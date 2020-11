COVID-19 :

Comment avez-vous fait une pause cette semaine avec seulement une douzaine de joueurs à entraîner?

Nous ressemblions à une équipe de futsal. Nous avons des coiffes, même si ce n’est pas grave, avec plusieurs joueurs sans entraînement par précaution. Je pense que la semaine prochaine, presque tout le monde reviendra.

Comment vont les défenseurs blessés? Ils semblent bâillonnés.

Ce qui est arrivé à Valín était de la malchance, un coup avec Adri Castro qui s’est terminé par une entorse. Hector est surchargé. Eneko et Salva ont déjà rejoint. Granero a des problèmes de genou, il est un peu enflé mais j’espère que le liquide sèche. J’espère que pour la semaine nous serons tous là sauf Derik, j’espère même que Valín arrivera.

La pause est bonne physiquement, et dans le sport?

Je pense que cela nous convient. Le retour des gens est déjà une aide importante. La vérité n’a pas compris pourquoi cette pause dans Second B, je pense que personne ne le sait. Mais a posteriori cela ne nous fait pas de mal. Au niveau collectif, ce n’est pas non plus un grand avantage car j’ai peu de monde.

Quand cela a été possible, il a dit qu’il avait besoin d’un mois pour voir un Depor complet et qu’il est maintenant rempli …

Dans ce monde, parfois vous créez des attentes … Et même si elles sont satisfaites, cela dépend de votre bonheur. Vous ne pouvez pas être heureux si vous n’êtes pas satisfait et que vous en voulez toujours plus. C’est une pensée vitale. Dans la vie, parfois nous ne sommes pas heureux parce que nous avons presque tout, mais nous voulons plus. C’est pourquoi nous sommes malheureux. En Depor, cela arrive un peu. Je sais où je suis et quelle équipe je forme. L’équipe est au niveau des chiffres, mais ce n’est pas suffisant. Beaucoup de gens préfèrent être malheureux plutôt que heureux.

Bien que le message était dès le début que “ personne ne détruira ici ”, cela peut blesser les fans de voir plus tard que c’est une réalité …

Autant que vous envoyez un message, il peut être reçu ou non. Si vous analysez la Coupe et voyez ce qui arrive à de nombreuses équipes de First B avec celles de Second B… L’autre jour Imanol a rappelé ce qu’elles avaient subi l’année précédente pour éliminer Becerril, un Third… J’ai gagné du Second B au First. Majorque est descendue il y a deux ans en Second B avec une équipe très similaire à celle qu’ils avaient en First. Je vous invite à voir ces jeux. Je ne peux pas promettre de passer à Depor en novembre. Mais je promets, ce qui est difficile à promettre, que je ferai de mon mieux pour que Depor soit en deuxième division l’année prochaine. Je considère l’esprit sportif comme un mouvement impressionnant. Je suis convaincu qu’il fait partie de l’équipe. Il faut faire confiance et donner confiance à l’équipe. Si les tirs vont vers moi … c’est autre chose. Une équipe est ce que vous pensez qu’elle est. Si vous lui faites confiance, ce sera mieux. Je pense que les fans font confiance à leur entraîneur. Pourquoi Depor est-il si génial si nous sommes en deuxième B? Parce que son passe-temps est très grand, parce que les gens l’aiment.

Ces doutes seraient-ils différents si les fans pouvaient aller sur le terrain?

Bien sûr, il faut le faire. Je ne sais pas comment les fans réagiraient à notre égard, mais je sais que nous perdons beaucoup sans eux. Il y a des gens qui veulent expliquer la situation athlétique parce que le lien avec les fans était rompu; évidemment. Nous sommes un peu orphelins sans eux. Nous avons battu Salamanque parce qu’il y en avait 3 000; nous avons perdu un tour très important. Maintenant, il est plus difficile pour les fans d’apprécier dans quel état se trouve l’équipe. Je ne sais pas si c’est sur les réseaux sociaux, je ne suis pas dedans. Ou que maintenant les médias gagnent en force, parce que c’est ce qui existe, il n’y a aucun soutien des fans. Nous sommes formidables parce que nous en ajoutons beaucoup de bons. Adoptons une culture de soutien d’équipe dans les moments difficiles. Identité de la déportation, à travers épais et mince. Quoiqu’il arrive.

Ce n’est pas seulement dans Second B, ces dernières années, il y avait presque plus de tension dans Second et First. Pensez-vous que c’est le poids du grand passé de Depor?

Il faut analyser ce qui s’est passé ces dernières années et faire toutes les autocritiques. Je me souviens que l’année où j’ai été promu Premier, les fans et les médias m’ont demandé en début de saison de ne pas être relégué en Deuxième B. Cette équipe a réalisé quelque chose de très difficile. Vous devez analyser ce qui s’est passé ensuite. Je dis unité, unité; soutien, soutien continu sur le terrain. Pas de division. Pas de rhum rhum. Maintenant que les jeunes enfants arrivent, qu’il y ait cette identité que le footballeur qui est dans Depor ressent ce qu’est Depor. Depor est au-dessus des résultats. C’est une excellente nouvelle que Depor soit tombé en deuxième B et qu’il n’y ait pas de fracture sociale. J’étais dans d’autres clubs qu’après la relégation, il était presque impossible de s’entraîner.

Est-il peu apprécié que l’équipe soit un leader?

Parfois je me mets dans la situation inverse. Imaginez que nous ayons 4 points et que l’équipe était un spectacle de jeu. Ce serait pareil. L’équipe a répondu aux attentes en termes de jeu, mais pas de résultats. Je ne suis pas content parce que je veux autre chose. Je le comprends, mais j’aimerais voir la pré-saison de Depor analysée. Quand a-t-il commencé, quels joueurs étaient là, lesquels sont partis, dans quel état les signatures étaient-elles à venir. Penser qu’en 15 jours je pourrais pouvoir accoster, m’améliorer à l’offensive et à la défensive … c’est presque demander des poires à l’orme. C’est matériellement impossible. Je pense que nous sommes dans une bonne situation, vous ne pouvez pas demander la promotion en novembre. Vous devez vous préparer lorsque vous jouez la compétition en huitièmes et quarts. En attendant, il faut savoir attendre et être patient. Je sais que l’équipe a évolué et va s’améliorer en attaque et en défense. Quand cela va-t-il arriver? Je ne sais pas. Je sais que chaque jour nous sommes plus proches. Il y a des gens qui disent et écrivent que l’année dernière, l’équipe savait à quoi ils jouaient et maintenant ils ne le font pas. Je pense qu’il y a une nette différence et que l’idée de ce Depor n’est pas la même que l’an dernier. Que ce n’est pas parfait, évidemment, c’est clair. Mais nous savons où nous allons. Et au cas où cela ne fonctionnerait pas, l’entraîneur ne maîtrise pas une seule facette de l’attaque et de la défense. Si ce modèle ne fonctionne pas, il aurait la possibilité d’en appliquer un autre. J’ai besoin de temps et, si cela arrive, nous gagnons, mieux c’est. C’est ce que nous faisons.

C’est frappant qu’après avoir essayé toute la saison, je n’ai toujours pas joué avec deux attaquants.

Je n’ai jamais dit que j’allais jouer avec deux attaquants. J’en ai quatre dans l’équipe et avec Rolan, cinq. La fonction d’un entraîneur est d’analyser les joueurs et à partir de là de créer une structure pour ceux qui sont au meilleur moment pour jouer. Je me suis entraîné en 4-4-2 car c’est très pratique d’apprendre beaucoup de choses. Je pensais que j’allais avoir des attaquants d’un certain niveau, mais ce sera quand je considérerai que tous les attaquants sont prêts à jouer 90 minutes. Je ne suis esclave d’aucun système et il semble que chaque année que je commence, je dois démontrer des choses que j’ai déjà démontrées dans le passé.

Pensez-vous être trop critiqué?

Je ne remarque pas ça, vraiment. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’ils veulent me défendre contre les critiques parce que je n’ai pas le sentiment que les gens doutent de Fernando Vázquez. Je suis très calme et le club me laisse parfaitement travailler.

Vous identifiez-vous à ce qui arrive à Zidane?

Non, je ne ressens pas cette pression. Je suis calme et confortable. De temps en temps, je fais quelque chose de stupide, comme n’importe quel être humain. Après le match de Coruxo, il a pu donner l’impression lors de la conférence de presse qu’il était en colère contre les journalistes parce qu’ils m’ont critiqué. Ce n’était pas ça. Ce n’était pas la meilleure conférence de presse de ma vie, j’avoue que je pourrais être un peu à la limite. Mais j’ai déjà donné ces réponses avant … Je ne suis pas blessé avec les médias. De plus, vous me connaissez et vous savez que j’apprécie les médias, ce qui, je pense, est fondamental dans ce sport. Ce sont les porte-parole des fans. C’était plus qu’à la fin du match que je voulais être super critique envers l’équipe, même si j’ai revu le match et que je ne suis plus aussi critique. Je m’emballe un peu et je ne devrais jamais faire ça.

Je vous parlais de Zidane parce que, comme vous, il en est à sa deuxième étape et les critiques reviennent bientôt.

C’est que je nie le majeur, je me sens soutenu. L’année dernière, dans les moments difficiles, les fans étaient là. Maintenant, ils ne peuvent pas le prouver parce qu’ils sont chez eux. Et je dis une chose, qui critique Zidane? Parfois, nous faisons un universel des médias. Pensez-vous vraiment que la masse sociale du Real Madrid remet Zidane en question? C’est la responsabilité journalistique. Au final, pourquoi les journalistes, commentateurs, critiques sportifs écrivent-ils … Pour créer une opinion, pour être lu. Plus ils auront d’influence, plus ces journaux seront importants. Une autre chose est que la personne qui le lit a la capacité de dire «non, je ne vais pas ici». Parfois, il semble que l’opinion journalistique, surtout en ce moment, soit l’opinion générale. Je ne me sens pas vraiment comme Zidane.

J’avais l’habitude de parler de bonheur. Êtes-vous heureux maintenant?

J’étais très malheureux cet été à cause de tout ce qui s’est passé. J’ai toujours un sentiment de malentendu. Mais chaque jour je m’implique davantage dans la réalité du retour en Second A pour des mérites sportifs, pour une promotion.

Nous mettons de côté les mots Tebas, CSD, Fuenlabrada …

Bien sûr, vous pouvez en parler, ce qui ne veut pas dire que nous n’avons pas assumé la situation. J’ai déjà dit que j’ai supposé. Je sais où je suis et pour quoi je suis. Cela n’élimine pas ma capacité de raisonner et de débattre de la situation. Je n’en suis plus, mais je pense toujours la même chose qu’avant. Oubliez, je n’oublierai jamais. Et pardonne-lui non plus. Je m’en souviendrai parce que ce qui s’est passé était trop grave.

Revenons à l’équipe. Le moment est-il venu pour un plus grand rôle pour Gandoy ou Borja Galán?

Je commence généralement à jouer d’une certaine manière et je choisis certains joueurs, je ne suis pas un entraîneur qui change soudainement à cause d’un mauvais match. Je dois donner confiance à un footballeur. Mais bien sûr, il peut arriver un moment qui dit jusqu’ici et il est temps de changer. Borja Galán est parfait pour concourir, chaque jour il va mieux. Gandoy, exactement pareil. Je peux prendre la décision à tout moment. Mais ce n’est pas un problème, c’est un avantage. J’ai des options.

“Si Diego Rolan est super-déterminant, la décision de ce qu’il faut faire est quelque chose qui correspond au club. La mienne, en tant qu’entraîneur, serait de rester”

Maintenant, il a encore une balle, Diego Rolan. Quatre jeux et le vendre en janvier?

Vous devez demander à Richard Barral, je ne sais pas quelle est la politique du club. Mais je m’en fiche. Je dois lui parler et le remettre en forme; c’est ma responsabilité. Ensuite, voyez si le footballeur est là pour nous aider ou non. Combien de matchs? Eh bien, je ne sais pas. Il me dit que oui, il est ici pour jouer et concourir. Si vous pouvez nous aider en deux, trois ou quatre matchs, nous en profiterons.

Et si Rolan sort, il en met deux, puis deux autres et l’équipe semble, entre guillemets, dépendante de lui, puis le perd.

Si Rolan est surdéterminant, le club devra prendre la décision. Le mien, en tant qu’entraîneur, serait de rester. Cela dépend des autres.

Après Guijuelo, Racing et Pontevedra jouent. Ces correspondances sont-elles considérées comme un petit test?

Semblable à n’importe quel jeu, une autre partie de la compétition. Je n’attends pas que Pontevedra ou Racing arrive pour prouver quelque chose. Nous devons gagner maintenant et nous devons gagner plus tard. Pour nous, c’est pareil.

Pensez-vous qu’après les avancées avec le vaccin cette ligue se terminera avec le public dans les tribunes?

Oui je crois que oui. Je pense même avant le vaccin. La situation est compliquée, difficile et difficile. Quand je m’améliore un peu, je pense toujours à Riazor, 30 000 places, qui peut être bien organisé sans danger 4 000 ou 5 000 spectateurs en plein air, cela ne me semble pas impossible. Il faut bien l’organiser, surtout pour entrer et sortir. Je pense qu’il n’est pas contradictoire de dire que la situation est compliquée et qu’elle peut être rendue publique. Je pense que vous pouvez vous organiser pour aller au football sans sécurité.

Que pensez-vous que le club a demandé pour organiser la phase finale des éliminatoires de promotion à Riazor?

Ce serait un soulagement. Il est difficile de comprendre l’intelligence concurrentielle que nous avons pour tout jouer en un seul match sur un terrain neutre en huitièmes et quarts. Nous savons ce qu’est le football. Je dis toujours que 50% est ce que vous faites et un autre aléatoire. Je ne comprends pas la raison. Lequel? Le Covid? Pourquoi ne pouvez-vous pas jouer au double jeu? Y a-t-il un manque de dates? C’est que personne n’explique rien. Qui forme la Fédération? Les clubs n’ont pas d’opinion? Qui a décidé, le président de la RFEF? Je ne sais pas. Et si on ne perd pas un match et qu’en huitièmes de finale il y a une main, pénalité, rouge … On risque tout sur une seule carte. C’est curieux car les demi-finales de la Coupe se dérouleront en deux temps, un format créé par la Fédération elle-même. Nous verrons…