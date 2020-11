COVID-19 :

La crise sanitaire qui a causé le COVID-19 a également conduit à une grave crise économique, en particulier pour les milliers d’Espagnols qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie. Mais aussi pour les personnes déjà au chômage, elles ont épuisé leurs allocations lors du premier état d’alerte et n’ont pas pu trouver un nouvel emploi. Face à cette dernière situation, le Gouvernement a créé des «Bouclier social» avec un Subvention extraordinaire de chômage (SED) de 430 euros par mois.

Nouvelles mesures pour #AmpliarEscudoSocial 👇🏽 ✔️ Nous approuvons une nouvelle subvention pour les personnes qui ont épuisé leur allocation chômage entre le 14 mars et le 30 juin. Une réponse ferme à la vulnérabilité engendrée par la pandémie. pic.twitter.com/kLa343Kv1G – Ministère du travail et de l’économie sociale (@empleogob) 3 novembre 2020

Cette aide spéciale peut être demandée de trois manières différentes. Le plus confortable et le plus sûr peut être le moyen en ligne. Pour ce faire, nous devons accéder au site Web du Service public de l’emploi de l’État (SEPE) et remplir le formulaire de pré-demande pour les prestations individuelles, qui aura les effets d’une demande provisoire, et sera envoyé à l’entité de gestion via le même siège. Pour remplir le formulaire, nous mettrons d’abord notre DNI, nous soulignerons le procédure que nous voulons effectuer et nous cliquons sur “Procédure de démarrage”. Ensuite, nous remplirons les champs avec notre Informations personnelles obligatoire (nom, prénom, adresse, etc.) et nous donnons “envoyer la demande” afin que le reçu soit créé. Si le SEPE a besoin de plus d’informations, il peut contacter le demandeur.

La subvention peut également être demandée à en face à face, en présentant le formulaire au bureau des avantages sociaux sur rendez-vous au bureau électronique ou par téléphone, et mixte, en signant le formulaire de candidature officiel disponible sur le web et en l’envoyant par inscription en ligne ou en face à face.

Date limite pour postuler au SED

La nouvelle allocation de chômage extraordinaire peut être demandée à partir du vendredi 13 novembre dernier et jusqu’au lundi 30 novembre. Une fois que la SEPE aura accepté la demande, elle procédera au paiement de la prestation dès le lendemain de l’envoi de la documentation nécessaire. Cette aide a un durée de 90 jours et il ne peut pas être perçu plus d’une fois.

Exigences

Comme expliqué par le ministère du Travail et de l’Économie sociale, les personnes qui fini de récupérer l’aide en raison du chômage pendant les pires mois de la pandémie de coronavirus dans notre pays, c’est-à-dire entre le 14 mars et le 30 juin 2020. Mais ce sera également une exigence fondamentale que le demandeur n’ont pas la possibilité de trouver un emploi ou de demander une autre aide économique. Ainsi, pour pouvoir demander l’aide, il faudra se trouver dans ces situations:

– Être inscrit comme demandeur d’emploi.

– Ne pas percevoir l’avantage fiscal pour le chômage ou l’une quelconque des aides financières offertes par la SEPE.

– Ne chargez pas un Revenu minimum d’insertion, Revenu d’inclusion, Salaire social ou une aide similaire versée par l’administration.

– Si vous avez travaillé pour employé après l’expiration du dernier droit reconnu, ayant a cessé d’exercer ledit emploi avec un statut légal chômage.

– Ne pas être majeur qui donne accès à la pension contributive ou non contributive de retraite (65 ans).