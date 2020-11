COVID-19 :

Les dernières semaines servent à donner une bouffée d’espoir à la population mondiale avec la sortie imminente du vaccin qui parvient à arrêter le COVID-19. Cependant, la pandémie n’a pas encore été surmontée et les restrictions se poursuivent donc dans tout le pays, y compris dans la ville de Madrid où elle se poursuit. le couvre-feu dont Tamara Falcó semble ignorer après ses actions de la nuit dernière.

Il y a quelques jours, elle a été vue avec son nouveau petit ami pour la première fois

La nouvelle marquise de Griñón vit l’un de ses meilleurs moments professionnels et personnels, notamment sur le plan sentimental. où ces derniers jours, elle a été vue avec son nouveau partenaire: Íñigo Onieva. Précisément à côté de lui, elle a été revue au cours de la matinée passée, sautant le couvre-feu et après avoir apprécié une réunion avec des amis de plus de dix personnes.

Après 1h00 du matin, Tamara Falcó, accompagnée de son petit ami, quittait le lieu où ils avaient tenu la réunion, au domicile de quelques amis, comme le rapporte Europa Press. Avec cette action, la fille d’Isabel Preysler a sauté le couvre-feu et n’a pas semblé s’en soucier en ne répondant pas aux questions ou en ne faisant aucune déclaration aux médias qui l’attendaient.

Le couvre-feu à Madrid commence à 00h00

Les réseaux sociaux n’ont pas tardé à pointer le collaborateur d’El Hormiguero pour son manque de responsabilité, et plus encore après avoir perdu son père il y a quelques mois à cause du coronavirus. Pour le moment, Tamara Falcó n’a pas commenté la question et on ne sait pas si les autorités prendront les mesures respectives après avoir sauté le couvre-feu fixé à 00h00 et les limites de capacité en réunions.

Tamara Falcó saute le couvre-feu avec son partenaire, Íñigo Onieva

Tamara Falcó à Madrid 27/11/2020

Ce que l’on sait, c’est qu’elle est plus amoureuse que jamais de son nouveau partenaire, Íñigo Onieva, avec qui elle a joué dans ses premières images il y a quelques jours, lorsque le magazine Hello! il publie en exclusivité ses premiers baisers et les attitudes les plus romantiques qui témoignent de sa bonne harmonie.