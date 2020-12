COVID-19 :

Ce lundi, les médecins et infirmières de l’hôpital Gregorio Marañón ont vécu un moment plein d’émotion en disant adieu aux applaudissements à Elena, une patiente de 104 ans qui avait vaincu une pneumonie due au COVID-19. “Merci beaucoup. Une santé qui ne manque pas et que tout est réparé », a-t-elle répondu avec gratitude avant de quitter le centre après son séjour 14 jours admis dans la zone d’hospitalisation de médecine interne.

“Pour nous ce fut un honneur de prendre soin d’Elena. C’est une joie pour tout le monde de voir une patiente comme elle progresser, car c’est une maladie qui comporte de nombreux risques et dans de nombreux cas extrêmement grave, mais Elena est la preuve qu’il y a des patients qui, même s’ils sont très vieux, peuvent être guéris et pour nous, c’est une énorme satisfaction », déclare le Dr Álvaro Alejandre de Oña, du Service de médecine interne de Marañón, qui a soigné le patient centenaire.

Tout un survivant

Dans cette deuxième vague, le coronavirus a osé défier Elena. Étant une personne très active, la patiente savait que quelque chose n’allait pas lorsqu’elle a commencé à ressentir “Fatigue, décomposition générale et fièvre”, comme détaillé par le spécialiste. Après avoir confirmé qu’elle était positive au COVID-19, Elena a été admise, bien que n’a pas développé de symptômes graves. «Nous n’avons même pas besoin de mettre oxygène supplémentaire “, a révélé le médecin dans une interview pour Onda Cero. Elle est restée hospitalisée, principalement parce que son âge était un facteur de risque très élevé. «C’est une survivante», a fièrement exprimé Alejandre. Et est-ce que l’année dernière, il a déjà réussi à vaincre la grippe A.

Après avoir également vaincu ce virus, Elena est devenue la numéro de patient 4 149 qui est sorti en raison de la guérison du COVID-19 dans le Marañón, en plus d’être “Le patient centenaire qui est le mieux venu et reparti“du centre, dans lequel plusieurs patients âgés de plus de 100 ans ont été pris en charge. Une fois que tout est fini, la femme a déjà pu «rentrer chez elle, où elle vit seule et mène une vie indépendante, démontrant sa force face à la maladie », explique l’hôpital dans un communiqué. Cet aspect est ce qui a le plus impressionné le spécialiste qui s’est occupé d’elle.

Le Marañón retrouve progressivement la normalité

Le Gregorio Marañón est l’un des hôpitaux en Espagne qui a traité le plus de patients pour COVID-19, enregistrant un période au plus fort de la pandémie au cours de laquelle des soins de santé ont été fournis à plus de 1000 personnes. De plus, au cours de la seule deuxième vague, plus de 2 300 patients infectés par le SRAS-CoV-2 ont été admis.

Actuellement, dans les étages d’hospitalisation du Marañón 96 patients continuent d’être admis pour coronavirus, dont 23 sont en soins intensifs et le reste en charge des services de médecine interne, pneumologie et microbiologie et maladies infectieuses. Les autres étages de l’hôpital reviennent progressivement à la normale, étant désormais exempts de COVID-19, conclut l’hôpital.