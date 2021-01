COVID-19 :

“L’origine de l’épidémie doit être dans la sphère sociale ou familiale de personnes domiciliées à Gijón, mais en aucun cas à l’école de football Mareo “, dit Sporting dans un communiqué qu’il vient de rendre public et qu’il défend la position du club dans la crise ouverte puisque lundi dernier l’existence de dix positifs pour le coronavirus a été détectée dans l’équipe première.

Dans la note, Sporting rappelle que “tous les cas ont été détectés pendant la période des vacances et qui l’a forcé à rester à domicile avant même de reprendre la formation. “L’entité de Gijón justifie son silence ces jours-ci à l’égard des personnes concernées, conformément à la législation sur la protection des données et dans les enquêtes ouvertes par autorités sanitaires, LaLiga et le club lui-même, et ajoute que “le nombre d’infections confirmées à ce jour est déterminé par le taux habituel de famille, de transmission sociale ou d’activité physique”.

Aucun point positif avant le 21 décembre, lorsque l’équipe est partie en vacances et après le 28 décembre dans lequel le retour à l’entraînement a lieu jusqu’à aujourd’hui, le Sporting affirme que cette crise commence “le dimanche 27 décembre au matin lorsqu’un joueur dit qu’il se sent mal après l’entraînement avec le recycleur (fièvre, maux de dos et maux de tête ), donc un test parmi ceux fournis par la Ligue avec un résultat positif est effectué à son domicile. Il prend contact avec le médecin du Club, qui effectue un autre test (antigènes) qui confirme le positif “.

Après avoir collecté les informations du joueur sur ses contacts avec les autres membres de l’équipe, les joueurs ciblés sont appelés. “Certains de ces footballeurs se plaignent de divers désagréments, il a donc été décidé de procéder à d’autres tests antigéniques, aboutissant aux mêmes tests positifs », indique le communiqué où il est précisé que tous sont domiciliés aux Asturies.

À partir de là, et avec les mesures d’isolement des personnes infectées, un processus commence par tests “à 27 personnes supplémentaires (12 joueurs et 15 membres du personnel), ce qui donne 2 résultats positifs de ceux qui avaient été en contact avec un joueur touché. Le reste était négatif. “

Sporting affirme que jour 28, retour à l’entraînement, porte la situation à l’attention du service de surveillance épidémiologique, ainsi que d’informer cet organe des mesures adoptées avec toutes les personnes concernées.

“À tout moment, le protocole établi par LaLiga a été suivi, sans même UN PLUS DE CONTAGIO détecté (notez en majuscules) parmi le reste du personnel après avoir effectué, entre dimanche 28 et aujourd’hui, 3 tests PCR et 6 tests antigéniques, en plus d’un plus sérologique pour déterminer le niveau d’anticorps spécifiques portés par chacun des joueurs vis-à-vis des infections », ajoute la note Sportive qui assure qu’aujourd’hui« ils n’ont connaissance que d’un cas de COVID-19 parmi les joueurs des autres catégories plus bas, infectés dans leur environnement familial. “

Sporting dit que cette semaine a réalisé “des tests de détection de maladies auprès de 66 joueurs et collaborateurs de l’entité”. Et il conclut en demandant la prudence dans l’information et en exprimant son soutien à toutes les personnes touchées par cette pandémie.