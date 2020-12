COVID-19 :

Le gouverneur Greg Abbott a rencontré par conférence téléphonique les PDG et les représentants des hôpitaux du Texas pour discuter de l’importance des traitements d’anticorps thérapeutiques COVID-19. Le gouverneur s’est joint à l’appel du commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, Stephen Hahn, MD, directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, et John Hellerstedt, MD, commissaire aux services de santé du département d’État du Texas (DSHS). .

Le Dr Redfield a parlé de l’avancement des thérapies depuis le début de la pandémie, y compris le remdesivir, le bamlanivimab, le plasma de convalescence et la thérapie par anticorps monoclonaux créée par Regeneron.

Le Dr Redfield a noté que malgré la disponibilité et l’efficacité de ces traitements, ils n’ont pas été pleinement opérationnels et devraient jouer un rôle beaucoup plus important dans l’atténuation du COVID-19. Il a noté que ces thérapies sont conçues pour une utilisation ambulatoire, en particulier pour ceux qui présentent un risque plus élevé d’hospitalisation, et a encouragé les hôpitaux à mettre en place un système permettant aux personnes d’être dépistées pour ces traitements immédiatement après un test COVID-19 positif.

Le Dr Hellerstedt a souligné que l’État du Texas dispose de nombreux traitements par anticorps prêts à être utilisés par les hôpitaux et les systèmes de santé de tout l’État et a encouragé ces entités de soins de santé à demander ces traitements par le biais du DSHS.

Le gouverneur Abbott a conclu l’appel en réaffirmant l’importance pour les hôpitaux de tirer le meilleur parti de ces traitements par anticorps.