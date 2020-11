COVID-19 :

La recherche sur les masques semble n’avoir aucune limite, pour autant qu’ils apportent la plus grande sécurité et efficacité possible, facteurs liés au confort ou à l’apparence. Par conséquent, il a été développé un masque qui vous alerte si vous ne le portez pas correctement et ne vous protège pas correctement en changeant de couleur. C’est la nouvelle fonction du respirateur dit TEAL.

Récemment, Fast Company a rapporté sur le nouvel outil que des chercheurs d’une équipe du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont intégré au masque TEAL, qui a été caractérisé comme indiqué par son acronyme pour être transparent, élastomère, adaptable et durable.

“Lorsque vous mettez le masque, si le bord est en contact avec la peau, ce changement de température indiquera que vous êtes en contact”, explique Giovanni Traverso, co-fondateur du projet, au médium. Le masque a capteurs qui envoient à une application mobile une série de données obtenues lors de sa mise en place, et selon les informations reçues, l’application change la couleur des points sensibles à la chaleur qui sont dans le masque.

Comment fonctionne le masque?

Comme cela a été commenté, les capteurs sont ceux qui font vraiment tout, car ils fonctionnent comme des détecteurs en entrant en contact avec le visage de la personne. Même si ils n’auraient pas de sens ou ne seraient pas utilisés sans l’application pour téléphone, qui est celui qui traite toutes les informations reçues et prend la décision finale.

Mais ce masque n’est pas seulement chargé de détecter s’il est placé correctement, d’évaluer l’ajustement que la personne a effectué et le contact qu’elle a avec les parties du visage. Aussi Il est capable d’envoyer des données au mobile sur la fréquence de la respiration, sa température ou encore la pression des inhalations et des expirations.

Il apparaît comme une nécessité et sera bientôt commercialisé

Vraiment, le masque TEAL n’est pas nouveau. Il se développe depuis des mois et l’équipe de chercheurs compte le lancer sur le marché avec la société TEAL Bio, récemment formé. La seule chose qui reste à distribuer est obtenir l’approbation réglementaire et préparer la conception finale pour la production à grande échelle.

Le changement de couleur a été la dernière nouveauté d’un projet qui a démarré dans le but de mettre fin aux problèmes causés par la norme N95. Les toilettes ont détecté au début du COVID-19 qu’elles étaient très rare, que les utiliser à plusieurs reprises et pendant longtemps était assez inconfortable et douloureux, qui a également généré accumulation de déchets, et au-dessus ils ne pouvaient pas non plus être utilisés pour converser avec des patients malentendants.

Compte tenu de ces besoins, il a été décidé de créer un masque transparent, réutilisable, adaptable et respirant. Est réalisée en silicone, qui s’adapte mieux au visage et fait moins de dégâts en cas de port prolongé. De plus, les petits filtres sont modifiables et peuvent être stérilisés en toute sécurité. Par conséquent, il offre de nombreux avantages.