa campagne d’abonnés 20-21. De toute évidence, il s’agit d’une campagne tout à fait unique, mais la plus nécessaire de toutes. Nous avons besoin de vous, Malaguistas, même si c’est au loin. Par conséquent, nous vous proposons ces deux options pour continuer à marcher avec nous:

Le premier est le ‘Ticket de saison Wind and Tide’. C’est ainsi que le club l’explique. «Si vous étiez abonné / jour dans la campagne 19-20, vous êtes Viento y Marea. Sauf opposition de votre part, vous renouvelerez automatiquement et sans frais. Avec ce nouvel abonnement, vous conserverez votre ancienneté et vos avantages (10% de réduction dans les magasins MCF, accès aux différentes promotions et services du Club, etc.). Pour accéder au portail des abonnés: malaguista.malagacf.es/registro ».

La deuxième option qu’il propose est appelée «Pass + Wind and Tide». C’est une option Premium. Avec un coût unique de 49,90 €, (19,90 € si l’abonnement est destiné aux enfants) en plus d’augmenter votre remise dans les magasins du club à 20%, la priorité sera donnée à l’achat de billets en cas d’ouverture partielle du stade, tant que les autorités sanitaires le permettent. Compte tenu des mesures présumées de capacité et de distance, il est possible que le siège attribué ne corresponde pas à celui de l’abonnement habituel. En outre, il permettra également un accès prioritaire aux matchs féminins de l’Atlético Malagueño et de Málaga pour autant que l’accès au public soit autorisé par les autorités compétentes et qu’ils se déroulent dans les coulisses.

Patron 2-Malaguista

L’objectif de cette seconde action est clair et retentissant. Aide à améliorer la santé financière du club touchés par les jeux à huis clos qui empêchent d’avoir le montant de l’abonnement. Comme le club le reflète dans l’un des paragraphes de sa note officielle. “Un contexte mondial qui ne fait qu’aggraver la situation déjà amoindrie du Málaga Club de Fútbol et met gravement en danger la continuité de l’entité.”

Pour cette raison, il présente la figure du «Patrono Malaguista». Tout fan, abonné ou non, qui souhaite contribuer à remédier à cette situation délicate, peut le faire de manière formelle et officielle. Chaque Malaguista qui devient «Patrono» recevra un certificat officiel, une prime d’honneur et une série de compensations en échange de la contribution que le «Patrono Malaguista» est prêt à apporter. Toute aide sera la bienvenue car, malgré les mesures dures que l’administrateur judiciaire, José María Muñoz, a dû adopter, il reste encore beaucoup à faire.