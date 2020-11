COVID-19 :

Madrid s’est finalement imposé à l’extérieur, à Kaunas, sur les traces du leader jusqu’alors, et poursuit sa rentrée en Euroligue, toujours avec un bilan négatif (3-4) mais plus proche des places éliminatoires. Il est venu de perdre à Vitoria, Barcelone et Milan et de pêcher au Zalgirio Arenas avant que 239 spectateurs aient goûté à la gloire. Il a gagné comme d’habitude, avec des hauts et des bas, certains très exagérés, et a gagné par l’énorme démonstration de Tavares avec 8 points dans les deux dernières minutes et demie. Il a terminé avec 22 points (égalant son meilleur record depuis son retour en Espagne) sans manquer un tir (9 sur 9) et a attrapé 12 rebonds de haut vol pour un PIR de 34. Et il l’a fait après une troisième faute précoce avec laquelle il a su tenir le coup sur le court. Décisif cette fois en attaque. Autant Campazzo en défense, avec cette torsion de la vis qui a permis à son équipe de résister. Entre eux, 41 points et 61 valorisation. La première victoire loin du Palais, maintenant il pleut moins.

Que le calendrier est tellement chargé et que les rotations sont généralement si larges, puissance qu’on voit une équipe et le quart suivant une autre complètement différente. C’est ce qui est arrivé à Madrid à Kaunas, comme à Bilbao et dans tant d’autres matchs. Il y avait un quintette, la ligne de départ, qui, après avoir subi quelque chose dans les attaques, a trouvé son chemin vers le panier. Il y avait Campazzo et Carroll, 11 points chacun au premier quart, et il y avait Tavares avec deux dunks en deux suites, et Abalde et Randolph. Le Facu a fait trois triples et Carroll est bien sorti des blocs indirects et a fait des dégâts avec des feintes et des pénétrations, pas avec des triples. Madrid a volé 8 sur 8 sur deux dans ces dix premières minutes: 24-32. La différence a touché 11 buts (19-30) et à partir de là, Zalgiris a maintenu la cadence de but, voire l’a relevée, tandis que les blancs s’arrêtaient. Laprovittola, Taylor et Reyes, également un Thompkins égaré, se sont réunis sur le terrain, et lorsque Llull a mis un triple terme à une sécheresse de six minutes sans marquer au deuxième quart, le Real est venu de concéder un 17-2 partiel! L’Américain Thomas Walkup, un garde tout-terrain transformé en meneur de jeu, a trop puni la pauvre défense extérieure blanche, qui n’a fait un pas en avant jusqu’au troisième quart-temps, alors que le gouffre était de 11 points: 64-53.

Face à des problèmes offensifs évidents, il a fallu tirer le frein à main pour arrêter Zalgiris. Tavares a commis le troisième, inexistant, mais Laso l’a maintenu sur la bonne voie. Confiance avec réponse positive. Il était le meilleur en attaque et en rebond. Malgré leur équilibre (19-19 en troisième période), les Zalgiris ont conservé leurs revenus: 73-67. La poussée qu’il a renvoyée pour ramener Madrid à la pommade a été donnée par Thompkins: deux triples et un bloc. Et un coup de canon de Campazzo a mis le Real en tête: 77-79. Plusieurs mains derrière pour récupérer le ballon lui ont permis d’accélérer. Et freinez … et recommencez. Le meneur argentin a obtenu quatre fautes à 2:52 après avoir reçu une technique: 86-81. Contre les cordes, dont il a été sauvé par un énorme Tavares avec trois paniers, bien fouillé et trouvé par Llull, et deux lancers francs. Là, il a saisi la victoire. Il y eut aussi un peu de chance, car Zalgiris manqua quelques paniers qui semblaient faits. Mais l’ombre de Tavares est allongée, même le jour où il réalise un PIR de 34 (son record en Euroligue) sans mettre de prise. Gigantesque.