COVID-19 :

Les plages de Donostia -La Zurriola, La Concha, Ondarreta et Pico del loro- sont passés du pompage des vagues pour personne en mars à des pics très fréquentés en été et en automne. Mais pas des touristes comme avant, mais des enfants, des débutants ou des experts locaux qui n’ont plus beaucoup d’options avant les restrictions établies par le coronavirus au Pays basque.

Ethan et Julen Egiguren Ils sont moniteurs de surf à Groseko Indarra; June del Campo Lycéen; Ousamane Sabaly ‘Peter’ cuisiner à la Casa Senra; et Xué Gil, Responsable de la marque YOW Surfskate. Tous sont des surfeurs réguliers des vagues de Saint-Sébastien, ils en ont fait l’expérience et nous racontent comment cela a été – et à quoi cela ressemble – la pandémie de surf dans la capitale du Gipuzkoan.

Ethan Egiguren

Né le 13 juin 1994 à Oiartzun.

Xué Gil @xuegil

Ethan Egiguren

Il a commencé à surfer pendant les étés qu’il a passés à Zumaia avec ses oncles, surfeurs de longue date.

Xué Gil @xuegil

Ethan Egiguren

Il a passé des années à concourir pour le Pays basque, l’Espagne et l’Europe.

Xué Gil @xuegil

Ethan Egiguren

Il dirige maintenant l’école de surf Groseko Indarra.

Xué Gil @xuegil

Ethan Egiguren

Dans le reste des photos, il était dans la Zurriola. C’est au Pico del Loro.

Xué Gil @xuegil

C’était le moment le plus dur et c’est ainsi qu’ils l’expriment tous. Vous ne pouviez pas surfer. Et à moins qu’il y ait une blessure impliquée, il n’est pas habituel pour un surfeur d’être loin de sa passion pendant si longtemps. C’est ainsi que Xué Gil le reconnaît: «Depuis que j’ai commencé à surfer, les 2 mois et demi de confinement total ont été la plus longue période que j’ai passée sans entrer dans l’eau.

Pour combattre le singe, June reconnaît qu’elle montait sur le toit et Ousamane qu’elle allait acheter du pain dans le quartier Gros. Donc, au moins, “nous avons vu les vagues tous les jours”, avouent-ils. Quoi qu’il en soit, au-delà du surf et comme on dit, ‘il n’y a pas de mal qui ne vient pas pour de bon’ et June del Campo le confirme: “La quarantaine n’était pas si mauvaise, cela m’a aidé à passer plus de temps avec mes parents et à réfléchir quand le respect. Maintenant, j’apprécie davantage le temps que je passe avec eux ».

Julen Egiguren

Il est né le 2 décembre 1996 à Oiartzun.

Xué Gil @xuegil

Ethan et Julen Egiguren

Comme son frère, il a commencé à surfer avec ses oncles et son père.

Xué Gil @xuegil

Julen Egiguren

Et comme son frère, il a également commencé à concourir, mais il l’a quitté faute d’aide et de réflexion sur l’avenir.

Xué Gil @xuegil

Julen Egiguren

Aujourd’hui, il dirige deux groupes de technification à l’école Groseko Indarra et il est également tatoueur dans un studio de l’ancienne partie appelé Shibumi.

Xué Gil @xuegil

Julen Egiguren

Sur les photos couleur, il surfe dans la Zurriola; en noir et blanc, il le fait dans le Pico del Loro.

Xué Gil @xuegil

Au cas où il n’y en aurait pas eu assez avec une vague, en automne, la seconde arrivait. Cette fois avec surf autorisé mais avec un confinement périmétrique qui génère des agglomérations au sommet. Les causes sont sûrement multiples: du fait que le surf est un sport individuel et en plein air, à l’interdiction d’autres sports et loisirs ou à l’impossibilité de se déplacer vers d’autres plages moins peuplées.

Ethan Egiguren, qui évite la restriction grâce au fait qu’il travaille sur le surf et à Saint-Sébastien, explique que «si normalement les plages de Donosti sont déjà surpeuplées, maintenant plus, Je n’ai jamais vu autant de monde ». Son petit frère, Julen, reconnaît que oui que «Heureusement, il y avait de très bons fonds et nous avons eu de très bonnes vagues pendant la majeure partie de l’emprisonnement ». Mais même si ça n’avait pas été comme ça, ne manquez pas l’attitude. «Si vous avez une bonne ambiance avec les gens, que vous riez et passez un bon moment, que vous y allez pendant une heure ou que vous attrapez simplement une vague, personne ne peut nous enlever cela», dit Ousamane.

June del Campo

Né le 27 avril 2003 à Donosti.

Xué Gil @xuegil

June del Campo

Il vient d’une famille d’athlètes. Sa mère jouait au handball et son père jouait au football.

Xué Gil @xuegil

June del Campo

Elle a commencé à surfer très jeune, s’entraînant avec son père. Puis il a commencé à concourir, ce qu’il continue de faire à ce jour.

Xué Gil @xuegil

June del Campo

Elle étudie la 2ème année du baccalauréat biosanitaire et la combine avec son rôle de surfeuse et de handballeuse.

Xué Gil @xuegil

June del Campo

Sur cette photo, il surfait à La Zurriola, tandis que dans le reste, il surfait à La Concha.

Xué Gil @xuegil

Être enfermé pendant quelques kilomètres génère des séances plus stressantes, mais toujours des chutes mémorables. Ils ne parlent pas seulement de celui qui a joué dans la fille qui est entré dans l’eau, sautant la quarantaine après avoir été testé positif et qui a fait le tour du monde, non, mais d’un “dimanche après-midi, avec du beau temps et un arrière-plan qui a donné la gauche et les droits dans la Zurriola (rien d’habituel), entrant avec la victoire finale à 16h00 et repartant la nuit », déclare Julen. Ou de «avoir de bonnes vagues tous les jours pendant 2 ou 3 semaines, chose très inhabituelle en novembre, c’est comme si la mer nous avait rendu ce qu’elle nous a pris au printemps “Ethan ajoute.

Parce que oui, à Saint-Sébastien, vous pouvez surfer toute l’année, mais ce n’est pas connu pour les vagues qu’il a. Cependant, “cet été, il semble que les étoiles se soient alignées, les fonds ont été déplacés et ils ont laissé des vagues bestiales pour des bains mémorables », June admet.

Ousamane Sabaly ‘Peter’

Il est né le 22 novembre 1981 à Dakar (Sénégal).

Xué Gil @xuegil

Ousamane Sabaly ‘Peter’

Lorsqu’il est arrivé au Pays Basque, il n’avait pas essayé le surf. Il a été initié par ni plus ni moins qu’Axi Muniain, qui prenait son petit déjeuner au Bara Iruña à Zarautz (où il travaillait comme serveur) et l’a convaincu d’aller dans l’eau avec lui.

Xué Gil @xuegil

Ousamane Sabaly ‘Peter’

C’était il y a 6 ans et son style sur la planche est plus que connu à Gros. Et dans son Sénégal natal, qui est le premier endroit où il s’est rendu pour un surf trip une fois qu’il a su glisser sur les vagues.

Xué Gil @xuegil

Ousamane Sabaly ‘Peter’

Au Sénégal, il a aidé sa mère au restaurant. Ici, il a appris à cuisiner et travaille maintenant à la Casa Senra.

Xué Gil @xuegil

Ousamane Sabaly ‘Peter’

Sur toutes les photos, il apparaît en train de surfer sur la plage de Zurriola.

Xué Gil @xuegil

Malgré les sessions mémorables, tout le monde rate quelque chose que le coronavirus leur a pris. Principalement, voyager. “Je déménage beaucoup en France ou au Portugal, un week-end sur deux j’y étais avec des amis et j’ai dû le quitter”, admet Xué. «Ce qui me manque le plus, c’est de pouvoir sortir, voyager et voir d’autres endroits, Ousamane avoue », qui ajoute que« j’avais prévu un voyage au Sénégal avec des amis et nous avons dû l’annuler ».

Mais c’est que, en plus, l’enviomètre a augmenté lorsque les habitants d’autres régions où ils se rendent habituellement ont téléchargé leurs vidéos. A titre d’exemple, novembre est une très bonne période pour surfer en France et cette année a coïncidé avec un confinement total dans lequel seules les personnes fédérées pouvaient surfer. Les dents de Julen Egiguren se sont allongées: «Nous avons vu des vidéos de vagues spectaculaires avec 6 personnes dans l’eau qui nous ont fait très envie, mais il faut le prendre avec humour…».

Les plages de Saint-Sébastien

Gros est le quartier des surfeurs de Donostia. C’est là que se trouve la plage la plus connue de la ville pour le surf, La Zurriola.

Xué Gil @xuegil

Les plages de Saint-Sébastien

La Zurriola a 2 pics et selon les profondeurs que chaque saison laisse, elle peut avoir plus ou moins.

Xué Gil @xuegil

Les plages de Saint-Sébastien

Bien que Zurriola soit la plage la moins houleuse, elle possède les meilleures vagues et la plus variée. Ici, vous surfez presque toujours.

Xué Gil @xuegil

Les plages de Saint-Sébastien

S’il y a beaucoup de vagues à Zurriola, au-dessus de 2 mètres, alors les vagues se déplacent vers La Concha, qui est une baie plus abritée.

Xué Gil @xuegil

Les plages de Saint-Sébastien

Entre La Concha et Ondarreta (où il y a une bonne gauche entre 1,5 et 2,5 mètres), il y a une autre vague qu’ils appellent le Pico del Loro. C’est très compliqué car vous ne pouvez surfer que sur une certaine marée (pendant 30 à 60 minutes).

Xué Gil @xuegil

D’une façon ou d’une autre, la pandémie a touché tous les protagonistes de leur profession. Xué Gil, par exemple, a été témoin d’un boom du surfskate: «Les sports individuels se sont développés, mais nous l’avons remarqué surtout, je suppose que pour ceux qui vivent loin de la plage et n’ont pas d’autre choix ou parce que les plus puristes ont car c’est la meilleure façon de surfer quand on ne peut pas se mettre à l’eau ». Quelque chose de similaire peut garantir Ethan Egiguren en termes de cours de surf: “Nous avons eu plus de travail que les autres années, nous n’avons pas pu faire face, les enfants n’avaient pas de colonies et les parents leur ont conseillé de surfer.”

De l’autre côté se trouvent des entreprises comme les restaurants. Pas en vain, Ousamane Sabaly est avec ERTE au restaurant, travaillant seulement 20 heures par semaine. Julen Egiguren, pour sa part, explique que “en termes de tatouages, il y a eu une rupture incroyable”. Et Xué lui-même, qui est également photographe, a arrêté son activité à cet égard: “Pendant mon temps libre, j’ai dû choisir entre surfer et prendre des photos … et j’ai privilégié le surf.” Enfin, dans les limbes d’une certaine normalité au-delà du surf est juin del Campo, qui assure que “nous suivons le cours en personne, sans limitation de capacité ou équipes fractionnées ou quoi que ce soit, le masque et rien d’autre.”

De plus, la vaccination a commencé, donc petit à petit la normalité reviendra dans leur vie, surfant au-delà de la commune elle-même, tatouages, handball, restaurants pleins, temps pour prendre des photos, etc. Jusque-là, les Egiguren, del Campo, Sabaly et Gil doivent continuer à surfer comme autorisé – maintenant avec plus de froid et moins de gens déjà dans l’eau – et en ajoutant des souvenirs pour qu’un jour “surfer en pandémie” cesse d’être ce habituel et devenir juste cela, un souvenir.