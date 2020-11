COVID-19 :

Les derniers accords pris par le gouvernement basque pour maîtriser les infections à Covid19, rendus publics en fin d’après-midi hier, rendent impossible la tenue de la soirée de boxe prévue demain à 19 heures samedi 7 novembre. à l’Iradier Arena de Vitoria – Gasteiz. C’est précisément demain que ces mesures entreront en vigueur qui, entre autres, empêchent la célébration d’événements sportifs avec le public.

Euskobox a promu cet événement à un moment où la réglementation limitait la capacité maximale des événements dans les installations couvertes à 600 personnes. Il y a quelques jours, la réglementation a réduit cette capacité maximale à 400 personnes. Malgré la perte de plus de 30% d’une capacité déjà limitée et l’obligation de présenter un nouveau projet de distribution de chaises, Euskobox a maintenu l’événement.

Après la publication des dernières mesures, Euskobox a contacté l’organisme compétent pour vérifier la nouvelle situation. La réponse, dont Euskobox apprécie la rapidité et la diligence, a certifié l’impossibilité d’accès du public.

Une capacité nulle, Au-delà de l’activation d’une émission télévisée en pay-per-view, elle suppose un tel déséquilibre dans le budget qui, malgré de nouveaux calculs, empêche l’événement de se poursuivre.

Euskobox regrette les désagréments que cette situation peut causer, surtout et en premier lieu, aux athlètes et entraîneurs concernés. Le promoteur est reconnaissant pour le soutien de FIT3 engineering, Tape & Wrap, Francel, Tundra, Duas Caras et Pixel, sans le soutien desquels nous n’aurions pas pu lancer l’événement. Il apprécie également la compréhension des athlètes, fans, sponsors, professionnels et entreprises impliqués et, surtout, le soutien financier et les parrainages offerts spontanément hier soir.

Euskobox veut montrer sa solidarité avec les personnes directement touchées par la maladie et celles qui ont perdu leur emploi ou leur entreprise. En ce moment et sur notre territoire, nous voulons exprimer notre soutien aux professionnels de l’hôtellerie et de la restauration qui vont subir un nouveau coup. Nous souhaitons également à Ezequiel Gurria et au reste des boxeurs en attente d’un test négatif une récupération rapide et un retour rapide à la salle de sport.

Nous sommes sûrs que tout ces sacrifices se traduiront par le rétablissement de la santé publique. On pense déjà à la prochaine soirée de boxe.