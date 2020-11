COVID-19 :

le open d’Australie commencera le 1er février (il était prévu à partir du 18 janvier) et la Coupe ATP (du 1er au 10 janvier), le concours des pays qui allait fêter sa deuxième édition, ne sera pas contesté. Ce sont les des informations circulant dans les médias australiens, comme The Age, avant le ATP annonce le calendrier du premier trimestre 2021 (Il le fera comme ça pour réajuster les dates) dans les premiers jours de décembre.

L’intention de Tennis Australia était que les joueurs de tennis voyagent en décembre, effectuera une quarantaine de 14 jours et commencera à jouer le 1er janvier. Mais l’État de Victoria ne fera pas d’exceptions à la règle de ne pas recevoir d’étrangers avant la fin de l’année. Par conséquent, l’ATP a averti les joueurs de tennis de ne pas encore réserver leurs voyages et que la date probable d’entrée serait du 8 janvier.. Ils entreraient dans une bulle à Melbourne pendant deux semaines où ils pourraient s’entraîner. La poussée de deux semaines dans le calendrier vers le premier Grand Chelem de l’année aurait des conséquences sur la tournée de gravier en Amérique latine et la tournée accélérée en Europe et aux États-Unis. Et il reste à voir si aux dates d’Indian Wells (8-15 mars) et de Miami (22-29 mars).