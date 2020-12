COVID-19 :

Stabiliser la deuxième vague de la pandémie, En Espagne, le nombre de tests diagnostiques effectués pour contrôler le coronavirus augmente. De nombreuses communautés effectuent un dépistage massif pour connaître l’étendue du COVID-19 et, parmi les nombreux tests connus cette année, les tests rapides de salive gagnent de plus en plus de terrain parmi la population espagnole, surtout avec les dates qui approchent et avec beaucoup qui pensent déjà à leurs voyages pour passer les vacances en famille.

Comment travaillent-ils?

Parmi ces tests innovants de salive, deux tests se démarquent. Le premier provient d’une société de biotechnologie valencienne appelée Igenomix. Il a été le premier à créer ce type de PCR salivaire rapide pour détecter le coronavirus et cela peut être fait à domicile. Ce test est demandé via Internet et est reçu à la maison quelques heures plus tard pour démarrer le processus.

Dans un petit récipient, la salive doit être déposée, oui, après avoir passé une demi-heure sans manger, boire ou fumer, car cela pourrait modifier le test. Une fois ce conteneur scellé et placé dans la même boîte dans laquelle il est arrivé, il sera un messager chargé de collecter le test pour l’envoyer au laboratoire central de l’entreprise pour votre enquête.

En échange, Il existe d’autres types de tests plus simples et à faire depuis votre domicile, sans avoir à les envoyer à un laboratoire. Ils sont mieux connus et populaires parmi les citoyens, car ils sont similaires aux tests de grossesse. Dans ce type de test rapide uniquement la salive doit être déposée dans un tube pour la mélanger avec une solution qui isole et solubilise la structure protéique présente dans la salive. Ce mélange est appliqué à un dispositif à écoulement latéral qui déplace l’échantillon de salive le long du dispositif. Le test identifie des anticorps uniques contre le COVID-19 et les enregistre dans les bandes de test et de contrôle.

Quand les résultats sont-ils connus?

Dans le premier cas, les résultats seront disponibles dans les 24 heures suivant la réception de l’échantillon dans les laboratoires, et le patient reçoit un e-mail avec le résultat du test. De plus, l’entreprise souligne la grande fiabilité de ses tests, avec une technique reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé comme le «Gold Standard» (test de référence), étant la plus «sûre» et celle qui donne le moins de faux négatifs. Son prix est de 120 euros et peut être demandé via son site Web en remplissant les données.

Cependant, les tests salivaires rapides sont les plus demandés depuis des semaines. Ils peuvent être réalisés à domicile, sans l’aide de toilettes et leur résultat est connu en seulement 10 minutes après son achèvement. Les résultats sont introduits dans une application téléphonique spécialement conçue pour ce type de test. Chaque laboratoire qui développe un test de salive lance également sa propre application.

Mais dans ce cas, son efficacité est quelque peu mise en doute. L’un de ses inconvénients pourrait être qu’une grande quantité de virus est requise dans l’échantillon. Pourtant, il a le potentiel de tester négatif même avec une maladie active, c’est-à-dire un «faux négatif».

Selon ‘Europa Press’, un essai dans un groupe de patients asymptomatiques ont montré une sensibilité relative de 96% (capacité à détecter les vrais positifs), une spécificité relative de 92% (capacité à détecter les vrais négatifs) et 94% de précision chez les patients asymptomatiques. Depuis des semaines, on parle de la possibilité de sa vente en pharmacie, ce que la Communauté de Madrid pourrait mettre en place prochainement. Leur prix est inconnu bien qu’ils devraient être moins chers que les précédents.