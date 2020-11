COVID-19 :

L’infection par le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, a présenté une série de symptômes spécifiques qui le différencient d’autres maladies telles que la grippe ou le rhume. Cependant, il existe certaines indications que les patients présentés lors de la première vague ne sont pas aussi bien reconnus lors de cette deuxième vague.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare que les symptômes principaux et les plus reconnus du coronavirus sont une toux sèche, de la fièvre et de la fatigue. En outre, d’autres institutions telles que le ministère de la Santé ajoutent le sentiment de essoufflement ou difficulté à respirer.

Les douleurs corporelles, les maux de tête ou de gorge, la diarrhée, la conjonctivite, la décoloration des doigts, l’anosmie ou l’agueusie sont d’autres symptômes «moins fréquents et plus légers»., selon l’OMS elle-même.

Le ministère de la Santé, dans un document publié le 2 octobre, ajoute des frissons, des maux de gorge, une faiblesse générale et des vomissements aux principaux symptômes de la maladie, bien qu’ils n’apparaissent que dans «certains cas». D’autre part, l’Institut de santé Carlos III rejette le fait que les éternuements ou la morve peuvent être liés au COVID-19.

Statistiques et évolution des symptômes

Le rapport technique de santé publique du ministère de la Santé explique, au 12 novembre, quels sont les symptômes les plus courants parmi les près de 60 000 cas analysés. Les principaux sont la fièvre (87,9%), la toux sèche (67,7%), la fatigue physique (38,1%) et l’expectoration (33,4%). En revanche, les moins fréquentes sont la diarrhée (3,7%), l’hémoptysie (0,9%) et la congestion conjonctivale (0,8%).

Conformément à ce qui précède, il y a des symptômes liés à la peau qui, dans la première vague, étaient liés au coronavirus qui, selon l’Académie espagnole de dermatologie et de vénéréologie (AEDV), ils n’apparaissent pas dans cette deuxième vague.

Mis à part les symptômes dermatologiques possibles, lors de la deuxième augmentation massive des infections dans le monde, les scientifiques ont braqué les projecteurs sur la apparition de problèmes neurologiques, ophtalmologiques ou hématologiques, entre autres.

Études à Wuhan

Selon une étude réalisée à Wuhan, le premier endroit au monde où des infections par le nouveau coronavirus ont été détectées, 36% des 214 patients analysés avaient des problèmes neurologiques dus à l’infection. Une autre enquête dans la ville chinoise, cette fois avec 534 patients, détectée symptômes ophtalmologiques résultant de la maladie. 20,9% des patients étudiés avaient les yeux secs et 12,7% les voyaient flous.

En plus de ce qui précède, le dernier rapport du ministère de la Santé mentionne également l’existence de symptômes oto-rhino-laryngologistes, tels qu’une obstruction nasale ou une perte de goût et d’odeur; et des symptômes hématologiques, car cela augmenterait la probabilité de souffrir de thromboembolie, d’infarctus cérébral ou de mort subite.