La bulle de santé de La Vuelta est encore tout à fait saine et Madrid est maintenant plus proche. L’organisation et l’Union Cycliste Internationale ont rendu publics mardi les résultats des tests PCR correspondant au deuxième jour de repos avec un nouveau plein de négatifs. Sur les 681 tests qui ont été effectués sur des cyclistes, du personnel d’équipe et du personnel de course (tests qui ont débuté dimanche après-midi) qui sont en contact plus étroit avec les coureurs, aucune contagion n’a été détectée. Un résultat identique à celui du premier jour de repos tenu à Vitoria et que confirme le bon fonctionnement du protocole sanitaire strict de la ronde espagnole.

Bien sûr, et avec la situation en Espagne, ces données renforcent le travail que la course a accompli, le seul gros qui, pour le moment, n’a pas rapporté de positif après deux semaines de compétition. Les seuls qu’ils ont détectés étaient lors des examens avant le départ d’Irún, qui n’étaient limités qu’à deux assistants. L’objectif de la course, qui était de démontrer aux autorités dans une situation si délicate que La Vuelta n’est pas une source de contagion, est atteint.

Une course qui a dû surmonter des obstacles pendant des mois avant le départ. Les restrictions de foule et les mesures internes strictes pour isoler les coureurs semblent fonctionner. Cette édition avait été programmée avec un départ des Pays-Bas et passe par le Portugal et la France, qui ont tous été suspendus en raison de la situation sanitaire et ont quitté le test en 18 étapes. Le dernier était les Français, qui ont forcé de modifier l’arrivée au Tourmalet. Ce mardi la 13e journée est disputée et il est prévu que ce dimanche se conclura à Madrid, grand objectif lorsque l’événement a commencé et qui se rapproche de plus en plus.