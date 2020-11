COVID-19 :

MOSCOU – Le vaccin russe Spoutnik V contre le coronavirus a montré 42 jours après la première dose une efficacité de plus de 95% et coûtera moins de 10 dollars la dose, selon le Centre Gamaleya et le Fonds d’investissement direct de Russie (FIDR).

Selon les données préliminaires de la deuxième analyse, l’efficacité du vaccin russe après 28 jours est de 91,4%.

A cet égard, les analyses cliniques ont montré, pour une efficacité de 91,4%, un total de 39 infectés, dont des volontaires ayant reçu le placebo (31) et ceux ayant reçu le vaccin (8).

Au total, 14 095 volontaires ont reçu le vaccin et 4 699, le placebo, selon la note officielle.

Actuellement, 40 000 volontaires participent à la phase trois, dont plus de 22 000 ont reçu la première dose et 19 000 ont reçu la première et la deuxième.

Au cours des analyses, les experts russes n’ont pas détecté de réactions indésirables «imprévues» au vaccin parmi les volontaires.

Juliana Monsalve a l’information.

Le FIDR a noté que le prix, moins de 10 $ pour une dose, est deux fois moins élevé que les vaccins qui utilisent le mRMA, à savoir l’américain Moderna et Pfizer.

En outre, la Russie a déjà lancé la production du vaccin déshydraté, basé sur la technologie de lyophilisation, qui facilitera considérablement son transport vers les marchés internationaux, y compris les régions à accès difficile et d’autres à climat tropical.

Le premier lot de Spoutnik V pour le marché étranger atteindra les clients en janvier 2021 sur la base des accords déjà signés avec des partenaires étrangers.