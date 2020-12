COVID-19 :

Ce n’est pas un innocent et la nouvelle a provoqué un profond malaise au sein du Sporting dont le personnel professionnel sait aujourd’hui que six de ses footballeurs ont été testés positifs au COVID-19 pendant les vacances de Noël, selon le journal «El Comercio». L’équipe de David Gallego retournera au travail demain et cet après-midi tous ses composants seront soumis à des tests PCR.

La vie dans le mal de mer a été altérée ces dernières heures avec l’apparition de ces cas auxquels vous devez ajouter deux employés supplémentaires de l’entité. Cette nouvelle entraînera des complications dans les semaines à venir pour le Sporting de Gallego, qui dispose d’un personnel très réduit avec un record en équipe première. L’équipe de Gijon compte 18 joueurs licenciés professionnels.

Les noms n’ont pas été rendus publics, mais les réseaux sociaux ont déjà été chargés de signaler et de signaler les causes de ce nombre élevé d’infections. Dans tous les cas, le protocole LaLiga pour les cas de coronavirus positifs fixe des délais de retour à l’activité en fonction de l’évolution de la maladie.

Les trois premières nominations de l’année pour le Sporting seront les prochaines Lundi 4 à Lugo (Ligue), jeudi 7 janvier à Amorebieta (Copa del Rey) et dimanche 10 à El Molinón contre Fuenlabrada (Ligue). Ces trois jeux au moins seront déjà affectés. L’accord entre LaLiga et la Fédération espagnole de football établit que, pour reporter le match, il est nécessaire qu’une des équipes ne puisse pas former une convocation de 13 joueurs entre l’équipe première et la filiale. Le cas échéant, la décision finale de report est prise par le comité du concours.

Sporting prévoit d’attendre les résultats des tests PCR pour commencer à prendre des mesures dans un avenir immédiat. Jusqu’à présent, un seul joueur avait été testé positif au COVID; c’était Bogdan Milovanov lors de sa participation à un appel pour l’équipe nationale ukrainienne U21. L’arrière latéral a raté cinq matchs entre le 22 novembre et le 6 décembre.

Quel que soit le profil des joueurs concernés, les paroles de Javi Fuego gagnent aujourd’hui en force au Sporting sans destinataire spécifique, bien qu’elles s’adressaient généralement aux plus jeunes joueurs de l’équipe. “Ce qui se passe en dehors de Mareo est très important, comment vous vous comportez en tant que joueur d’une grande institution, comment vous menez votre vie quotidienne, comment vous prenez soin de votre alimentation, comment vous menez votre repos. Ce sont des choses dont il faut beaucoup s’occuper », a rappelé le milieu de terrain vétéran.