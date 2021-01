COVID-19 :

Le sport exclut pour l’instant d’appliquer toute mesure qui contemple le règlement intérieur avec certains des joueurs de football touchés par le coronavirus et qui ne font pas partie de l’équipe de David Gallego lors des premiers matchs de l’année. “Au club, nous n’avons aucune preuve qu’ils ont commis une action qui pourrait être punissable”, a déclaré aujourd’hui le vice-président Javier Martínez à TPA Deportes.

Interrogé sur la possibilité d’une sanction pour les joueurs qui ont pu participer à une fête, Martínez a expliqué ce qui suit: “Pour le moment, nous n’avons pas de données réelles indiquant qu’un footballeur a exercé une activité qui n’était pas compatible avec sa profession. Il faut penser que le 21, ils ont quitté le dernier match contre Leganés avec le PCR et les antigènes fabriqués. De là, ils ont commencé leurs vacances et à un moment donné, ils auront contracté cette contagion en raison de leurs relations sociales, en raison de leurs activités, mais du club, nous n’avons aucune preuve qu’ils ont commis une action qui pourrait être punissable. Il est vrai qu’elle fait l’objet d’une enquête et que nous compilons toutes les informations et sur cette base, nous prendrons les décisions appropriées à ce moment-là. »

Javier Martinez, vice-président du Sporting, vice-président de l’hôtellerie des Asturies (Otea) et partenaire propriétaire du restaurant Bellavista où se trouve un prétendu parti identifié comme la principale source de contagion, a montré son visage ces dernières heures. D’une part, il a été le première voix officielle du club à exposer la situationn que l’entité vit et, d’autre part, a démenti qu’une partie de l’escouade rojiblanca ait été organisée dans son établissement.

Martínez qualifie de “canular” la nouvelle qui pointe vers cette fête organisée pour les joueurs sportifs la veille de Noël. “C’est carrément faux”, affirme-t-il et précise que le restaurant Bellavista a ouvert son espace “dans un horaire compliqué qui va de 5 heures de l’après-midi à 22 heures, avec une capacité réduite d’environ 25-30 personnes, et Il n’y avait pas de fête spéciale pour les footballeurs mais c’était une admission générale, qui a même été annoncé sur les réseaux sociaux de l’établissement, pour que tout le monde puisse accéder pour avoir une table ».

Le vice-président admet cependant que l’événement “Oui, deux footballeurs du Real Sporting étaient présents pour prendre leur verre, mais il n’y a jamais eu de fête spéciale pour les footballeurs, ni de fête créée où les contagions qui sont apparues plus tard et ont affecté certains des joueurs que tout le monde connaît ont été produites. “Ces deux joueurs auxquels Martínez se réfère apparaissent dans des vidéos qui Ils circulent depuis des jours sur les réseaux sociaux, ce sont Nacho Méndez et Manu García.

Javier Martínez admet également que, au vu de ces vidéos, “aussi Il est vrai que ce jour-là, les protocoles de sécurité n’étaient pas remplis à cent pour cent, nous nous excusons et prenons notre responsabilité. Parfois, il est difficile de s’assurer que toutes les personnes qui participent à une journée de fête restent assises et portent leur masque. Parfois, nous trouvons difficile pour les clients de se conformer, mais nous assumons cette responsabilité. “

En ce sens, il faut rappeler que les restrictions à l’hôtellerie en Principauté interdire la consommation au bar ou debout et obliger les clients des bars et restaurants à s’asseoir et à utiliser en permanence les masques, sauf lorsque boire ou manger de la nourriture doit être consommé. L’une des vidéos montre des groupes de personnes sans garder leurs distances, debout et sans masque.

De toute façon, Martínez a insisté sur le fait que son entreprise ne supposait pas qu’elle avait organisé une fête pour l’équipe sportive, loin de la contagion des footballeurs. L’origine de cette partie de l’objectif à l’étude serait dans une supposée fête, célébration, réunion ou ce que vous voulez appeler l’événement organisé le 21, après le match contre Leganés, au domicile de l’un des footballeurs.

La Direction générale de la santé publique de la Principauté relie l’épidémie dans laquelle plusieurs footballeurs sportifs sont protagonistes avec 37 positifs et avec les 141 personnes qui sont en quarantaine, «soit parce qu’il s’agit de cas positifs, soit parce qu’il s’agit de contacts étroits avec les personnes touchées», a précisé María José Villanueva, coordinatrice des programmes COVID du ministère de la Santé.

Les dix contagions du Sporting ont une origine diverse, qui tentent de clarifier toutes les enquêtes ouvertes par le club, LaLiga et les autorités sanitaires de la Principauté. Maintenant, la police nationale a rejoint, que la délégation gouvernementale a demandé d’enquêter afin de déterminer l’origine de l’épidémie et “si elle est liée à la célébration d’événements qui enfreignent les règlements sanitaires approuvés par le gouvernement des Asturies”.

Champs de Gaspar Jusqu’à présent, il a été le seul de ceux qui ont été touchés à s’être manifesté pour rendre son cas public. Le jeune footballeur a publié une déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle il a précisé que “Je n’ai participé à aucune fête ou événement social qui a compromis ma santéEh bien, je vis avec des personnes à risque et j’ai passé mes vacances de Noël en famille, limitant les risques et les contacts. Pourtant, j’ai attrapé COVID-19. “