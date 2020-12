COVID-19 :

le Les pharmacies espagnoles commencent déjà à recevoir des tests antigéniques rapides pour les mettre à disposition des citoyens sans avoir à se rendre dans un centre de santé ou à l’hôpital pour effectuer le test qui détermine l’infection ou non du coronavirus.

Ce type de test de dépistage COVID-19 permet à l’utilisateur de connaître le résultat en seulement dix minutes. De plus, vous pouvez le faire chez vous en exécutant une légère piqûre sur le bout d’un doigt. Les résultats de ces tests d’autodiagnostic ont un degré d’efficacité supérieur à 90%.

“En cas de suspicion d’infection, les tests les plus appropriés sont les tests antigéniques ou les PCR, qui ne peuvent pas être délivrés en pharmacie”expliqué à ‘Nouvelles 24 heures’ par RTVE Ana López-Casero, porte-parole de la Conseil général des collèges de pharmaciens.

Anticorps

“Ce test détecte si nous avons deux types d’anticorps, IgM et IgG. Les IgM sont une réponse que notre corps a quelques jours après avoir été en contact avec le virus. À ce moment-là, une IgM positive peut apparaître, mais il peut s’agir d’un faux positif. Pour cela il est très important qu’après il y a toujours une interprétation par un professionnel “ Expliqua López-Casero.

«Si vous nous donnez une IgG positive, qui sont celles qui apparaissent quelques jours après le passage de la maladie, ce qu’elle nous dira, c’est que nous avons été en contact avec le virus et que nous avons sûrement eu la maladie. Pour cette raison, uUn résultat IgM positif est très important pour être confirmé par une PCR “dit l’expert.

“Il est important que les citoyens sachent que ce test n’est pas valable pour eux de savoir s’ils sont porteurs du virus ou non et ce n’est pas une garantie de voir leur famille ou d’être en sécurité dans les relations avec les autres”, a conclu la porte-parole du Conseil général des collèges de pharmaciens pour les «informations 24 heures sur 24»

Résultats et significations

Ce type de test peut offrir quatre résultats différents:

1. Premièrement, cela peut entraîner IgM négatives et IgG négatives: Cela signifie que il n’y a aucune preuve d’une infection actuelle ou antérieure.

2. IgM positives et IgG négatives: Ce résultat suggère une infection aux premiers stades de la maladie. Si la personne n’a pas présenté de symptômes, cela pourrait faux positif. Ce il pourrait être confirmé par un test PCR.

3. IgM positives et IgG positives: Ce résultat suggère un infection au stade intermédiaire de la maladie. La probabilité d’infecter d’autres personnes serait faible.

Quatre. IgM négatives et IgG positives: Signifie que la personne s’est rétablie de la maladie et n’est plus contagieuse. Il pourrait y avoir immunité dans le corps, mais on ne sait pas pendant combien de temps.