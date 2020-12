COVID-19 :

Le système de santé californien s’effondre sous la pression de la plus grande épidémie de coronavirus du pays et pourrait se fracturer en quelques semaines si les gens ignorent la distance sociale des vacances, ont averti les responsables de la santé, comme le nombre de personnes qui Ils ont besoin de lits et de soins spécialisés qui montent en flèche à des niveaux auparavant inimaginables.

Des cadres supérieurs des plus grands systèmes hospitaliers de l’État, Kaiser Permanente, Dignity Health et Sutter Health, qui desservent ensemble 15 millions de Californiens, ont déclaré mardi que le personnel de plus en plus épuisé, beaucoup pressé de travailler en dehors de ses fonctions. normal, servant maintenant des patients COVID-19 empilés dans les couloirs et les salles de conférence.

Le directeur exécutif de l’hôpital communautaire Martin Luther King, Jr. de Los Angeles, le Dr Elaine Batchlor, a déclaré séparément que des patients se sont déversés dans la boutique de cadeaux et dans cinq tentes à l’extérieur du service d’urgence.

«Nous n’avons de place pour personne. Nous gardons des patients depuis des jours parce que nous ne pouvons pas les transférer, nous ne pouvons pas les obtenir de lits », a déclaré le Dr Alexis Lenz, médecin urgentiste au centre médical régional El Centro dans le comté impérial, dans le coin sud-est. de l’État. L’établissement a installé une tente de 50 lits dans son parking et convertissait trois salles d’opération pour le traitement des virus.

La Californie approche les 2 millions de cas confirmés de COVID-19. L’État a signalé mardi environ 32 700 nouveaux cas confirmés. 653 autres patients ont été admis dans les hôpitaux, l’un des plus importants sauts d’hospitalisation en une journée, pour un total d’environ 18 000.

Les modèles de données étatiques ont prédit que les hospitalisations pourraient dépasser 100 000 en un mois si les taux actuels se maintiennent.

Le manque de personnel est encore plus inquiétant que le manque de lits. Le bassin d’infirmières de voyage disponibles s’épuise alors que la demande pour elles a augmenté de 44% au cours du mois dernier, la Californie, le Texas, la Floride, New York et le Minnesota ayant demandé le plus de personnel supplémentaire, selon le cabinet de recrutement. Aya Healthcare, fournisseur de soins de santé basé à San Diego.

«Nous sommes maintenant dans une situation où nous avons des vagues à travers le pays, donc personne n’a beaucoup d’infirmières à épargner», a déclaré le Dr Janet Coffman, professeur de politique publique à l’Université de Californie à San Francisco.

La Californie tend la main à des pays comme l’Australie et Taiwan pour répondre au besoin de 3 000 travailleurs médicaux temporaires, en particulier des infirmières formées aux soins intensifs.

Dans tout le pays, les épidémies sont attribuées à un manque de distanciation sociale et au port de masques pendant Thanksgiving et les responsables craignent une augmentation encore pire si les gens se rassemblent pour Noël et le Nouvel An.

Le comté de Fresno, dans la vallée agricole centrale de Californie, est dans un état déplorable. Le Dr Thomas Utecht, directeur médical des centres médicaux communautaires de Fresno, a raconté comment le personnel médical voit des familles en pleurs, des patients désespérés et des personnes mourant en isolement avec leurs proches qui les regardent à distance quotidiennement.

Les médecins et les responsables de la santé implorent les gens d’éviter de se réunir en dehors de leur famille immédiate.

«Si les gens ne restent pas à la maison … nous allons voir quelque chose qui est difficile à imaginer pour moi», a déclaré le Dr Patrick Macmillan, spécialiste des soins palliatifs dans le comté de Fresno. “Je pense que cela brisera le système de santé.”

Des avertissements similaires ont été repris dans tout le pays, du Tennessee, qui connaît la pire augmentation par habitant des nouvelles infections au COVID-19 dans le pays, au Mississippi et en Virginie-Occidentale, qui ont dépassé leurs sommets précédents pour les décès par virus signalés dans un seul jour le mardi.

L’impact du COVID-19 n’affecte pas seulement les personnes infectées. Le manque de lits ou d’infirmières signifie qu’il y a aussi de longues files d’attente dans les salles d’urgence pour d’autres patients, comme ceux qui ont une crise cardiaque ou un traumatisme, et les ambulanciers qui doivent attendre qu’une infirmière des urgences prenne le relais. d’un patient ne peut pas le faire tout de suite. prenez un autre appel 911, a déclaré le Dr Anneli von Reinhart, médecin urgentiste au Centre médical régional communautaire du centre-ville de Fresno.

Au milieu de la flambée, la distribution de milliers de doses du vaccin COVID-19 aux travailleurs de la santé marque la lumière au bout du tunnel, mais “il semble également que le tunnel se rétrécit”, a déclaré le Dr Rais Vohra. , agissant. Agent de santé du comté de Fresno.

“C’est juste une course contre la montre pour essayer de faire passer les gens dans ce tunnel de la manière la plus sûre possible”, a-t-il déclaré. “C’est exactement ce que ça fait de travailler en première ligne en ce moment.”