COVID-19 :

Les États-Unis demanderont aux voyageurs aériens des tests de covid-19 négatifs 0:43

. – À partir du mardi 26 janvier, tous les passagers aériens âgés de deux ans ou plus doivent soumettre un résultat négatif au test COVID-19 pour entrer aux États-Unis, ont annoncé les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. (CDC, pour son acronyme en anglais la semaine dernière.

La nouvelle règle inclut les citoyens américains et les résidents permanents légaux.

Après la nouvelle, la panique et la confusion sont venues, selon Henry Harteveldt, analyste de l’industrie du voyage et fondateur d’Atmosphere Research Group.

“L’ordre a généré beaucoup d’anxiété, en partie parce que le délai entre l’annonce et la prise d’effet est très court et en partie parce que ce que cela signifiait n’était pas clair”, a-t-il déclaré.

Les résidents américains qui sont actuellement à l’étranger ou qui prévoyaient de partir à l’étranger et de revenir le 26 janvier ou plus tard, ainsi que les voyageurs internationaux qui devraient se rendre aux États-Unis ont de nombreuses questions sur ce qui ils doivent le faire pour garantir leur entrée dans le pays, dit Harteveldt.

De plus, certaines stations balnéaires et gouvernements locaux ont du mal à se préparer à proposer des essais aux voyageurs à destination des États-Unis.

Des questions telles que quel type de test covid-19 négatif est nécessaire jusqu’à la documentation à présenter à l’aéroport et à qui sont adressées ci-dessous:

Quel type de test covid-19 est considéré comme acceptable pour les voyageurs?

Les voyageurs à destination des États-Unis sur des vols internationaux doivent passer un test viral, selon le CDC. Les tests PCR et antigéniques sont tous deux éligibles.

Combien de temps à l’avance puis-je passer le test avant d’entrer dans le pays?

Pas plus de trois jours avant le vol.

La porte-parole du CDC, Caitlin Shockey, a déclaré que si vous voyagez sur un vol de correspondance vers les États-Unis, un test valide est un test qui n’est pas effectué plus de trois jours avant le départ du vol pour les États-Unis, mais uniquement si le voyage entier a été réservé sous un seul dossier de passager.

De plus, chaque escale entre ces correspondances ne peut pas durer plus de 24 heures.

Si votre vol de correspondance vers les États-Unis a été réservé séparément ou si votre correspondance est plus longue, vous devez être testé dans les trois jours avant le départ du vol final pour les États-Unis.

Si vous voyagez à l’extérieur du pays pendant moins de trois jours, vous pouvez passer un test aux États-Unis avant de partir et l’utiliser pour votre retour ou faire un test rapide avant votre vol de retour.

Si votre vol est retardé au-delà de la fenêtre de trois jours, vous devez passer un autre test pour embarquer sur le vol.

Et si je suis actuellement en voyage international et que je reviens après le 26 janvier?

Peu importe le moment de votre départ, selon Shockey: si vous retournez aux États-Unis le 26 janvier ou après, vous devrez vous faire tester et vérifier que vous avez testé négatif pour COVID-19 avant d’embarquer.

Je visite un territoire américain, dois-je passer un test?

Non, les territoires américains sont exemptés, selon le CDC.

Si je réside aux États-Unis et que je dois payer un examen à l’étranger, mon assurance maladie le couvrira-t-il?

Cela dépend de votre régime d’assurance, explique Zach Honig, rédacteur en chef du site de voyage The Points Guy.

Mais Honig dit que vous devriez absolument demander un remboursement. «Cela ne fait jamais de mal de demander», dit-il.

Qui examine les résultats des tests à l’aéroport?

Cela dépend de la destination, mais la personne qui vous demandera la documentation d’un résultat de test négatif sera probablement le premier employé de la compagnie aérienne avec lequel vous entrerez en contact à l’aéroport, dit Harteveldt.

Cela pourrait être au comptoir si vous enregistrez vos bagages ou avec l’agent de la porte si vous n’avez pas de bagages enregistrés.

Les compagnies aériennes doivent confirmer le résultat du test négatif pour tous les passagers avant l’embarquement et doivent refuser l’embarquement à toute personne qui ne fournit pas de documentation d’un test négatif ou de preuve de récupération du COVID-19, selon le CDC.

Selon M. Honig, la nouvelle mesure pourrait vous empêcher de vous enregistrer en ligne pour votre vol vers les États-Unis. “Vous devrez vous enregistrer à l’aéroport, alors assurez-vous d’arriver tôt pour vous donner suffisamment de temps pour le faire”, dit-il.

Je vais voler aux États-Unis en avion privé. Cette nouvelle exigence s’applique-t-elle à moi?

Oui, la commande s’applique aux vols commerciaux et privés, selon le CDC.

Quel type de documentation dois-je montrer?

Le CDC exige que les voyageurs aient une copie papier ou électronique de leurs résultats de test négatifs.

Harteveldt recommande vivement aux voyageurs d’avoir une copie papier de leurs résultats de test négatifs plutôt que de simplement l’avoir sur leur téléphone.

«Il peut être difficile pour un agent de lire le document sur son téléphone et vous ne voulez pas lui donner une excuse pour ne pas vous laisser embarquer», dit-il.

J’avais déjà covid-19. De quel type de documentation ai-je besoin?

Si vous avez récupéré du COVID-19 au cours des trois derniers mois, vous aurez besoin à la fois d’une preuve que vous avez été testé positif au cours des trois derniers mois avant votre vol et d’une lettre de votre médecin indiquant que vous êtes autorisé à voyager.

Si vous vous êtes rétabli du virus pendant plus de trois mois, le Shockey du CDC dit que vous devrez re-tester et vérifier les résultats négatifs avant de pouvoir embarquer.

J’ai déjà été vacciné contre le covid-19. Dois-je encore me faire tester?

Oui, les mêmes exigences s’appliquent.

Comment trouver un endroit pour me faire tester à l’étranger?

Cela varie selon les pays, mais Honig vous recommande vivement de vous assurer que vous pouvez vous faire tester à destination avant de quitter les États-Unis. «Dans certains endroits, il peut être difficile de se faire tester, il est donc important d’obtenir une confirmation de un endroit avant de voyager », dit-il.

Vous pouvez trouver un site de test en interrogeant votre hôtel avant de voyager ou en consultant le site officiel du tourisme de la destination.

De plus, au cours de la semaine dernière, un nombre croissant d’hôtels, en particulier dans les destinations populaires auprès des voyageurs américains, ont commencé à proposer des essais sur place.

À Sainte-Lucie, par exemple, plus de 20 propriétés et villas proposeront des tests rapides gratuits.

Baha Mar aux Bahamas propose des tests rapides pour 25 USD et des tests PCR pour 125 USD. Dans les hôtels La Colección Resorts en République dominicaine et au Mexique, les tests rapides sont gratuits. Et à Curtain Bluff à Antigua, les tests, à la fois PCR et rapides, coûtent 250 $ par personne.

Le temps de renvoi des résultats de test varie selon la propriété.

Les compagnies aériennes autoriseront-elles les passagers à modifier leur vol pour pouvoir se rendre aux États-Unis avant que les exigences de test n’entrent en vigueur?

Certains autorisent les changements gratuits, y compris la suppression de la différence de tarif.

Delta, par exemple, annule la différence de tarif jusqu’au 9 février pour les clients qui ont réservé un voyage international aux États-Unis jusqu’au 9 février, s’ils ont changé de réservation pour ou avant le 25 janvier.

American Airlines et United Airlines ont également renoncé à la différence de tarif pour les clients en raison de nouvelles exigences.

Avec American, les clients qui ont des vols programmés du 12 janvier au 9 février peuvent effectuer une nouvelle réservation sans frais s’ils partent et arrivent à destination avec leur billet d’origine. Cependant, vos voyages doivent commencer au plus tard le 25 janvier.

Avec United, la différence tarifaire ne s’appliquera pas aux voyageurs qui réservent à nouveau des billets internationaux achetés le ou avant le 12 janvier pour un voyage prévu aux États-Unis jusqu’au 15 février.

Mon résultat de test est revenu positif. Maintenant que?

Shockey dit que vous devriez vous isoler et retarder votre voyage si des symptômes apparaissent ou si le résultat du test avant le départ est positif, jusqu’à ce que vous vous remettiez du COVID-19.