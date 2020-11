COVID-19 :

Beaucoup sont les symptômes “Secondaire” que le Coronavirus. La toux, la fièvre et l’essoufflement seraient les principaux, mais il est devenu clair que les patients souffrant de Covid-19, peut signaler de nombreux autres symptômes, y compris un nouveau qui apparaît également généralement chez les patients graves et est appelé “Doigts gelés.”

Syndrome des «doigts gelés», nouveau symptôme du coronavirus

La vérité est que ce symptôme, qui s’appelle «doigts gelés», Est connu depuis longtemps par les médecins et les infirmières dédiés au traitement des patients Covid, mais c’est maintenant qu’ils se sont fait connaître distinctions en ce qui concerne entre le type de lésion cutanée qui survient.

Ainsi, les spécialistes soulignent qu’il existe deux types de lésions dermatologiques. Un dans lequel peau de doigt (en particulier des pieds) ressemble à un processus de gelé, de sorte qu’il vire au bleuâtre, en raison d’un problème d’approvisionnement en sang. C’est une blessure qui survient généralement chez les patients graves Covid, qui aboutissent à l’USI. Le deuxième type de blessure des “ doigts gelés ”, qui apparaissent sur les mains et les pieds, il est un peu plus doux, rouge et qui démange. Une blessure similaire à engelures dont tu déjà nous avons parlé il y a des mois, quand ils ont commencé à se produire dans de nombreux patients pédiatriques qui souffrent également de la maladie légèrement ou sans autres symptômes signalés.

Je n’ai jamais vu autant d’orteils dans mon courrier avant. Ma clinique de télémédecine est pleine », a-t-il expliqué Esther Freeman, dermatologue de Hôpital général du Massachusetts, Boston, États-Unis, comme le Washington Post en avril dernier, lorsque les premiers cas de ce nouveau syndrome ont commencé à être signalés.

La durée des lésions cutanées et pourquoi elles surviennent

D’après les experts les lésions peuvent durer de deux à quatre semaines Et bien que de nombreux cas soient encore observés, en particulier chez les jeunes et les enfants, la vérité est qu’ils soulignent également que beaucoup moins de cas ont été signalés dans cette deuxième vague que dans la première vague. L’explication en serait que le virus a muté.

D’un autre côté, des éruptions cutanées sur les doigts peuvent être l’une des premières alertes de la maladie par le SRAS-CoV-2, ou peut-être un symptôme ou plutôt, une séquelle qui indiquerait que la maladie est déjà passée. En présence de l’une de ces blessures, il est recommandé, effectuer un test PCR pour savoir si le résultat Covid est positif ou négatif.

Mais pourquoi ces lésions cutanées surviennent-elles chez les patients Covid? Les médecins n’ont pas encore de réponse bien qu’ils la rapportent à problèmes de coagulation qui peuvent également être générées en raison de la souffrance de la maladie Covid-19, en particulier les personnes chez qui la maladie affecte gravement mais, comme cela a été rapporté, également chez les patients qui ont une maladie légère et même asymptomatique. Le journal médical The Lancet déjà publié un Article en avril dernier, dans lequel il expliquait comment le virus pourrait affecter une fine couche de cellules qui couvre les murs de la vaisseaux sanguins, provoquant ainsi ces problèmes de coagulation en plus des éruptions cutanées.