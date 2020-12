COVID-19 :

Pouvez-vous infecter d’autres personnes avec le covid-19 si vous vous faites vacciner? 0:48

. – Alors que les États-Unis approchent d’une moyenne de 200 000 cas de COVID-19 par jour, les experts affirment que «le temps froid et le comportement» sont à l’origine de l’augmentation actuelle des communautés américaines.

«Les gens rentrent à l’intérieur, ils ne se soucient pas des trois conseils de base (connus sous le nom de« trois W »en anglais)», a déclaré dimanche le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, à Chris Wallace de Fox News. “Notre conseil est toujours le même: lavez-vous les mains, gardez vos distances, portez des masques.”

Les experts de la santé préviennent depuis longtemps que la saison de Noël entraînerait une augmentation des cas de coronavirus alors que de plus en plus de personnes se rassemblent à l’intérieur. Dimanche, les États-Unis comptaient en moyenne 196233 nouveaux cas au cours de la semaine dernière, un autre record, selon une analyse CNN des données de Johns Hopkins.

Plus de 14,7 millions de cas confirmés ont été signalés aux États-Unis depuis le début de la pandémie et plus de 282 310 personnes sont décédées.

Et avec l’augmentation récente des cas, il y a eu des hospitalisations record. Dimanche, 101 487 patients étaient à l’hôpital avec le virus, le cinquième jour consécutif où les États-Unis ont dépassé 100 000 hospitalisations.

À peine une semaine après que des millions de personnes ont voyagé pour les vacances de Thanksgiving, les États-Unis n’ont pas encore vu les effets d’un pic potentiel d’infections provoqué par les rassemblements. Et Azar a déclaré à George Stephanopoulos d’ABC que la saison des vacances pourrait apporter plus de dévastation.

“Nous sommes préoccupés par les personnes et les comportements qui accompagnent Noël”, a-t-il déclaré. “Nous voulons nous assurer que les proches de tout le monde seront là à Noël prochain, surtout lorsque nous avons de grands espoirs pour les vaccins.”

REGARDEZ: Les 5 principales préoccupations que les gens ont à propos du vaccin contre le coronavirus

Les États rapportent des records et le pire reste à venir

Avant que les vaccins puissent être largement distribués aux résidents, les États doivent faire face à la poussée ainsi qu’à un pic soudain qui, selon les experts, pourrait survenir après les vacances d’hiver.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré que l’État venait d’avoir “notre semaine la plus élevée à ce jour”. L’État a signalé dix décès confirmés de covid, un taux de positivité de 9,75% et 2 567 nouveaux cas dimanche soir, le deuxième plus élevé pour un dimanche dans le Kentucky.

Alors que le taux de croissance semble ralentir, a-t-il dit, il n’est pas encore clair si les données montreront “une poussée de Thanksgiving Day” d’ici la fin de la semaine prochaine.

Le New Jersey et la Californie ont enregistré des niveaux records de cas en une journée. Le New Jersey a rapporté 6 046 dimanche, battant le record de tous les temps vendredi, selon le gouverneur Phil Murphy.

Dans la Californie plus peuplée, le nouveau record était de plus de 30 000 cas dimanche. L’État a également signalé un niveau record d’hospitalisations avec 10624 patients, selon le panel COVID-19 du département de la santé publique de Californie.

Et dans le Maine, qui a le deuxième plus faible total de cas signalés par habitant, le nombre d’infections depuis le 31 octobre a plus que doublé, selon les données du Maine Center for Disease Control and Prevention.

Le chef des vaccins aux États-Unis s’attend à une diminution des décès de personnes âgées liées à Covid-19

Alors qu’il y a encore des obstacles pour que les vaccins candidats sautent, Moncef Slaoui, conseiller scientifique en chef pour l’opération Warp Speed, a déclaré dimanche qu’il s’attend à voir une baisse “assez significative” de la maladie à coronavirus et décès parmi la population âgée rapidement.

Notant qu’entre 40% et 50% des décès aux États-Unis proviennent de personnes âgées américaines résidant dans des établissements de soins de longue durée, Slaoui a déclaré à CNN: «Nous aurions dû être en mesure de vacciner toute la population et les travailleurs. prestataires de soins de santé à la fin décembre ou à la mi-janvier ».

À la mi-mars, a-t-il déclaré, les États-Unis devraient avoir vacciné leur population hautement sensible d’environ 100 millions de personnes, tandis que, comme pour le reste du pays, “nous n’aurons pas tous le vaccin dans nos bras avant mai Juin”.

Moderna et Pfizer ont soumis des vaccins candidats à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une autorisation d’utilisation d’urgence. La FDA se réunira jeudi pour décider de l’autorisation du vaccin Pfizer.

“Franchement, j’espère qu’ils seront approuvés très rapidement”, a ajouté Slaoui que la prédiction était basée sur les données qu’il a vues.

«Le vaccin est très efficace. Le vaccin est sans danger. Son profil de sécurité est comparable à celui de nombreux autres vaccins qui sont utilisés depuis des années et des décennies. La fabrication de ces vaccins est très bien faite. La qualité de fabrication est excellente », a déclaré Slaoui.

LIS: Ce que vous devez savoir sur le vaccin Pfizer / BioNTech Covid

La fabrication du vaccin a été “un peu plus compliquée et plus difficile que prévu”, a déclaré Slaoui. Et il a ajouté que les scientifiques ont six à huit semaines de retard dans “un scénario idéal où nous aurions eu 100 millions de doses d’ici la fin de cette année”. La nature de la précipitation d’un vaccin signifie que davantage de problèmes peuvent survenir, a-t-il déclaré.

Le vaccin, qui viendra en deux doses, un défi à produire et à distribuer dans les quantités nécessaires, atteindra probablement des Américains en bonne santé, non âgés et sans problèmes de santé sous-jacents connus de fin mars à début avril, a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

Hollie Silverman, Naomi Thomas, Laura Ly, Ganesh Setty, Anna Sturla et Dakin Andone de CNN ont contribué à ce rapport.