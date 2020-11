COVID-19 :

Le comté de Miami-Dade est à l’épicentre de la pandémie de coronavirus en Floride depuis la mi-mars. Broward et Palm Beach sont également considérés comme des foyers, avec un nombre croissant de cas. À mesure que le nombre de cas augmente en Floride, nous surveillons les données pour mettre en évidence les tendances et les modèles aux niveaux local, étatique, national et mondial.

Le graphique suivant montre comment les cas ont augmenté dans le Sunshine State, par rapport aux autres États.

Comment le coronavirus a augmenté dans chaque état – en 1 graphique

Taux de positivité

Certains politiciens ont attribué l’augmentation des cas de COVID-19 en Floride à un plus grand nombre de tests. Mais de nombreux experts de la santé affirment que taux de positivité présente une image plus précise de la façon de mesurer l’impact des tests sur une population donnée.

«Si la positivité d’une communauté est élevée, cela suggère que la communauté pourrait tester ses patients les plus malades et peut-être éviter ceux qui présentent des symptômes asymptomatiques ou légers», déclare Covid Act Now. “Une positivité plus faible indique que la communauté teste des patients asymptomatiques ou légèrement symptomatiques.”

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les pays dotés d’un système de test complet devraient enregistrer un taux de positivité de 5% ou moins pendant au moins deux semaines, selon l’Université John Hopkins.

Regardez le tableau ci-dessous pour voir le taux de positivité en Floride au cours des derniers mois.

Facteur R

Le facteur R, ou «taux de reproduction effectif», est une autre mesure qui a été utilisée récemment.

le Facteur R est le nombre de nouvelles infections d’un cas. Il est généralement utilisé pour décrire l’intensité d’une épidémie, selon l’Université du Michigan.

Si le facteur -R est supérieur à 1, cela signifie qu’une personne infecte plus d’une personne.

Si le facteur R est supérieur à 1, l’épidémie est considérée comme en augmentation.

Regardez le tableau suivant avec le R-Factor en Floride au cours des derniers mois.

Test COVID-19 en Floride

L’État et les dirigeants locaux ont souligné l’ampleur des tests dans l’État de Floride. Voir ici le nombre de tests effectués depuis la mi-mars.

Hospitalisations

Lorsque le COVID-19 est entré par effraction dans l’État de Floride, les autorités sanitaires ont pris des mesures pour empêcher les hôpitaux de s’effondrer. Le graphique ci-dessous montre le nombre de nouvelles hospitalisations par jour à travers l’État.

Cas de la Floride par code postal

Regardez la carte ci-dessous pour voir le nombre de cas signalés dans chaque comté de Floride.

Cas de COVID-19 aux États-Unis et dans le monde