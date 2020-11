COVID-19 :

À partir d’aujourd’hui, lundi 23 novembre L’Espagne exige un test PCR négatif pour entrer dans la région si vous venez de zones «à risque», effectué 72 heures avant le voyage. Un règlement qui a été approuvé le 12 novembre à l’insistance de plusieurs communautés autonomes pour augmenter les contrôles sanitaires aux entrées du pays, à la fois par voie aérienne et maritime.

Tous les passagers arrivant de l’un des 65 pays à risque qui composent la liste, Vous devrez présenter un certificat original, en espagnol ou en anglais, indiquant le nom du voyageur, le passeport ou la pièce d’identité, la date du test, l’identification et les coordonnées du centre où le test a été réalisé, ainsi que la technique utilisée et le résultat négatif du test de coronavirus.

De plus, il peut être soumis en format papier ou par voie électronique. Une fois le formulaire rempli, le passager obtiendra un code QR qui devra être présenté aux contrôles à son arrivée en Espagne. Si le code ne peut être téléchargé, le voyageur aura la possibilité de présenter le formulaire à la porte d’embarquement de l’avion, mais toujours accompagné d’un résultat de test négatif. Pour l’instant, le seul test valide autorisé pour ces contrôles est la PCR, rejeter les tests rapides d’anticorps, les tests sérologiques ou les tests de détection d’antigène.

Que se passe-t-il si je soumets un autre type de preuve?

En cas de ne pas présenter de PCR à l’aéroport, à votre arrivée en Espagne, en fonction de votre lieu d’origine, devra “se soumettre à la réalisation du PDIA établi par les services de santé externes”, comme indiqué dans le BOE avec ce nouveau règlement. Dans ce cas, il s’agira d’un test antigénique dont le résultat pourra être connu dans un délai maximum d’une heure à compter de son achèvement. En cas de négatif, le voyageur pourra continuer son itinéraire normalement, Mais s’il est testé positif, tous les protocoles d’alerte sanitaire seront activés et il sera référé vers un centre de santé.

Cela peut aussi être le cas où on soupçonne qu’un passager peut être positif lors des contrôles précédents, au cas où il présente une température supérieure à 37,5 ° C-. Dans ces cas suspects, le voyageur doit subir un nouveau RAP pour confirmer son statut et une évaluation de santé. Les aéroports ont déjà mis en place des zones d’attente pour ces cas: une pour passer le test et une autre pour connaître les résultats. Le coût des tests sera à la charge de l’Etat, oui, uniquement dans ces derniers cas où il y a suspicion d’un positif et non pour voyager en cas de PCR.

Amendes si vous arrivez en Espagne sans PCR

Quiconque arrive en Espagne sans PCR négative Vous pouvez être condamné à une amende, comme indiqué par le gouvernement. Il s’agit d’un “non-respect d’une exigence sanitaire pour l’entrée en Espagne.” En outre, ceux qui indiquent dans le formulaire qu’ils ont une preuve et ne la présentent pas, est considéré comme “un mensonge documentaire dans une déclaration responsable” et sera sanctionné donc sous le Titre VI de la loi 33/2011 du 4 octobre, Santé publique générale.

Il existe deux cas pour lesquels un passager peut être condamné à une amende. Le premier concerne un infraction mineure, dans laquelle il est expliqué que leur attitude a eu “peu ou pas d’impact direct sur la santé de la population”, les amendes pourraient donc aller jusqu’à 3 000 euros. En cas d’être un Infraction grave, c’est-à-dire «le non-respect des instructions reçues de l’autorité compétente, s’il entraîne des atteintes à la santé, lorsqu’il ne constitue pas une infraction très grave», les amendes s’élèveraient entre 3 000 et 60 000 euros.

Pays “ à risque ” qui ont besoin de ce test

Le BOE a publié une longue liste de pays dont les voyageurs auront besoin d’un RAP à leur arrivée dans n’importe quel aéroport ou port espagnol. Cette liste sera mise à jour tous les 15 jours, en tenant compte de l’incidence cumulée de chaque pays dans le monde en termes de cas de coronavirus. Dans cette première liste figurent des pays tels que l’Albanie, Andorre, l’Argentine, l’Arménie, Aruba, Bahreïn, Belize, la Bosnie-Herzégovine, le Cap-Vert, la Colombie, le Costa Rica, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la Fédération de Russie, la Géorgie, Gibraltar, Guam, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldavie, Monaco, Monténégro, Palestine, Panama, Polynésie française, Porto Rico, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint Martin, Serbie, Suisse, Tunisie et Ukraine.

Entrez également l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, Chypre, la Croatie, le Danemark (sauf les îles Féroé et le Groenland), la Slovénie, l’Estonie, la France, la Grèce (sauf les régions de Kitri, Ionia Nisia, Dytiki Ellada et Sterea Ellada), Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège (à l’exception des régions Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag et Troms og Finnmark), Pays Pays-Bas, Pologne, Portugal (à l’exception de la région autonome de l’île des Açores), Roumanie, Suède, Liechtenstein et Slovaquie.