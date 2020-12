COVID-19 :

Rafa Nadal, né à Manacor il y a 34 ans mais aimé, admiré et respecté dans le monde entier, a reçu ce jeudi la plus haute distinction décernée par la Communauté de Madrid “aux personnes ou aux institutions aux comportements exemplaires qui se sont démarqués par leur service aux citoyens dans différents domaines”, la Grand Croix de l’Ordre du Dos de Mayo.

La présidente régionale, Isabel Díaz Ayuso, était chargée d’imposer le prix au joueur de tennis des Baléares en une année où il a tant brillé sur le court., avec la réalisation de son 13e titre du Grand Chelem, le 20e Grand Chelem avec lequel il a égalé le record masculin de Roger Federer, ainsi qu’en dehors de celui-ci, avec la campagne #NuestraMejorVictoria, qu’il a lancée avec Pau Gasol pour soutenir le Projet Croix-Rouge Responde. Entre mars et mai, les deux ont impliqué le monde du sport et ont entraîné le monde de la culture à lever plus de 14 millions sur les 70 que cette initiative a déjà accumulées, qui a atteint près de trois millions de personnes en situation de vulnérabilité face à la pandémie de coronavirus.

Après avoir lu le décret de concession, Díaz Ayuso a imposé la décoration à un Nadal excité, qui a posé avec la croix et la bande rouge qui lui appartiennent déjà. La première chose qu’il a faite a été de dédier quelques mots aux personnes qui souffrent ces jours-ci: «Je veux d’abord me souvenir des victimes de cette terrible pandémie que nous traversons et de toutes leurs familles. Je pense que tout le monde, d’une manière ou d’une autre, nous affecte, mais surtout ceux qui ont perdu un être cher. Merci à tout le personnel de santé, en particulier à Madrid, communauté qui a été durement touchée lors de la première vague. Et merci aussi aux forces et organes de sécurité de l’Etat. Je suis convaincu que l’Espagne fera ce qu’elle a toujours su faire, pour avancer dans les circonstances les plus dures et les plus difficiles. Cette fois, ce ne sera pas une exception. »Puis il a poursuivi son discours: “Merci pour cette reconnaissance, c’est un honneur. Je veux remercier et partager cette distinction avec les citoyens de la Communauté de Madrid, un lieu dont je me sens très proche et où je reçois une affection particulière et j’ai vécu des moments inoubliables tant sur le plan professionnel que personnel, et qui soutient toujours à tous les sports, dans un âge d’or. Nous devons tous beaucoup à cette communauté. Nous lui devons tous beaucoup, car il a toujours été avec nous. J’espère que ce que nous vivons maintenant restera dans les mémoires et que nous pourrons bientôt partager et apprécier les choses qui nous rendent heureux comme nous en étions habitués. Que cela se termine le plus tôt possible. Vous avez rendu cette journée inoubliable pour moi. “

Díaz Ayuso a clôturé un acte auquel Ignacio Aguado, vice-président de la Communauté de Madrid, a participé («C’est un véritable honneur et un privilège pour tous les Madrilènes de pouvoir livrer cette Grand-Croix à un Madrilène de Manacor, à un Espagnol dont nous sommes fiers» , exprimé), L’athlète paralympique Sara Andrés (“Nous admirons tous Nadal pour ses exploits sportifs, mais plus en tant que personne. L’effort contre la douleur et la souffrance est admirable”) et la jeune joueuse de tennis Paula Martínez (“Merci d’être dans nos vies, vous êtes un exemple à suivre en tant que personne et en tant qu’athlète »). Parmi le petit groupe de participants figuraient le président du Comité olympique espagnol, Alejandro Blanco, et ceux des fédérations espagnoles de tennis, Miguel Díaz, et Madrid, Tati Rascón, ainsi qu’Elena Moreu, directrice de la Fondation Madrid for Sports. “Nadal est une inspiration quotidienne. Le talent seul est un flash. Il lui faut s’enflammer et cela se fait avec l’attitude, tout est dans la force mentale. Il a remporté Roland Garros en 2005 à 19 ans à peine, et s’il en a remporté 20. Le Grand Chelem a été pour son attitude et sa discipline, il n’a jamais été complaisant. Nous lui accordons la plus haute distinction en reconnaissance de son énorme palmarès sportif, mais aussi pour ses mérites extraordinaires en tant que personne. Il est le meilleur athlète espagnol de tous les temps, mais aussi un homme plein de valeurs: dépassement, persévérance, effort, discipline, sacrifice, respect du rival et humilité. Il n’a jamais perdu l’humanité. Vous êtes capable d’unir tous les Espagnols autour de votre silhouette, des millions d’entre eux vibrent et ont pleuré avec vous devant le drapeau de l’EspagneMerci de nous lier tous avec fierté et talent, grâce à vous, nous savons que nous sommes une grande nation capable de donner des hommes et des femmes extraordinaires. Merci Rafa, à Madrid et dans le reste de l’Espagne, nous vous aimons », a déclaré Ayuso.

Comme point culminant de l’événement et après avoir écouté l’hymne national, Nadal a bavardé avec l’affection avec laquelle il les traite habituellement, avec un groupe de jeunes athlètes madrilènes qui ont exprimé leur gratitude et ont pris une photo avec eux.