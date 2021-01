COVID-19 :

Sporting a rendu public dans une nouvelle déclaration que l’évolution des 10 touchés par le coronavirus dans la première équipe “est favorable, même en comptant l’un d’entre eux déjà immunisé ».

Les dix infectés ont subi de nouveaux tests PC lundi dernierR et les deux nominations de l’équipe de David Gallego cette semaine seront encore manqués. Le Sporting a un match de Copa del Rey jeudi à Amorebieta (19h00) et dimanche, ils accueillent Fuenlabrada à El Molinón dans un match de championnat.

LaLiga SmartBank

* Données mises à jour au 5 janvier 2021

La note de l’entité rappelle que il n’y a plus eu de points positifs dans la première équipe du Sporting lors des 66 tests cela s’est produit la semaine dernière, suivant le protocole de la Liga, tant pour les joueurs que pour le personnel d’entraîneurs et le personnel lié à la première équipe.

Dans sa déclaration, il est également signalé que tous Les tests PCR demandés jeudi dernier par le Conseil de la Santé de la Principauté, au total 140, ont été négatifs. Ces tests ont été soumis aux joueurs du Sporting B qui ne sont pas incorporés dans la première équipe, ainsi qu’aux jeunes joueurs A et B, tous de la catégorie cadet qui s’entraînent avec le jeune B et les joueurs des équipes féminines A et B, ainsi que tout le personnel lié à ces équipes.

En conséquence de tout cela, le Sporting a décidé que A partir de ce mercredi, toutes ces équipes de la formation de reprise de carrière et les médias peuvent accéder à Dizziness pour suivre un quart d’heure de la formation de la première équipe. De même, il est prévu que le week-end prochain, les compétitions reprendront dans les installations du sportinguista.

Concernant les dix positifs de la première équipe, les investigations se poursuivent pour tenter de préciser l’origine des infections. Gaspar Campos a été le seul joueur à avoir jusqu’à présent avoué être l’un des concernés. Après le match Lugo, Jean-Sylvain Babin il s’est exprimé devant les caméras de télévision du GOL pour lui rappeler que “personne n’est parfait et les gens se sont trompés. Je me trompe également.” La vie continue et les gens apprendront de leurs erreurs “.