COVID-19 :

Avant de se rendre à Paris pour jouer le Rolex Masters, dans lequel il fera ses débuts ce mercredi en deuxième face à Feliciano López, Rafa Nadal a reçu à Manacor un journaliste du journal italien Corriere della Sera, à qui il a donné une longue interview dans laquelle il a parlé de la situation actuelle qui passe inévitablement par la situation actuelle du COVID-19, du sport, de ses routines, du roi émérite Juan Carlos I et même de Dieu. Nous reproduisons ici certaines de ses réponses les plus intéressantes.

Peur du COVID: “Pas pour moi. Je suis encore assez jeune, le physicien continue de répondre. Cependant, s’il m’infecte, je peux infecter des personnes à risque. Je m’inquiète pour mes parents, ma famille. Pour ma communauté. C’est le moment le plus difficile de notre C’est pourquoi il est temps de se battre pour des choses bien plus importantes qu’un match de tennis. Nous devons cultiver la confiance. “

Faire face au virus: “Avec respect. Vers nous-mêmes, envers nos proches, envers les autres. Et puis avec responsabilité. Et logique. Les gens meurent du virus; mais vous pouvez aussi mourir de faim. Le coup porté à l’économie a été très sévère. Nous avons besoin trouver l’équilibre entre la santé et le travail, entre la santé et la protection sociale. La sécurité est primordiale, mais la liberté et la dignité le sont aussi. “

Fiscalité en Espagne: “Je suis espagnol. Et je suis heureux de l’être. Bien sûr, lorsque la facture fiscale arrive, je suis un peu moins heureux. Mais j’ai eu la chance d’être né dans un pays aux nombreuses vertus, ce qui m’a donné une belle vie.”

Premier souvenir: “Je suis un garçon et je joue avec mon père. Dans le hall de la maison. Un ballon, un ballon de basket. Tout sauf le tennis.”

L’oncle Toni “ magique ”: “Une fois sur le banc, il m’a assuré que si j’avais des ennuis ça ferait pleuvoir. Avec 0 à 3 pour mon adversaire, il a commencé à pleuvoir. Quand j’ai récupéré je lui ai dit:” Mec, maintenant tu peux faire revenir le soleil. “

Pourquoi le Real Madrid et pas Barcelone: “Mon père et toute la famille ont toujours été fans de Madrid. Quand mon oncle (Miguel Ángel) a joué pour le Barça, nous l’avons évidemment acclamé. Mais ensuite il est retourné à Majorque et nous nous sommes séparés: certains sont restés à Barcelone, d’autres sont retournés à Madrid. “.

Federer: “Il est l’un des meilleurs hommes de l’histoire du sport. Il a été mon grand rival; et cela nous a été bénéfique à tous les deux, ainsi qu’à un peu de tennis. Nous avons divisé une partie de notre vie. Dans certaines choses, nous sommes pareils: nous nous inquiétons pour la tranquillité, pour la famille. Dans d’autres nous sommes différents. Il est suisse. Je suis latin. Nous avons des personnalités, des cultures, des modes de vie différents… “.

Rituels: «Je ne suis pas superstitieux; sinon je changerais le rituel à chaque défaite. Je ne suis même pas esclave de la routine: ma vie change constamment, toujours là; et la compétition est très différente de l’entraînement. Ce que vous appelez les tics sont une façon de mettre ma tête en ordre, pour moi que je suis normalement très désordonné. Ils sont le moyen de concentrer et de faire taire les voix intérieures. Pour ne pas entendre la voix qui me dit que je vais perdre, ni celle qui, encore plus dangereuse, me dit que je vais perdre. gagner”.

Confinement: “C’était mauvais. Surtout au début c’était difficile: tout ce temps enfermé chez moi, sans rien faire, j’ai l’habitude de bouger tout le temps …”.

Son épouse: “Nous nous connaissons depuis toujours, depuis que nous sommes petits. Meri est mon point de stabilité.”

La crise de 2009: «Cette année-là, mes parents se sont séparés, bien que pour un temps seulement. J’en ai beaucoup souffert; parce que sans ma famille, je n’aurais rien fait.

Surmonter les blessures: “Avec un état d’esprit positif. Transformer la fragilité du corps en force morale. Tôt ou tard, les choses se mettront en place. Il faut s’équiper pour résister. Car il n’y a pas d’autre solution que de résister.”

Pleurer après une défaite à Wimbledon 2007: «J’ai pleuré désespérément. Pendant une heure et demie. Parce que parfois la déception est terrible, même si c’est juste un match de tennis. J’ai aussi pleuré de douleur quand, en finale de l’Open d’Australie avec Wawrinka en 2014, je me suis blessé au dos par la suite. pour gagner le premier set. J’ai perdu, mais j’ai terminé le match, car on ne se retire pas d’une finale du Grand Chelem. “

Talent: «Qu’est-ce que le talent? Chacun de nous a son propre talent. Pour certains, tout est facile, d’autres savent durer plus longtemps sur le court.

Retraite: “Je vais me consacrer aux enfants. Notre Fondation aide les enfants en danger d’exclusion sociale: elle fournit de la nourriture, une éducation, des sports. Ensuite, nous avons le projet” Plus que du tennis “, vingt écoles en Espagne pour enfants handicapés. Et nous travaillons en Inde pour enseigner l’anglais et l’informatique aux enfants. “

Roi Juan Carlos: “Il s’est peut-être trompé, mais souvenons-nous toujours de ce qu’il a fait pour l’Espagne.”

Dieu: “Je ne sais pas si je crois et je ne me pose pas la question. Pour moi, l’important est de bien se comporter, d’aider ceux qui sont dans le besoin. Je crois aux bonnes personnes. Et si Dieu existe, ce sera merveilleux. Je ne peux pas imaginer l’autre vie.”

Ne lancez pas la raquette: “En tant qu’enfant, ils m’ont appris que ce n’est pas fait. C’est moi qui ai tort, pas le racket.”